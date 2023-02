Tänak mit erstem Sieg im Ford Puma Rally1 04.02.2023 - 18:08 Von Toni Hoffmann

© Tänak Ott Tänak bei der Otepää Rallye

Ott Tänak holt zur Vorbereitung auf den zweiten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft in Schweden am nächsten Wochenende bei der Winterrallye Otepää in seiner Heimat Estland seinen ersten Sieg im Ford Puma Rally1.