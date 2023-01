Toyota: Start der Titelverteidigung mit «Monte»-Sieg?

Toyota will die Verteidigung seiner Titel in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) mit einem Sieg bei der legendären Rallye Monte-Carlo beginnen, die die Saison 2023 vom 19. bis 22. Januar eröffnet.

Das Toyota Gazoo Racing World Rally Team hat nach einer erfolgreichen Debütsaison im Jahr 2022 für sein GR Yaris Rally1 Hybrid-Auto, das die Fahrer-, Beifahrer- und Hersteller-Weltmeisterschaften gewann, eine dritte dreifache WRC-Krone in Folge ins Visier genommen. Das Team arbeitet weiterhin hart daran, dieses erfolgreiche Paket zu verbessern, und die offensichtlichste Änderung für 2023 ist die neue hintere Kotflügelkarosserie mit einem überarbeiteten Kühleinlass für das Hybridsystem des Fahrzeugs. Zu den weiteren Entwicklungen gehört eine neue Spezifikation des Motors mit höherer Leistung.

Nachdem er im Alter von 22 Jahren der jüngste WRC-Fahrermeister aller Zeiten wurde, tritt Kalle Rovanperä an, um seine Krone zusammen mit Beifahrer Jonne Halttunen zu verteidigen. Sie werden wieder für die gesamte Saison von den zweimaligen Vizemeistern der Meisterschaft, Elfyn Evans und Scott Martin, unterstützt.

Der achtmalige Champion Sébastien Ogier beginnt mit einem weiteren Teilprogramm von Rallyes auf seinen Heimatstraßen in den französischen Alpen, wo er einen neunten Rekordsieg bei der Rallye Monte-Carlo anstrebt, und arbeitet weiterhin mit Beifahrer Vincent Landais zusammen, nachdem sie Ende letzten Jahres zusammen gearbeitet hatten.

Takamoto Katsuta wird sich im Laufe der Saison den dritten Yaris des Teams mit Ogier teilen und gleichzeitig bei allen verbleibenden Rallyes – beginnend mit Monte Carlo – in einem zusätzlichen vierten Auto neben Beifahrer Aaron Johnston als Teil TGR WRC Challenge-Programms weiter Erfahrungen sammeln.

Die Rallye Monte-Carlo ist die älteste und bekannteste Veranstaltung im WRC-Kalender und oft auch eine der anspruchsvollsten. Wechselnde Wetterbedingungen können dazu führen, dass Fahrer manchmal auf derselben Etappe mit trockenem Asphalt und Schnee und Eis konfrontiert werden. Daher ist die Reifenwahl entscheidend. Wie im Jahr 2022 wird sich der Servicepark wieder direkt am Hafen von Monaco befinden, wo die Rallye vor den zwei Prüfungen am Donnerstagabend vom legendären Casino Platz aus starten wird. Die erste davon führt bergauf bis zum Ziel am berühmten Col de Turini, während die zweite von La Cabanette auf Straßen absteigt, die zuletzt am Ende der Ausgabe 2020 benutzt wurden, und mit 24,9 Kilometern die längste Prüfung der Rallye ist.

Der Freitag besteht aus zwei Schleifen mit drei Prüfungen nordwestlich von Monaco um Puget-Théniers, wo anstelle des Mittagservices eine Reifenmontagezone stattfindet. Der Samstag folgt einem ähnlichen Format, ist aber länger, da die Action weiter westlich stattfindet und die Crews erst fast 15 Stunden nach ihrer Abreise nach Monaco zurückkehren müssen. Am Sonntag stehen die zwei Passagen von «Leram-Lantosque» und über den Col de Turini an, wo die Rallye am Ende der Power Stage endet.

Teamchef Jari-Matti Latvala: «Als Rallye-Fan ist der Saisonstart immer ein sehr aufregender Moment und dieses Jahr ist das nicht anders. Jedes Team kann gewinnen, also erwarten wir, dass diese Saison härter und herausfordernder wird. Aber wir mögen diese Herausforderung und haben Spaß daran, wirklich um Siege kämpfen zu müssen. Natürlich müssen wir wieder die drei Titel als Ziel haben. Wir wissen, dass wir ein starkes Auto haben, aber wir wissen auch, dass wir weiter hart arbeiten müssen und dass es Bereiche gibt, in denen wir uns im Vergleich zum Vorjahr verbessern müssen. Jedes Jahr muss man suchen, wo man sein Auto verbessern kann und es gibt ein paar Dinge, die wir für dieses Jahr geändert haben. Wir haben alles bereit. Wir haben ein konkurrenzfähiges und zuverlässiges Auto, und unsere Fahrer sind alle mit diesem Auto vertraut und hungrig nach Ergebnissen. Mit der Rallye Monte-Carlo starten wir mit der schwierigsten Rallye der Saison. Am Donnerstagabend in der Dunkelheit in die ersten Prüfungen zu starten, ist eine große Herausforderung für die Fahrer, und am Ende des Wochenendes möchte man mit einem guten Ergebnis in die Saison starten.»

Titelverteidiger Kalle Rovanperä: «Mein Gefühl ist gut vor dem Start in die neue Saison. Wir wissen, dass es nicht einfach wird, die Meisterschaft zu verteidigen. Wir haben gesehen, dass das Wettbewerbsniveau immer höher wird, also müssen wir auch versuchen, unser Spiel zu verbessern und weiter hart zu pushen. Das Team leistet erneut großartige Arbeit, um zu versuchen, die Leistung zu maximieren und das Auto schneller und stärker zu machen. Die Rallye Monte Carlo ist eine besondere Veranstaltung und sorgt normalerweise für einen etwas schwierigen und nervösen Start in die Saison. Aber ich gehe zuversichtlicher in die Rallye als letztes Jahr, als mit dem Auto alles so neu war. Jetzt weiß ich, dass wir alles in die richtige Richtung haben und einen leichteren Start haben sollten. Es ist nie einfach, dort eine saubere Rallye zu haben, aber das wird unser Plan sein, um die Saison richtig zu beginnen.»

Elfyn Evans: «Die WRC freie Zeit ist immer ziemlich kurz, aber ich war trotzdem froh, eine kleine Pause zu machen, und jetzt fühle ich mich bereit, in die neue Saison zu gehen. Das vergangene Jahr blieb hinter meinen eigenen Erwartungen zurück, aber wir haben einige Fortschritte gemacht und ich hoffe, dass ich in dieser Saison bessere Ergebnisse erzielen kann. Das Team arbeitet ständig daran, das Auto weiterzuentwickeln, und zwölf Monate nach Beginn der Rally1-Ära verstehen wir die Dinge viel besser. Wie immer sollte es ein wettbewerbsfähiges Jahr werden, aber ich habe definitiv das Gefühl, dass wir an einem besseren Ort sind, um herauszufordern, und um den Titel zu kämpfen, bleibt mein Ziel. Die Rallye Monte Carlo ist ein Klassiker, den jeder gewinnen möchte. Es ist immer eine große Herausforderung, besonders bei den Bedingungen, aber es ist eine Herausforderung, die mir Spaß macht, und hoffentlich können wir das Jahr mit einem positiven Ergebnis beginnen.»

Teilzeitpilot Sébastien Ogier: «Ich bin immer noch sehr gespannt auf den Saisonstart, auch wenn ich nicht mehr das ganze Jahr dabei bin. Es ist immer ein Vergnügen, hinter dem Lenkrad eines WRC-Topautos zu sitzen. Letztes Jahr habe ich diese paar Rallyes wirklich genossen. Es war gut zu sehen, dass ich immer noch konkurrenzfähig sein konnte, und das Ziel ist es, dieses Jahr auf einem ähnlichen Niveau zu bleiben und um weitere Siege zu kämpfen. Ich weiß, dass das Team nie entspannt ist; Auch wenn die letzten Saisons sehr erfolgreich waren, arbeiten sie immer noch sehr hart. Die Rallye Monte Carlo ist wahrscheinlich die, die ich am meisten gewinnen möchte, und ich werde noch einmal mein Bestes geben. Die Vorbereitung war schwieriger, da jeder auf einen Testtag beschränkt ist, was bei einem so komplexen Event mit unterschiedlichen Bedingungen und Reifenoptionen schwierig ist. Aber es ist für alle gleich, und ich werde versuchen, das Beste aus meiner Erfahrung zu machen.»