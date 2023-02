Hyundai mit Monte-Schwung nach Schweden

Hyundai Motorsport reist zur Rallye Schweden, dem zweiten Lauf der Saison 2023 der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), um an seinen positiven Podiumsstart in Monte-Carlo anzuknüpfen.

Die Rallye Schweden ist der einzige reine Schnee-/Eis-Event im Kalender und war Schauplatz des allerersten Top-3-Ergebnisses des Hyundai i20 N Rally1 Hybrid im Jahr 2022. Am kommenden Wochenende (9. bis 12. Februar) werden Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe, Esapekka Lappi/Janne Ferm und Craig Breen/James Fulton die winterlichen Etappen bestreiten. Hyundai Motorsport wird nächste Woche für die zweite Runde der Weltmeisterschaft (WRC) 2023 nach Norden zur Rallye Schweden reisen, um den Schwung eines soliden Saisonstarts in Monte-Caro fortzusetzen.

Als einzige Schneeveranstaltung im WRC-Zeitplan 2023 bietet die Rallye Schweden einen einzigartigen Test für Mensch und Material. Trotz des Geländes macht das Profil der Prüfungen die Veranstaltung zu einer der schnellsten Runden im Kalender. Die Winterreifen mit Spikes bieten einen bemerkenswert hohen Grip bei eisigen Bedingungen, während große Schneebänke von den Fahrern zur Unterstützung der Kurvenfahrt genutzt werden können. Dies kann jedoch ein riskantes Spiel sein. Wenn es etwas wärmer ist, können die Bänle beim Aufprall aufbrechen und Autos im Tiefschnee versinken lassen.

Die Ausgabe 2022 der Rallye Schweden war ein starker Auftritt für das Team aus Alzenau; Thierry Neuville und Martijn Wydaeghe sicherten sich mit dem zweiten Platz den ersten Podiumsplatz für den Hyundai i20 N Rally1 Hybrid. Alle drei Crews wollen nächstes Wochenende (9. bis 12. Februar) in Umeå ein konstantes Tempo zeigen und um den Sieg kämpfen.

Neuville hat in Schweden vier Podestplätze erreicht, darunter einen Sieg im Jahr 2018. Neben Beifahrer Wydaeghe hofft der Belgier auf ein weiteres starkes Ergebnis, nachdem er sich bei der Rallye Monte-Carlo den dritten Gesamtrang gesichert hat. Die Eröffnung der Saison war eine wichtige Lernerfahrung für Esapekka Lappi und Janne Ferm, da sie daran arbeiteten, im Team Fuß zu fassen. Wie Neuville und Wydaeghe wissen die Finnen, was es braucht, um in Schweden auf dem Podium zu stehen.

Craig Breen und James Fulton werden den dritten Hyundai i20 N Rally1 Hybrid in Schweden steuern. 2023 kehrt Breen nach einem Jahr Abwesenheit in den Kader zurück. Mit einem relativ neuen Gesicht auf dem Beifahrersitz in Form von Fulton will der Ire bei seiner ersten Rallye am Steuer des Hyundai i20 N Rally1 Hybrid viele Kilometer sammeln.

Alle drei Besatzungen haben vor der Veranstaltung Tests in Schweden durchgeführt. Hyundai Motorsport hat Lappi und Ferm zur SM-Ralli Kuopio (3.-4. Februar), der zweiten Runde der finnischen Rallye-Meisterschaft, geschickt, um ihre Vorbereitungen voranzutreiben, allerdings ohne den gewünschten Erfolg.

Cyril Abiteboul, Teamchef von Hyundai Motorsport, sagte: «Obwohl wir vom Saisonauftakt in Monte-Carlo etwas frustriert von unserer Pace weggegangen sind, können wir mit der Situation in der Meisterschaft relativ zufrieden sein. Thierry und Martijn haben einen hervorragenden Job gemacht, um auf das Podium zu kommen, und Esapekka und Janne haben viel wertvolle Zeit im Auto gewonnen. Auf dem Weg nach Schweden ist es unser Ziel, uns zu verbessern und es unseren drei Crews zu ermöglichen, um die Podiumsplätze zu kämpfen. Alle unsere Fahrer waren bereits in Schweden erfolgreich und arbeiten seit Monte-Carlo mit den Ingenieuren und Mechanikern zusammen, um das Setup unseres Hyundai i20 N Rally1 Hybrid für diese schwierigen Bedingungen richtig einzustellen. Hoffentlich finden wir die richtige Balance und verlassen den Event mit einem starken Ergebnis und einer soliden Punkteausbeute für die Meisterschaft.“

Neuville, Schweden-Sieger von 2018, erklärte: «Die Strecken der Rallye Schweden sind sehr schnell, daher ist es wichtig, eine gute Linie zu finden und so viel Geschwindigkeit wie möglich durch die Prüfungen zu bringen. Wir haben letztes Jahr gezeigt, dass wir auf Schnee und Eis konkurrenzfähig sein können, also hoffen wir, dass wir dieses Mal in Schweden wieder schnell sein können. Konstanz über das Wochenende wird entscheidend sein, was immer einfacher ist, wenn das Auto bequem zu fahren ist, was bedeutet, dass die Abstimmung sehr wichtig sein wird. Auch die Straßenlage kann eine Rolle spielen. Wenn es kalt und eisig ist, dann ist es am besten, früh in der Startreihenfolge zu sein. Hat es jedoch gerade etwas Neuschnee, ist es besser, später auf den Pisten zu sein. Wir wollen von Anfang bis Ende um die Podestplätze kämpfen und natürlich versuchen, möglichst viele unserer Hauptkonkurrenten in der Meisterschaft zu schlagen.»

Esapekka Lappi/Janne Ferm fuhren in der vergangenen Saison in Schweden auf das Podium.

Lappi führte an: «Die Rallye Schweden hat sich für mich immer wie ein zweites Zuhause angefühlt, weil sie in Profil und Oberfläche den schnellen finnischen Straßen sehr ähnlich ist, die ich am besten kenne. Ich glaube, dass wir dieses Jahr richtige Winterbedingungen haben werden, die uns viel Spaß zwischen den großen Schneebänken ermöglichen werden. Die zweite Passage in Schweden ist immer etwas Besonderes aufgrund der engen Spurrinnen, die eine schnelle Anpassung Ihrer Fahrweise erfordern. Die Vorbereitungen für die Rallye werden wichtig sein, also müssen wir das Beste aus den Tests vor der Veranstaltung und unserer Erfahrung in der finnischen Rallye-Meisterschaft machen. Wenn wir alles zusammenbringen, werden wir wie im Vorjahr wieder auf dem Podest stehen.“

Breen wurde Zweiter bei der Ausgabe 2018 der Rallye Schweden. Breen meinte: «Die Rallye Schweden ist immer eine Veranstaltung, die mir Spaß macht, und ein Ort, an dem ich in der Vergangenheit einige meiner besten Ergebnisse nach Hause bringen konnte. Wir haben nur eine Rallye im Jahr, bei der wir mit Spikereifen unter echten Winterbedingungen fahren können, das macht Schweden noch spezieller. Die Strecken werden sehr gerade und sehr schnell sein, was bedeutet, dass man schnell sein muss. Da viele Prüfungen im Dunkeln stattfinden, ist es wirklich wichtig, sicherzustellen, dass die Aufschriebe korrekt sind. Ich würde Schweden gerne verlassen, nachdem ich wieder auf dem Podium gestanden bin, aber da es mein erstes Wettkampfereignis im Hyundai i20 N Rally1 Hybrid ist, wird dies eine Herausforderung. Letztendlich ist mein Hauptziel, die Erfahrung zu genießen.»