Crash von Lappi und Katsuta bei finnischer Testrallye

Das Warm Up von Esapekka Lappi im Hyundai i20 Rallye1 und Takamoto Katsuta im Toyota GR Yaris Rally1 für den zweiten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft in Schweden verlief anders als erwartet.

Weder Esapekka Lappi noch Takamoto Katsuta konnten die finnische Kuopio-Rallye gewinnen. Bei ihrer Generalprobe für die Rallye Schweden, die am nächsten Wochenende zur Rallye-Weltmeisterschaft zählt, machten beide Fehler. Aufgrund der Reduzierung der Tests für Rally1-Crews in der WRC in diesem Jahr schickte Hyundai seinen Neuzugang Lappi in die zweite Runde der finnischen Meisterschaft, wo auch Katsuta in Toyota startete.

Gegen ein Feld von Rally2-Fahrzeugen waren die beiden natürlich die Pacesetter bei der Winterrallye. Lappi gewann die ersten sechs Prüfungen des eintägigen Events und übernahm eine klare Führung. Bei der mittäglichen Servicepause lag Lappi 12,9 Sekunden vor Katsuta, der anfangs viel weiter hinten lag, als er auf WP2 bremsen musste, als ein Null-Auto des Veranstalters von der Straße abkam, und bekam erst später eine fiktive Zeit.

Aber auf SS5, der ersten Prüfung nach dem Service, setzte Katsuta seinen GR Yaris Rally1 in eine Schneewehe und verlor 21 Sekunden gegen Lappi. Ein durch diesen Vorfall verursachter undichter Kühler bedeutete dann, dass Katsuta die WP6 nicht startete, und die sechste Bestzeit brachte Lappi 1:45 Minuten vor Jari Huttunen, der den zweiten Platz belegt hatte.

Aber Lappi machte dann auch einen Fehler, als er kurz vor dem Ziel der WP7, der vorletzten Prüfung, von der Straße abkam und fast 11 Minuten verlor, bis er aus der Schneewehe herauskam. Dadurch fiel er aus den Top 30 und nach dem Sieg auf der letzten Prüfung beendete er die Rallye auf P30 mit einem Rückstand von 10:05 Minuten auf den Sieger Jari Huttunen, da auch er eine 1:20-Strafe wegen Verspätung einer Zeitkontrolle erhielt.

Huttunens Sieg wurde nach einem epischen Duell mit seinem Skoda Fabia-Fahrerkollegen Juha Salo errungen. Nur 2,1 Sekunden trennten das Paar im Ziel, mit Huttunen in einem älteren Auto und Salo in einer neueren Version.

Der finnische Meister von 2019 und 2020, Teemu Asunmaa, komplettierte ein All-Fabia-Podium als Dritter (+ 13,0) und war in den ersten drei Prüfungen der führende Fabia auf dem dritten Gesamtrang. Auf SP4 wurde er von seinen beiden Konkurrenten überholt, wobei Salo zur Halbzeit der Rallye 0,7 Sekunden vor Huttunen lag.