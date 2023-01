Hyundai startet in die zehnte Weltmeisterschaftssaiso

Hyundai Motorsport startet in seine zehnte Saison in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) und strebt einen starken Start bei der Rallye Monte-Carlo an.

Ein Trio von Hyundai i20 N Rally1-Hybridautos wird für die Eröffnungsrunde des Jahres, die nächste Woche (19. bis 22. Januar) stattfindet, auf die Bergstraßen der französischen Alpen antreten. Die Team-Veteranen Thierry Neuville und Dani Sordo werden in der Event-Aufstellung von Neuzugang Esapekka Lappi unterstützt, wobei der Finne sein Debüt im Team gibt.

Die zehnte Saison für Hyundai Motorsport in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) beginnt am kommenden Wochenende (19. bis 23. Januar) mit der Ausgabe 2023 der legendären Rallye Monte-Carlo. Nach einer steilen Lernkurve im Debütjahr des Hyundai i20 N Rally1 Hybrid im Jahr 2022 hat das Team in Alzenau die gesamte WRC freie Zeit hindurch daran gearbeitet, das Gesamtpaket des Autos für 2023 zu verbessern. Der erste Wettbewerbstest für den aktualisierten Herausforderer steht bei der Rallye Monte-Carlo an, eine unvorhersehbare Veranstaltung mit gemischtem Untergrund, die seit 1973 bis auf zwei Male Austragungsort des WRC-Auftakts war.

Der berühmte und oft tückische Schnee und Eis von Monte-Carlo fehlten letztes Jahr weitgehend, teilweise aufgrund des Umzugs des Serviceparks von Gap nach Monaco und einer erheblichen Änderung des Veranstaltungsprogramms. Es ist zu erwarten, dass der Zustand der Asphaltstraßen aufgrund der aktuell wärmeren Temperaturen wieder weniger winterlich sein wird; dennoch bleibt die Veranstaltung eine der anspruchsvollsten im WRC-Kalender. Die Gefahr von Eis auf den Straßen in der Anfangsphase bleibt bestehen, und die richtige Wahl der Reifen wird das ganze Wochenende über entscheidend sein.

Drei talentierte Crews werden am Steuer des Hyundai i20 N Rally1 Hybrid sitzen, um die zehnte Saison des Teams auf dem Höhepunkt des Rallyesports zu starten: der Sieger von 2020, Thierry Neuville, mit Martijn Wydaeghe, Neulinge im Team Esapekka Lappi und Janne Ferm sowie erfahrene Fahrer Spanier Dani Sordo und Cándido Carrera.

Die Route der 91. Ausgabe der Rallye Monte-Carlo umfasst eine Distanz von 325,02 km über 18 Prüfungen. Die WP1 und WP2 finden am Donnerstagabend bei stockfinsteren Bedingungen statt, bevor die Crews am Freitag sechs Etappen absolvieren. Der Samstag ist der längste Tag der Veranstaltung und besteht aus sechs Prüfungen mit einer Gesamtlänge von 111,78 km. Vier Schlussprüfungen am Sonntag beschließen die Rallye.

Cyril Abiteboul, der neue Teamchef von Hyundai Motorsport, sagte: «Jeder im Team freut sich darauf, ein hoffentlich starkes Jahr für Hyundai Motorsport in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft zu beginnen. Bisher hatte ich nur einen kurzen Besuch im Werk in Alzenau, aber was ich gesehen habe, war sehr beeindruckend. Es ist klar, dass das Team unermüdlich daran gearbeitet hat, den Hyundai i20 N Rally1 Hybrid zu verbessern, um in jeder Runde konstant wettbewerbsfähig zu sein. Im Gespräch mit den Crews haben sie ein klares Bild der kniffligen Natur der Rallye Monte-Carlo gezeichnet und was es braucht, um dort zu gewinnen. Es ist offensichtlich, dass sie bereit sind, die Herausforderung anzunehmen. Ich persönlich werde bei der Veranstaltung dabeisein, um das Team und die Serie zu beobachten und in sie einzutauchen. Mein Ziel für die kommende Saison ist es, das Team zu unterstützen und alles zu tun, um uns in die bestmögliche Position zu bringen, um erfolgreich zu sein, aber das wird nur funktionieren, wenn ich einen Schritt zurücktrete und mich darauf konzentriere, mich schnell auf Vordermann zu bringen.“

Neuville geht mit Hyundai Motorsport in die zehnte Saison. Die Belgier kam bei der Ausgabe 2021 der Rallye Monte-Carlo auf das Podium.

Neuville sagte: «Ich beginne das Jahr immer gerne mit der Rallye Monte-Carlo. Es ist eine Veranstaltung, bei der wir in den letzten Jahren konkurrenzfähig waren. Ich gehe davon aus, dass wir trotz des momentan warmen Wetters in der Region mit schwierigen Bedingungen konfrontiert werden. Monte-Carlo ist immer eine kleine Überraschung, aber ich freue mich darauf. Es ist schön, eine neue Saison zu beginnen. Alle sind wieder auf Augenhöhe und es liegt an uns, das Beste aus der weißen Weste zu machen. Das Paket des Hyundai i20 N Rally1 Hybrid hat sich seit seiner ersten Runde im Jahr 2022 so sehr verbessert, was zu unserer Zuversicht für dieses Jahr beiträgt. Es gab einige leichte Entwicklungen am Auto, die ihm noch mehr Leistung verleihen werden. Wir wissen nie, was unsere Gegner im Winter gemacht haben, aber ich glaube nicht, dass es große Veränderungen geben wird. Obwohl sich alle ein wenig verbessert haben, sind wir hoffentlich alle auf einem ähnlichen Niveau.»

Esapekka Lappi/Janne Ferm geben ihr Debüt bei Hyundai Motorsport.

Lappi meinte: «Die Rallye Monte-Carlo hat letztes Jahr den Ort gewechselt. Sie rückte näher an Monaco heran und es gab etwas weniger Schnee und Eis als zuvor. Ob das dieses Jahr auch so sein wird, weiß ich nicht, aber wenn, dann wird es uns sicher einfacher machen, weil wir auch ein ganz neues Auto lernen müssen. Die Donnerstagnacht ist immer ziemlich angespannt – ich muss sagen, es ist nicht das schönste Gefühl, bei potenziell eisigen Bedingungen auf Slick-Reifen in der Dunkelheit den Hügel hinaufzufahren! Es gibt aber auch ein bisschen Angst. Es ist jedoch etwas ganz Besonderes, und am nächsten Morgen fühlt man sich wohler – zumindest in seiner Einstellung. Ich freue mich darauf, dieses Abenteuer mit einem neuen Team zu beginnen. Ich werde nur einen Testtag auf Asphalt haben, aber ich werde mit offenen Gedanken dorthin gehen und nicht aufgeben, bevor wir überhaupt angefangen haben. Ich bin zuversichtlich, dass wir eine gute Pace haben werden – vielleicht nicht von der ersten Etappe an, aber wir werden uns am Wochenende sicherlich stark weiterentwickeln und hoffentlich gut abschließen.»

Dani Sordo kann bei der Veranstaltung drei vorherige Podestplätze vorweisen.

Sordo führte an: «Die Rallye Monte-Carlo ist eine schwierige Veranstaltung, aber jetzt findet sie mehr in der Nähe von Monaco und Südfrankreich statt und es könnte in Bezug auf das Wetter etwas besser sein. Aufgrund der Bedingungen ist es immer eine Herausforderung. Normalerweise ist es kalt und man hat das Potenzial für Eis, besonders als erstes am Morgen. Dadurch kann man im Laufe einer Etappe so viele verschiedene Grips auf dem Asphalt antreffen, dass es sehr anspruchsvoll ist. Wir müssen jedoch etwas näher an der Rallye sein, um zu sehen, wie sich das Wetter entwickelt, und zu verstehen, was uns auf den Etappen erwartet. Es ist wichtig, gut in die Saison zu starten. Jedes Mal, wenn ich zum ersten Event komme, tue ich dies mit voller Kraft und aufgeladenen Batterien. Insgesamt mag ich Monte-Carlo und seine Etappen sehr, also können wir hoffentlich gut abschneiden und das Jahr mit einem positiven Ergebnis beginnen.»