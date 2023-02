Erfolgsstory beendet – Toyota in Schweden ohne Podium

Toyota führt nach dem zweiten Lauf der Saison der FIA Rallye-Weltmeisterschaft bei der Rallye Schweden weiterhin die Herstellerwertung an, obwohl es nach einem hart umkämpften Wochenende einen Podiumsplatz knapp verpasst

Titelverteidiger Kalle Rovanperä wurde Vierter, nur 5,1 Sekunden vom Dritten entfernt, nachdem er bis zur allerletzten Prüfung hart gekämpft hatte. Wärmere Bedingungen bedeuteten, dass der Vorjahressieger der Rallye Schweden dieses Mal als Erster auf der Straße am Freitag einen größeren Nachteil hatte, aber er kämpfte sich gut zurück und begann den letzten Tag nur 3,8 Sekunden von einer Podiumsposition entfernt. Dieser Rückstand wurde dank der Bestzeit zu Beginn am Sonntag weiter auf 1,1 Sekunden verringert, aber Rivale Thierry Neuville (Hyundai) reagierte auf der nächsten Prüfung und schaffte es, den Platz zu halten. Mit drei zusätzlichen Bonuspunkten für die drittschnellste Zeit auf der Power Stage am Ende der Rallye bleibt Rovanperä Zweiter in der Fahrerwertung, nur drei Punkte hinter Spitzenreiter Ott Tänak (M-Sport Ford).

Seit dem Toyota-Comeback 2017 saßen in Schweden immer alle Sieger in einem Yaris, doch diesmal reichte es nicht einmal für das Podest.

Elfyn Evans wurde einen Platz hinter Rovanperä Gesamtfünfter, nachdem er während der Rallye daran gearbeitet hatte, sein Gefühl für das Auto unter den schwierigen Bedingungen zu verbessern. Dies gipfelte in der zweitbesten Zeit in der Power Stage, nur 0,6 Sekunden von der Bestzeit entfernt und 0,015 Sekunden schneller als Rovanperä, der ihn auf dem vierten Platz in der Meisterschaft hält.

Die zusätzlichen Punkte aus der Power Stage bedeuten, dass Titelverteidiger Toyota mit 14 Punkten Vorsprung in der Herstellerwertung vorne bleibt.

Die Rallye Schweden war das Debüt für Takamoto Katsuta als Teil des aus drei Herstellern bestehenden Aufgebots des Teams, und der japanische Fahrer zeigte am Freitagmorgen eine beeindruckende Leistung, als er in den Führungskampf verwickelt war und eine Prüfung gewann. Nachdem Katsuta am Nachmittag von den Schneebänken, die die Etappen säumten, zurückgeworfen wurde und sein Auto rollte, startete er am Samstag neu und sammelte wertvolle neue Erfahrungen, als er die Straße auf Schnee öffnete. Sein Auto war nicht mehr im Rennen um die Punkteränge und wurde vor der letzten Prüfung am Sonntag zurückgezogen, nachdem er in der vorherigen Entscheidung ein Problem gemeldet hatte.

An diesem Wochenende gab es für Toyota Gazoo Racing World Rally Team eine weitere Premiere: Lorenzo Bertelli wurde der erste Kundenfahrer, der am Steuer des GR Yaris Rally1 Hybrid antrat. Der Italiener, der bei seinen gelegentlichen WRC-Auftritten immer beliebt und begeistert war, genoss die Erfahrung, das Auto bei einer seiner Lieblingsrallyes zu fahren, jede Etappe zu absolvieren und das Ziel auf dem 14. Platz zu erreichen.

Teamchef Jari-Matti Latvala: «Dies war sicherlich eine Rallye, von der wir uns etwas mehr erhofft hatten, da es in der Vergangenheit normalerweise eine starke Veranstaltung für uns war. Wir haben am ersten Tag etwas gelitten, als die Bedingungen für unsere Straßenpositionen nicht ideal waren und diejenigen, die weiter hinten starteten, angreifen und eine Lücke aufbauen konnten. Wir haben versucht, uns zu wehren, und was die Geschwindigkeit angeht, haben wir, glaube ich, einige positive Zeichen gesehen, aber am Ende hat es einfach nicht geklappt. Wir haben hier einen großartigen Kampf zwischen allen Teams gesehen und es ist klar, dass der Wettbewerb dieses Jahr sehr eng sein wird, genau wie wir es erwartet haben. Mit den Ergebnissen der Power Stage haben wir trotzdem einige gute Punkte gesammelt: Wir behalten die Führung in der Herstellerwertung und Kalle bleibt dicht an der Führung der Fahrerwertung dran, ohne die Straße in Mexiko öffnen zu müssen.»

Titelverteidiger Kalle Rovanperä: «Es war ein ziemlich schwieriges Wochenende, aber am Ende können wir ziemlich zufrieden sein. Am Freitag, als wir die Straße öffneten, verloren wir über 30 Sekunden nur in einer schwierigen Prüfung, die wir zweimal gefahren sind, und wir sind im Ziel 25 Sekunden zurück, also haben wir unter den gegebenen Umständen eine ziemlich gute Rallye hingelegt. Heute Morgen konnten wir auf der ersten Prüfung sofort eine gute Zeit fahren und mit Thierry kämpfen, aber im zweiten Durchgang fehlte uns einfach die Pace mit dem Auto bei solchen zerfahrenen Bedingungen. Wir haben das ganze Wochenende hart gepusht, aber bei den zweiten Durchgängen waren die Zeiten nicht da. Zumindest müssen wir die Straße in Mexiko nicht öffnen und können mit einem frischen Geist dorthin gehen und hoffentlich eine gute Rallye haben.“»

Elfyn Evans: «Das war ein hartes Wochenende und nicht das, was wir uns erhofft und wofür wir gearbeitet haben. Ich persönlich hatte Mühe, mich im Auto wirklich sicher zu fühlen, und deshalb haben wir auch ein paar Fehler gemacht. In diesem Sinne freue ich mich, zumindest einige Punkte mitzunehmen, aber wir kommen nun zu Rallyes, die auf bessere Leistungen und Ergebnisse abzielen. Es gibt einige Bereiche, die wir nach der Veranstaltung überprüfen und an denen wir für die Zukunft arbeiten werden, aber Schweden ist immer eine sehr spezifische Veranstaltung. Jetzt muss der Fokus auf Schotter liegen und ich freue mich auf Mexiko.»

Takamoto Katsuta: «Ich habe mich an diesem Wochenende wirklich gut mit dem Auto gefühlt. Danke an das Team, das das Auto nach meinem Unfall am Freitag repariert hat, sodass ich auf den Samstags- und Sonntagsprüfungen viele Erfahrungen sammeln konnte, die mir für die Zukunft helfen werden. Leider konnten wir die Rallye heute nicht zu Ende fahren: Ich spürte einen Leistungsmangel und die Ingenieure überprüften die Daten und stellten fest, dass es ein Problem gab, sodass wir nicht weiterfahren konnten. Es tut mir leid für das Team, dass wir hier kein gutes Ergebnis erzielen konnten, aber ich werde versuchen, bei der nächsten Rallye eine gute Leistung zu bringen.»

Endstand nach 18 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Tänak/Järveoja (EE), Ford 2:25:54,5 2 Breen/Fulton (IRL), Hyundai + 18,7 3 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 20,0 4 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 25,1 5 Evans/Martin (GB), Toyota + 1:24,0 6 Loubet/Gilsoul (F/B), Ford + 5:59,0 7 Lappi/Ferm (FIN), + 7:42,4 8 Solberg/Edmondson (S/GB), Skoda + 7:48,1 9 Veiby/Eriksen (N), VW + 8:30,4 10 Pajari/Mälkönen (FIN), Skoda + 9:03,2

Fahrer-WM Stand nach 2 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Ott Tänak (EE), Ford 41 2 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 38 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 32 4 Elfyn Evans (GB), Toyota 38 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 25 6 Craig Breen (IRL), Hyundai 19 7 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 15 8 Takamoto Katsuta (J), Toyota 8 9 Pierre-Louis Loubet (F), Ford 8 10 Dani Sordo (E), Hyundai 6

Hersteller-WM Stand nach 2 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Toyota Gazoo Racing WRT 80 2 Hyundai Shell Mobis WRT 66 3 M-Sport Ford WRT 51

Die Rallye im Video: https://www.servustv.com/sport/v/aaum3yv9q4iyb25ngzcp/