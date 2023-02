Vor Schweden: Teams im Vorbereitungsstress

Alle drei Rally1-Fahrzeuge der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) werden am Wochenende im Einsatz sein, um sich intensiv auf dem zweiten WRC-Lauf in Schweden (09. – 12.02.) vorzubereiten.

M-Sport Ford schickt den zurückgekehrten Stammpiloten Ott Tänak im Ford Puma Rally1 zur Otepää-Rallye in dessen Heimat Estland und zudem den Privatier Jourdan Serderidis in einem weiteren Puma Rally1. Auf den 110 Bestzeitkilometern der acht Prüfungen soll sich Tänak auf Schweden vorbereiten. Tänak ist ein ehemaliger Sieger in Otepää, aber am Samstag geht es um Zeit im Auto und das schnellstmögliche Setup.

«Wir versuchen immer noch, das Auto besser zu verstehen», sagte Tänak, der den Puma letzte Woche zum ersten Mal auf schwedischen Straßen getestet hat. «Monte Carlo hat mir dabei geholfen, aber das war eine Rallye auf trockenem Asphalt.»

Hyundai und Toyota schicken Autos zur Kuopio-Rallye in Finnland, wo Esapekka Lappi und Takamoto Katsuta die Nennliste für die Runde der finnischen Rallye-Meisterschaft anführen werden. Kuopio bietet mit acht Etappen und 95 Kilometern ähnlich schnelle und vereiste Straßen. Beide Veranstaltungen sind als Winterrallyes bekannt und werden bei Temperaturen von bis zu -10 °C ausgetragen

Sowohl Lappi als auch Katsuta sind mit finnischen Runden vertraut, aber letzterer gab zu, dass Kuopio, das nordöstlich von Jyväskylä beheimatet ist, ein neuer Event für ihn ist. «Das habe ich vorher noch nicht gemacht», erklärt der Wahlfinne Katsuta. «Es wird schön, vor Schweden im Auto zu sitzen. Ich hatte letztes Jahr ein gutes Gefühl vom Auto auf Schnee, hoffentlich wird es am Samstag genauso.»