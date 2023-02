Rovanperä mit Bestzeit im Schweden-Shakedown

Der Vorjahressieger und amtierende Champion Kalle Rovanperä setzt im Shakedown zum zweiten Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft im tief verschneiten Schweden die erste Duftnote.

Beim Shakedown ging es beim Kampf um die inoffizielle Bestzeit sehr knapp zu. Auf der 5,47 km langen Schneepiste war es der Vorjahressieger und Titelverteidiger Kalle Rovanperä, der im Toyota GR Yaris Rally1 mit 2:50,9 Minuten die Messlatte setzte, aber nur eine Zehntelsekunde vor dem Hyundai-Neuling Esapekka Lappi im i20 Rally1 und drei Zehntelsekunden vor seinem Teampartner Takamoto Katsuta, der erstmals im Kader für die Herstellerwertung gemeldet ist.

Rovanperä war trotz der Bestmarke nicht ganz zufrieden: «Es war wirklich, wirklich schwer für uns. Es gibt eine kleine Linie in der Mitte der Straße, aber es war wirklich schwierig. Die Bedingungen waren nicht einfach, wenn man das erste Auto auf der Piste ist.»

Lappi meinte: «Es fühlte sich ziemlich gut an. Natürlich haben wir hier und da die Schneebänke benutzt, aber das gehört bei dieser Rallye dazu. Die Bänke sind wirklich hart und man muss ein bisschen aufpassen ziemlich hoch - man muss wissen, wo man das Auto anlehnen kann.»

Katsuta: «Mal sehen, was an diesem Wochenende passiert. Die Pisten sind in einem recht gutem Zustand. Hoffentlich können wir ein gutes Wochenende haben. Ich konzentriere mich nur auf meinen Job und mache mir keinen Druck.»

Hinter Katsuta folgten Kollege Elfyn Evans, Craig Breen bei ersten Einsatz im Hyundai i20 Rally1, dessen Teamkollege Thierry Neuville vor den M-Sport-Piloten Ott Tänak und Pierre-Louis Loubet im Ford Puma Rally1.

Die Rallye Schweden wird am Donnerstagabend ab 18:40 Uhr zum zweiten Mal im nördlicheren Umeä gestartet. Um 19:01 Uhr folgt dort die 5,16 km lange Zuschauer-Prüfung. Die erste Etappe wird am Freitag ab 7:50 Uhr mit sieben weiteren Prüfungen (= 106,76 km) bis zum Tagesziel gegen 19:35 Uhr in Umeä fortgesetzt. Bei der zweiten Etappe stehen nach dem Re-Start gegen 7:05 Uhr sieben Entscheidungen (= 126,22 km) bis zum Tagesende gegen 18:42 Uhr in Umeä in der Agenda. Beim Schweden-Finale am Sonntag, 12. Februar 2023, stehen nach dem Re-Start gegen 6:05 Uhr nur noch drei Entscheidungen (= 63,04 km) auf dem Programm. Die Teams erwartet wieder eine echte Winterrallye im Schnee (siehe Foto).

Rallye Schweden auf Red Bull TV:

Freitag, 10. Februar 2023: 22:00 Uhr

Samstag, 11. Februar 2023: 22:00 Uhr

Sonntag, 12. Februar 2023: 22:00 Uhr

Zudem ist Red Bull TV rund um die Uhr im Internet erreichbar.

Rallye Schweden live auf Servus TV:

Samstag, 11.02.2023:

08:00 Uhr MEZ: WP 9 «Norriby1» (12,54 km)

14:00 Uhr MEZ: WP 12 «Norriby2» (12,54 km)

Sonntag, 12.02.2023:

12:00 Uhr MEZ: WP 18 – Power Stage - «Umeä2» (10,88 km

Rallye Schweden auf SPORT1:

Sonntag, 12. Februar 2023: 22:00 Uhr

Inoffizielle Zeiten – Shakedown (= 5,47 km) Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 2:50,9 2 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai 2:51,0 3 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota 2:51,2 5 Breen/Fulton (IRL), Hyundai 2:52,2 6 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 2:54,0 7 Tänak/Järveoja (EE), Ford 2:54,4 8 Loubet/Gilsoul (F/B), Ford 2:56,2 9 Solberg/Edmondson (S/GB), Skoda 3:01,4 10 Veiby/Eriksen (N), VW 3:01,7

Fahrer-WM Stand nach 1 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Sébastien Ogier (F), Toyota 25 2 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 23 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 17 4 Elfyn Evans (GB), Toyota 15 5 Ott Tänak (EE), Hyundai 14 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota 8 7 Dani Sordo (E), Hyundai 6 8 Esapekka Lappi (FIN), Toyota 4 9 Nikolai Gryazin (LT), Skoda 2 10 Yohan Rossel (F), Citroen 1