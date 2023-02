Nach gelungener Generalprobe Hoffnung für Schweden?

Der M-Sport-Rückkehrer Ott Tänak hat sich mit seinem ersten Sieg im Ford Puma Rally1 bei der Otepää-Rallye in seiner Heimat Estland bestens auf den zweiten Lauf zur Weltmeisterschaft in Schweden eingestimmt.

Nach einem relativ starken Start beim Saisonauftakt möchte das M-Sport Ford World Rally Team unbedingt Eindruck hinterlassen, wenn es bei der Rallye Schweden nächste Woche auf Erfolgskurs gehen will. Tänak hat hierfür mit dem ersten Sieg im Ford Puma Rally1 in seiner Heimat Estland eine gute Basis geschaffen.

Letztes Jahr hat die Rallye Schweden in Umeå ein neues Zuhause gefunden, wagte sich das schwedische Unternehmen auf der Suche nach kälteren Gefilden in den Norden, und die Ford Puma Hybrid Rally1 werden dieses Jahr zum ersten Mal mit Schottereinstellungen losgelassen.

Bei einer traditionellen Rallye in Schweden fallen die Temperaturen auf bis zu -20 °C, mit hohen und harten Schneebänken, die es den Crews ermöglichen, ihre Autos schnell um die Kurven zu lenken, und einer unglaublichen Traktion von Pirellis Sottozero Ice-Reifen, deren Spikes sich durch Schnee und Eis beißen, um auf dem harten Untergrund Grip zu gewinnen. In den letzten Jahren haben mildere Bedingungen zu weiteren Herausforderungen mit losen Schneebänken anstelle von verdichtetem Schnee geführt.

Ott Tänak, der 2019 mit insgesamt sechs Bestzeiten den Sieg bei der Veranstaltung errang, ist kein Unbekannter, wenn es darum geht, bei Winterrallyes zu glänzen. und er holte sich seinen ersten von drei Podestplätzen in Schweden sowie seinen allerersten Etappensieg, während er am Steuer von Ford-Fahrzeugen auf Eis saß.

Der Este hat sich auf die Rallye Schweden mit dem Sieg bei der Otepää Talveralli in seiner Heimat Estland bestens vorbereitet. Nach einem erfolgreichen Pre-Event-Test in Östersund letzte Woche beabsichtigt Tänak, seine Zeit im Puma zu maximieren und dabei eine Vielzahl von Bedingungen zu erleben, bevor der Shakedown am Donnerstagmorgen beginnt.

Nach einem lobenswerten Saisonstart bereitet sich Pierre-Louis Loubet auf eine ganz andere Herausforderung in Schweden vor. Mit begrenzter Erfahrung auf Schnee und Eis konzentrierte sich der junge Franzose darauf, während seines Tests vor dem Event Wissen und Erfahrung zu sammeln, und wird sich von seinem Teamkollegen beraten lassen, bevor er die Prüfungen bewältigt.

Die FIA-Rallye-Junioren-Weltmeisterschaft startet auch ihr Debüt in Schweden mit neun von M-Sport Polen gebauten Ford Fiesta Rally3, die in den Händen der aufstrebenden Rallye-Stars gegeneinander antreten. Unter den Bewebern ist Grégoire Munster, der sein Ford-Portfolio weiterentwickelt, nachdem er mit dem Ford Fiesta Rally2 in der WRC2-Kategorie an der Rallye Monte-Carlo teilgenommen hat. Der Junior-WRC-Champion von 2022, Robert Virves, wird ebenfalls in Schweden antreten, wenn er seine erste von vier Gratisfahrten am Steuer eines Ford Fiesta Rally2 einlöst. Der junge Este gibt sein WRC2-Debüt im M-Sport Ford World Rally Team.

Teamchef Richard Millener sagte: «Als einzige echte Winterrallye war diese Veranstaltung schon immer ein Highlight. Es gibt nichts Schöneres als eine klassische Rallye Schweden mit Fahrern, die ihre Autos mit atemberaubender Geschwindigkeit an den Schneebänken anlehnen; und selbst wenn die Temperatur über Null schwankt, sind wir nie zu kurz gekommen, da das Reifenmanagement zu einer wesentlichen Bedingung wird. Heutzutage können sich die Bedingungen über Nacht ändern und es gibt immer ein Element des Unbekannten, wenn man zu Winterrallyes geht. Deshalb haben wir versucht, uns während unseres Pre-Event-Tests mit einer Reihe unterschiedlicher Bedingungen darauf vorzubereiten. Wir verbrachten zwei Tage in Östersund, das auf dem gleichen Längengrad wie Umeå liegt, und Ott ist an diesem Wochenende in Estland gestartet. Unabhängig von den Bedingungen erwarten wir einen großen Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Durchgang, sodass die Erfahrung mit wechselnden Bedingungen unseren Crews zugute kommen sollte.»

Millener weiter: «Ott hat in Monte-Carlo bei seiner Puma-Premiere einen guten Saisonstart hingelegt. Wir haben seitdem an ein paar Dingen mit ihm gearbeitet, und ich hoffe, dass wir die Ergebnisse nächste Woche sehen werden. Dies wird eine völlig neue Herausforderung für Pierre-Louis, aber ich bin sicher, dass er von Otts Fachwissen profitieren wird. Er hat letztes Jahr einige wirklich starke Leistungen bei Veranstaltungen auf losem Untergrund geliefert, also hoffe ich, dass er das zu seinem Vorteil nutzen kann.»

Ott Tänak meinte: «Der Test war unsere erste Gelegenheit, das Auto auf Schnee und Eis zu steuern. Einiges scheint da zu sein, und unser Selbstvertrauen wächst allmählich. Aus diesem Grund war es so wichtig, diese Rallye in Estland bestritten zu haben, um mehr Erfahrung bei unterschiedlichen Bedingungen zu sammeln, und wir werden herausfinden, wie weit wir von der richtigen Abstimmung entfernt sind. Ich persönlich fühle mich auf Schnee viel sicherer, also werden wir sehen, wie wir im Vergleich zu den anderen Jungs abschneiden. Bei Glätte ist man besser früher unterwegs, bei viel Schnee ist es umgekehrt. Es hängt also wirklich von den Bedingungen ab, wir müssen nur sehen, was das Wetter macht. So oder so sind wir bereit für die Action, wir haben keine Wahl.»

Pierre-Louis Loubet führte an: «Ich freue mich sehr, nach Schweden zu gehen. Dies wird mein zweites Mal dort sein, aber mein erstes Mal bei der neuen Veranstaltung in Umeå. Ich freue mich auf die Erfahrung und möchte eine gute, saubere Rallye abliefern, was für mich nächstes Wochenende das Wichtigste sein wird. Alles ist noch sehr neu für mich, auch mein Beifahrer Nicolas Gilsoul, daher ist es wichtig, so viel Erfahrung und Wissen wie möglich zu sammeln und diese zu nutzen, um vor den kommenden Gravel-Events Selbstvertrauen aufzubauen. Wir wollen unser Bestes geben, um ein gutes Ergebnis zu erzielen und diese neue Erfahrung zu genießen.»