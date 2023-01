Cyril Abiteboul ist der neue Teamchef bei Hyundai

Hyundai Motorsport hat die Ernennung von Cyril Abiteboul zum neuen Teamchef bekannt gegeben. Der 45-Jährige wird bei der Rallye Monte-Carlo nächste Woche (19.-22. Januar) erstmals mit dem Team antreten.

Abiteboul übernimmt die Zügel von Julien Moncet, der in einer Übergangsfunktion tätig war und nun eine neue Rolle im Zusammenhang mit der Zukunftstechnologie von Hyundai Motorsport übernehmen wird. Er wird auch die Verantwortung für die Kundensportprogramme des Unternehmens übernehmen.

Der Franzose bringt einen reichen Erfahrungsschatz mit, da er vor dieser Ernennung bereits 15 Jahre im Motorsport tätig war. Er hatte verschiedene Positionen in der Branche inne, unter anderem als stellvertretender Geschäftsführer bei Renault Sport F1 und als Teamchef des Caterham F1-Teams.

Abiteboul sagt, er habe sich eine kurze Auszeit von der Branche genommen, um «ein bisschen Abstand von Automobil und Motorsport zu nehmen». Der Wunsch nach einer Rückkehr führte ihn jedoch zu Gesprächen mit Hyundai.

«Eigentlich steckte mir der Appetit auf den Nervenkitzel des Motorsports noch sehr stark im Blut. Wir hatten eine gemeinsame Verbindung zu Hyundai, und ich wusste, dass sie nach einem Teamchef suchten», sagte Abiteboul gegenüber WRC.com. «Ich war nicht besonders aktiv, aber ich habe Kontakt aufgenommen, und es passte gut zwischen dem, was Hyundai suchte, und dem, was ich auch suchte. Es gab eine natürliche Bereitschaft, weiter zu gehen, und erst vor ein paar Wochen haben wir uns entschieden dass dies passieren würde.»

Während er sich über die neue Gelegenheit freut, nähert sich Abiteboul der Rolle, seiner ersten in einem Rallye-Team, auch mit Demut. «Ich nehme diese Herausforderung an wie alle Herausforderungen, die ich in meinem Leben durchgemacht habe: mit viel Demut», erklärte er. «Aber ich bin auch sehr aufgeregt und leidenschaftlich, was getan werden kann und was getan werden muss.»

Er steht auch vor hohen Erwartungen, mit großen Fußstapfen zu füllen, nachdem Moncet die Mannschaft letztes Jahr in vier der letzten sechs Runden zu Siegen geführt hatte.

Abiteboul ist jedoch von den Fähigkeiten seiner Alzenauer Kollegen überzeugt und fügt hinzu: «Dieses Team muss nicht aufgebaut werden, es existiert und funktioniert bereits und es kann sehr gute Ergebnisse liefern.»

Sean Kim, Präsident von Hyundai Motorsport, fügte hinzu: «Ich freue mich, Cyril Abiteboul in der Hyundai-Familie willkommen zu heißen. Cyrils Erfahrung in der Formel 1 wird uns helfen, neue Möglichkeiten für Wachstum und Verbesserungen zu erkunden, während wir versuchen, einen intensiveren Kampf um Titel in der WRC zu führen und unsere Customer Racing-Teams zu unterstützen. Wir werden ihm bewusst Zeit geben, sich einzuleben, die Umgebung zu entdecken und mit der Zeit die Rolle des Teamchefs zu seiner eigenen zu machen. Mein Dank gilt Julien Moncet, der die Stellvertreterrolle in der vergangenen Saison entschlossen übernommen hat. Unter seiner Führung haben wir in der zweiten Jahreshälfte fünf Siege eingefahren und eine starke Dynamik aufgebaut.»

Kim weiter: «Ich habe keinen Zweifel, dass das technische Personal von Hyundai Motorsport zusammen mit Cyril in Zukunft eine stärkere und klarere Führungsrolle demonstrieren wird, indem es eng mit der globalen Forschung und Entwicklung der Hyundai Motor Company zusammenarbeitet.»

Die Ernennung von Abiteboul kommt für Hyundai zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da das Team versucht, die zweijährige Dominanz von Toyota Gazoo Racing in der Herstellermeisterschaft zu brechen. Die Saison 2023 startet nächste Woche bei der Rallye Monte-Carlo (19.-22. Januar).