Schweden/WP 8: Erster Hybrid-Tagessieg für Breen

Craig Breen war in Schweden schon öfter stark, bei seiner Jungfernfahrt im Hyundai i20 Rally1 beim zweiten Lauf zur Weltmeisterschaft feiert der Ire seinen ersten Tagessieg in einem Hybrid-Auto.

Die vertauschten Rollen setzten wohl bei Craig Breen, der von M-Sport zurück zu Hyundai wechselte, und bei Ott Tänak, der von Hyundai wieder bei M-Sport anheuerte, Kräfte frei. Breen gewann bei seinem ersten Hybrid-Einsatz für Hyundai die erste Etappe. Nach einem knappen Duell um die Führung mit Tänak, der zu Beginn bis zur fünften Entscheidung führte, kam der Ire Breen 2,6 Sekunden vor dem Esten Tänak ins Tagesziel in Umeä.

Tagessieger Breen sagte: «Definitiv einer meiner stärksten Tage. Letztes Jahr war ich meistens kopfüber oder steckte irgendwo in einer Hecke fest, also ist es Musik in meinen Ohren, heute Abend an der Spitze zu stehen.»

Tänak erklärte: «Was das Ergebnis betrifft, können wir auf jeden Fall sehr zufrieden sein. Es ist viel mehr, als wir erwartet hatten, hierher zu kommen. Aber die Sache ist, dass wir viel besser sein könnten.»

Den dritten Rang (+ 11,2), wie im Vorjahr, erreichte Breens neuer Teamgefährte Esapekka Lappi. «Am Ende war es nicht allzu schlecht, aber ich glaube, dass noch viel mehr kommen wird, wenn wir alles nahezu perfekt machen können», führte Lappi an. «Wir müssen über Nacht nachdenken und versuchen, morgen besser zu sein. Ich denke, in dieser Position sollten wir keine großen Veränderungen vornehmen, aber wir werden definitiv etwas ausprobieren.»

Die in Monte Carlo so starke Toyota-Mannschaft konnte sich als Vorjahressieger bislang noch nicht im verschneiten Schweden so stark in Szene setzen. Den besten GR Yaris Rally1 steuerte Elfyn Evans auf den vierten Rang (+ 26,5). Evans meinte: «Wir haben ein paar Änderungen im Service am Set-up vorgenommen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es so gut werden würde, aber mal sehen.»

4,5 Sekunden hinter ihm musste sich sein im Vorjahr siegreicher Teamkollege Kalle Rovanperä auf dem fünften Platz einordnen. Der Titelverteidiger, der als Tabellenzweiter als erstes Fahrzeug auf die Pisten musste, merkte an: «Es ist nicht so einfach. Viel Schotter auf der Linie, Ich habe versucht, ziemlich weich zu fahren, aber ich glaube nicht, dass es geklappt hat.»

Die «neue» Schweden hat sich bei der zweiten Austragung um Umeä mit den winterlichen Bedingungen zu einer nicht ganz erwarteten Herausforderung entwickelt. Besuche in den Schneebänken an den Pistenrändern und auch rutschige Schneepassagen mit Drehern gehörten am Freitag zur Tagesagenda. Für Takamoto Katsuta war sein erster offizieller Einsatz im offiziellen Toyota-Kader für die Herstellerwertung auf der sechsten Prüfung beendet, nachdem er sich am Ende der fünften Entscheidung mit dem Toyota GR Yaris Rally1 überschlagen hatte und dann wegen Motorüberhitzung an der Weiterfahrt gehindert wurde. Der italienische Prada-Erbe Lorenzo Bertelli steckte mit seinem privaten Ford Puma Rally1 in einer Schneebank fest und wurde nach einigen Minuten von Zuschauern befreit.

In der WRC2-Wertung gab es eine Dreifachführung für Skoda mit Oliver Solberg, Sami Pajri und Jari Huttunen.

Stand nach der 8. von 18 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Breen/Fulton (IRL), Hyundai 57:05,5 2 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 2,6 3 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 11,2 4 Evans/Martin (GB), Toyota + 26,5 4 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 31,1 6 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 36,8 7 Loubet/Gilsoul (F/B), Ford + 1:16.2 8 Solberg/Edmondson (S/GB), Skoda + 2:56.8 9 Pajari/Mälkönen (FIN), Skoda + 3:09,8 10 Huttunen/Linnaketo (FIN), Skoda + 3:31,8

Rallye Schweden auf Red Bull TV:

Freitag, 10. Februar 2023: 22:00 Uhr

Samstag, 11. Februar 2023: 22:00 Uhr

Sonntag, 12. Februar 2023: 22:00 Uhr

Zudem ist Red Bull TV rund um die Uhr im Internet erreichbar.

Rallye Schweden live auf Servus TV:

Samstag, 11.02.2023:

08:00 Uhr MEZ: WP 9 «Norriby1» (12,54 km)

14:00 Uhr MEZ: WP 12 «Norriby2» (12,54 km)

Sonntag, 12.02.2023:

12:00 Uhr MEZ: WP 18 – Power Stage - «Umeä2» (10,88 km

Rallye Schweden auf SPORT1:

Sonntag, 12. Februar 2023: 22:00 Uhr