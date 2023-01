Ken Block: Emotionales Video von den «Hoonigans»

Das Team um Ken Blocks Unternehmen "Hoonigan Industries" hat um die Rallye-Legende still getrauert. Die «Hoonigans» melden sich mit einem emotionalen Video zurück.

Lange war es still um «The Hoonigans». Die Mitarbeiter des Unternehmens der verstorbenen Rallye-Legende Ken Block hatten geschwiegen, geweint, getrauert, nachdem Block am 2. Januar 2023 bei einem Unfall mit einem Schneemobil ums Leben gekommen war.

Jeder geht mit Trauer anders um. Blocks Tochter Lia zum Beispiel hatte sich mit einem emotionalen Post auf Instagram von ihrem Papa verabschiedet. In einem emotionalen Video auf Youtube meldete sich nun auch das Team um Co-Gründer Brian Scotto zurück.

«Ich wünschte, wir wüssten, was wir sagen sollen, aber wir wissen es nicht. Wir haben die letzten zwei Wochen damit verbracht, uns von einem lieben Freund, einem Mentor zu verabschieden», sagte Scotto in dem Clip: «Jetzt sind wir zum ersten Mal alle zusammen und versuchen herauszufinden, wie wir die Scherben auflesen können.»

Scotto und sein Team stellen in diesem fast elfminütigen Video die Trauer über Ken Blocks Tod in den Vordergrund, die meiste Zeit wird jedoch sein Leben gefeiert. Sechs Minuten lang zeigen Clips Block als Sportler, Fahrer, Entertainer, Unternehmer und vor allem als Vater. Bilder, die bewegen.

Scotto und Co bedanken sich bei den Fans für die vielen Nachrichten und die Unterstützung. Zu möglichen Plänen wie zum Beispiel ein Event in Gedenken an Block konnte sich Scotto noch nicht konkret äußern, möglicherweise gibt es im Februar Updates.

«Wir möchten euch um Geduld bitten, weil alle hier trauern und es für alle schwierig war, wieder an die Arbeit zu gehen und sich zu konzentrieren. Verspätungen und dergleichen werden also leider dazugehören. Aber wir danken euch für alles», sagte Scotto.

Die «Hoonigans» verrieten in dem emotionalen Video zudem, dass in Ken Blocks Namen eine Stiftung (43 Institute) gegründet wurde, «die sich dafür einsetzt, außergewöhnlich engagierten Menschen, denen die nötige Unterstützung fehlt, eine Chance auf Erfolg zu geben». Ganz im Sinne des Verstorbenen.