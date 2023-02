Eric Camilli will zurück in die Weltmeisterschaft

Erinnern Sie sich noch an Eric Camilli? Der frühere M-Sport Ford-Fahrer Camilli erklärte, dass er sein Ziel, permanent in der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) zurückzukehren, nicht aufgegeben hat.

Der Franzose dominierte die Anfangsphase des letztjährigen WRC2-Kampfes bei der Rallye Monte-Carlo, dann wurde ihm und seinem Citroën C3 R5 eine Eisfläche zum Verhängnis. Nach einem ruhigen Jahr 2022 arbeitet er in dieser Saison an einem richtigen WRC-Comeback.

«Ich trainiere, um zurück zu sein», sagte er. «Ich werde in dieser Saison die französische Meisterschaft bestreiten und ziele darauf ab, 2024 wieder in der WRC2 dabei zu sein. Die Konkurrenz in der französischen Meisterschaft ist wirklich hoch, was gut für das Niveau in der Weltmeisterschaft ist.»

Camilli war vier Jahre lang eng mit M-Sport verbunden und fuhr 2016 einen Werks-Ford Fiesta RS WRC, bevor er zu einem WRC2-Programm wechselte, wo er eine Runde gewann und 2017 im Titelrennen Zweiter wurde. Seitdem arbeitet er an der Entwicklung von Autos wie dem C3 R5 von Citroën und dem Polo R5 von Volkswagen.

Der 35-Jährige fügte hinzu: «Ich habe gute Erfahrungen in der WRC2 und so viele der von mir entwickelten Autos gewinnen jetzt Rennen. Meine Leidenschaft für den Sport ist wie immer. Es ist frustrierend, dass ich nicht die Gelegenheit in der WRC2 bekommen habe, aber ich bin mir sicher, dass sie kommen wird, und ich werde daran arbeiten, dass sie in der nächsten Saison möglich wird.»