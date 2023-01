M-Sport hofft mit neuem Team auf guten Saisonstart

Das M-Sport Ford World Rally Team bereitet sich auf den Saisonstart der FIA Rallye-Weltmeisterschaft in Monte Carlo vor, Tänak zum ersten Mal seit 2017 in die Reihen von Ford.

Die bergigen und teils schneebedeckten Strecken der Rallye Monte-Carlo warten auf die Crews, die sich der Herausforderung des einzigen Events der Saison mit gemischten Oberflächen stellen. Da nur mittags Reifenmontagezonen zur Verfügung stehen, um die Crews an den anstrengenden vollen Tagen am Freitag und Samstag zu unterstützen, müssen die Crews ihre Geschwindigkeit mit einem Hauch von Vorsicht kombinieren.

Nach einem erfolgreichen Pre-Event-Test in der Gap-Region sind die M-Sport-Crews für die Action bereit, die sich über vier Tage erstreckt und insgesamt 325 Wettbewerbskilometer umfasst. Das Team wird sich an das märchenhafte Ergebnis des letzten Jahres bei der Eröffnungsveranstaltung für den Ford Puma Hybrid Rally1 erinnern, wenn der Rallye-Weltmeister von 2019, Ott Tänak, in die M-Sport-Familie zurückkehrt. Mit bereits drei Monte-Podiumsplatzierungen in Folge zwischen 2017 und 2019 wird das Puma Rally1-Debüt des Esten auf der Weltbühne ein bedeutender Moment für alle bei M-Sport sein. Er hofft, seine Saison 2023 stilvoll zu beginnen.

Neben dem früheren Weltmeister tritt Pierre-Louis Loubet an, der mit dem M-Sport Ford World Rally Team seine allererste volle Saison in einem Top-Auto startet. Loubet trat 2022 bei sieben Veranstaltungen in einem Puma an und holte seinen erste Bestzeit und übernahm seine erste Rallye-Führung im Puma des M-Sport-Teams. Der junge Franzose, der bereits Erinnerungen an einen Puma Rally1 gesammelt hat, wird versuchen, in einer vielversprechenden Saison 2023 sein erstes Podiumsergebnis zu erreichen.

Jourdan Serderidis sitzt am Steuer des dritten Puma als erster privater Rally1-Teilnehmer des Jahres 2023. Serderidis bestritt drei Läufe der Saison 2022 in einem M-Puma und belegte bei der Rallye Kenia einen beeindruckenden siebten Gesamtrang. Der Grieche ist für seine Liebe zum Sport bekannt und das Team freut sich darauf, ihn das ganze Jahr über bei einer Reihe von Veranstaltungen begrüßen zu dürfen.

Neben seinen Rally1-Ambitionen startet das M-Sport Ford World Rally Team auch seine FIA WRC2-Meisterschaftssaison mit Adrien Fourmaux und Grégoire Munster, die bereit sind, ihre Ford Fiesta Rally2 bei der Rallye Monte-Carlo auf Touren zu bringen.

Mit einem Sieg bei der Jännerrallye wird Fourmaux versuchen, auf früheren Erfolgen bei der Monte in Rally2-Fahrzeugeb aufzubauen. Drei aufeinanderfolgende WRC2-Podestplätze geben ihm gute Kenntnisse und Erfahrungen bei der Veranstaltung, da er eine starke Rückkehr zu den Rallye-Etappen der Welt anstrebt. Sein Teamkollege Munster hofft nach seinem WRC2-Sieg in Japan, weitere Erfahrungen bei der Veranstaltung zu sammeln, nachdem er bei der Ausgabe 2022 den dritten Gesamtrang in der WRC2-Junior-Kategorie belegt hat.

Teamchef Richard Millener sagte: «Wir freuen uns sehr, diese neue Saison mit Ott an der Spitze zu beginnen. Es waren ein paar produktive Monate, die diese Woche im Pre-Event-Test gipfelten, und wir sind bereit für das, was kommt. Ich denke, wir sehen bereits die Vorteile der Zusammenarbeit mit Ott, und ich hoffe, dass auch Pierre davon profitieren wird. Alle in Dovenby haben hart an den Rally1- und Rally2-Programmen gearbeitet, um uns auf diese neue Saison vorzubereiten. Ich möchte allen für ihr bisheriges Engagement danken, und gemeinsam sollten wir in diesem Jahr einige sehr starke Ergebnisse liefern können.»

Ott Tänak erklärte: «Bei der Rallye Monte-Carlo ist es immer schwierig, etwas zu erwarten, aber es ist mit Sicherheit die schwierigste Rallye der Saison. Auch diesmal wird es nicht einfacher, gleich in den Rhythmus zu kommen, also erwartet uns nichts weniger als ein weiteres kniffliges Wochenende in den Bergen. Wir haben versucht, das Beste aus unseren ersten Testtagen herauszuholen, und wir hatten das Glück, das Auto unter verschiedenen Bedingungen zu erleben. Es ist nie einfach, die Saison von der weißen Seite zu beginnen und das Setup aufzubauen, aber die Jungs und Mädels von M-Sport arbeiten hart und hoffentlich sind wir gut auf die bevorstehende Herausforderung vorbereitet. Ich freue mich sehr auf unser erstes gemeinsames Rennen.»

Pierre-Louis Loubet meinte: «Ich bin wirklich zufrieden mit dem Test dieser Woche; Wir haben einiges ausprobiert, viel mehr als sonst, und das Auto fühlte sich großartig an. Das Auto ist für diese Art von Straßen gebaut und es ist sehr angenehm zu fahren. Ich hoffe, dass wir nächste Woche bei der Rallye ähnliche Bedingungen wie beim Test vorfinden, das würde uns sehr entgegenkommen. Ich versuche, ruhig zu bleiben, es ist eine fantastische Gelegenheit, meine erste volle Saison bei M-Sport zu haben, aber es ist auch eine große Verantwortung, und ich nehme das sehr ernst. Ich versuche also, einen kühlen Kopf zu bewahren, und wir werden sehen, wie wir uns im Laufe der Saison schlagen. Wir haben alle Werkzeuge, die wir brauchen, um gut abzuschneiden.»