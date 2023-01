Suninen und Zaldivar auch 2023 mit Hyundai in WRC2

Hyundai Motorsport wird auch 2023 mit zwei Hyundai i20 N Rally2-Fahrzeugen, die von 2C Compétition eingesetzt werden, in der Klasse WRC2 der Rallye-Weltmeisterschaft antreten.

Im Rahmen seines anhaltenden Engagements für die Entwicklung aufstrebender Rallye-Talente wird Hyundai Motorsport mit zwei Hyundai i20 N Rally2-Fahrzeugen auch 2023 in der WRC2 der Rallye-Weltmeisterschaft starten. Teemu Suninen und Fabrizio Zaldivar werden zum zweiten Mal in Folge unter dem Banner von Hyundai Motorsport N antreten. Die Autos werden vom französischen Team 2C Compétition betrieben, das bereits über Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Herausforderern von Hyundai Motorsport in der WRC-Kategorie verfügt.

Die Stabilität in der Mannschaftsaufstellung bietet die Gelegenheit, das volle Potenzial des Hyundai i20 N Rally2 zu demonstrieren und sich in einem Jahr, das in dieser Kategorie voraussichtlich ein unglaublich wettbewerbsfähiges Jahr wird, ernsthaft um Titel zu kämpfen. Nachdem die Fahrer 2022 zusammen nur zwei Punkte hinter der Teammeisterschaft lagen, wird das Team versuchen, auf der Erfahrung und dem Wissen von Suninen und Zaldivar über das Auto aufzubauen, um während der gesamten Saison konsequent an der Spitze zu kämpfen, was sie sind soll nächsten Monat (9. bis 12. Februar) mit der Rallye Schweden beginnen.

Suninen demonstrierte mit seinem Sieg bei der Rallye Spanien die Rallye-Siegerfähigkeiten des Hyundai i20 N Rally2 und sicherte sich zwei weitere Podestplätze in Estland und Japan. Seine Erfahrung im Jahr 2022 erwies sich als unschätzbar wertvoll für die Entwicklung des Autos während der Saison. Der Finne wird erneut von Beifahrer Mikko Markkula unterstützt.

Suninen sagte: «Ich freue mich sehr, für eine weitere Saison in der WRC2 zu Hyundai Motorsport anzutreten. 2023 wird herausfordernd, aber wir haben definitiv viel Potenzial im Hyundai i20 N Rally2. Ich bin zuversichtlich, dass wir in diesem Jahr weitere Rallyes gewinnen und ein ernsthafter Anwärter auf den Titel sein können. Wir müssen uns und das Auto anstrengen, um bei jedem Event an der Spitze zu stehen, aber ich sehe, dass jeder im Team bereit ist, dies zu tun, um die Ergebnisse zu erzielen, die wir verdienen. Wir kennen das Auto dieses Jahr viel besser als letztes Jahr, daher ist es spannend zu überlegen, wo wir es hinbringen können.“

Zalvidars erste Saison in der WRC2 zeichnete sich durch eine steile Lernkurve aus, doch der Paraguayer zeigte bei seinen Einsätzen im Jahr 2022 vielversprechende Leistungen und verbesserte sich mit vier Top-Ten-Platzierungen und zwei Etappensiegen. Zaldivar möchte in der kommenden Saison zusammen mit dem italienischen Beifahrer Marcelo Der Ohannesian weiter aufsteigen.

Zaldivar meinte: «In dieser Saison hoffe ich, meine Ergebnisse zu verbessern und die guten Erfahrungen fortzusetzen, die wir letztes Jahr als Team aufgebaut haben. Ich kenne den Hyundai i20 Rally2 jetzt sehr gut, was uns beim Start in die neue Saison helfen wird. Die Schotter-Events sind diejenigen, die für mich selbstverständlicher sind, aber ich habe letztes Jahr auch auf Asphalt einige gute Fortschritte gemacht. Es wird interessant sein, diese Saison im Schnee zu starten, aber es ist eine Herausforderung, auf die ich mich freue. Ich glaube, dass diese Saison meine bisher beste sein wird, und ich hoffe wirklich auf einige herausragende Ergebnisse, die dem Team helfen, den Titel zu gewinnen.»