Schweden: Zwei Hyundai-Teams kämpften um P2

Hyundai Motorsport feiert bei der Rallye Schweden, der zweiten Runde zur Weltmeisterschaft (WRC), mit Craig Breen und Thierry Neuville ein Doppelpodiumsergebnis.

Craig Breen und James Fulton sicherten sich gemeinsam ihr erstes Podium mit einer starken Fahrt auf den zweiten Platz vor Thierry Neuville und Martijn Wydaeghe. Esapekka Lappi und Janne Ferm, frühe Anwärter auf das Podium, holten sich in der Power Stage die Bestmarke, damit erzielten alle drei Hyundai-Teams Bestzeiten.

Hyundai Motorsport hat bei der Rallye Schweden, dem zweiten Lauf der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2023, nach einer konkurrenzfähigen Leistung aller drei Crews bei der Rallye einen doppelten Podiumsplatz erreicht. Die «Gods of Speed» haben ein spannendes und unterhaltsames Event geschaffen, das mit packend engen Kämpfen und spektakulären Prüfungen bis zum Äußersten ging.

Am Ende der 18 Prüfungen sicherten sich Craig Breen und James Fulton ihren ersten Podiumsplatz mit einer starken Fahrt auf den zweiten Platz und landeten vor ihren Teamkollegen Thierry Neuville und Martijn Wydaeghe. Die Belgier beendeten eine sensationelle Rallye auf dem dritten Platz und kämpften sich nach einem harten Auftakttag, an dem sie als eine der ersten Teams auf der Strecke waren, entschlossen zurück. Das Ergebnis markiert Neuvilles 50. WRC-Podium mit Hyundai Motorsport in der zehnten Meisterschaftssaison des Teams.

Esapekka Lappi und Janne Ferm, die früher am Wochenende Podiumsanwärter gewesen waren, beendeten das Event auf dem siebten Platz. Die Crew machte am Samstagnachmittag guten Boden gut, nachdem sie sieben Minuten in einer Schneewehe verloren hatte, und beendete die Rallye mit einem Sieg auf Power Stage mit fünf Bonuspunkten.

Die Route am Sonntag umfasste eine Wiederholung der 26,48 km langen Västervik-Etappe, bevor sie zum 10,08 km langen Umeå-Sprint zurückkehrte, der am Samstagabend erstmals im Dunkeln gefahren wurde. Neuville holte sich in SS17, dem zweiten Durchgang der Västervik-Prüfung, eine weitere Bestmarke vor Breen. Auf dem Weg in die Power Stage setzte sich Breen drei Ziele: Lappi in die Lage zu versetzen, im Umeå-Sprint um die maximale Punktzahl zu kämpfen, sich einen doppelten Podiumsplatz zu sichern und Neuville in der Fahrerwertung zu unterstützen, indem er ihn in der Gesamtwertung nach oben brachte.

Zu diesem Zweck traf das Team eine taktische Entscheidung, die Positionen von Neuville und Breen für die Power Stage zu tauschen, eine Strategie, die mit den beteiligten Crews besprochen wurde. Enge Abstände in der Wertung bedeuteten, dass in der letzten Etappe nichts garantiert war, da Breen sich auch gegen den viertplatzierten Kalle Rovanperä verteidigen musste und Neuville eine fehlerfreie Prüfung benötigte, um Zweiter zu bleiben.

Letztendlich schlug das Pendel wieder zugunsten von Breen aus, der seine ursprüngliche Position zurückeroberte. In der Zwischenzeit bestätigte Lappi sein Tempo mit dem Sieg in der Power Stage und stellte sicher, dass alle drei Crews bei der Rallye Schweden die schnellsten Zeiten fuhren, insgesamt zehn, darunter drei Doppelsiege.

Breen sagte: «Wieder an der Spitze der WRC zu kämpfen, war absolut brillant. Ich habe an diesem Wochenende oft gesagt, dass ich dieses Gefühl vermisst habe, aber nach einer schwierigen Zeit mit einem Podium zurückzukommen, ist unwirklich. Es ist auch James‘ erstes Podium, was für ihn fantastisch ist. Wir können sehr stolz auf das sein, was wir hier in Schweden erreicht haben. Vielen Dank an das Team für das Vertrauen in uns und an James für die tadellose Arbeit. Ich bin überglücklich, mit diesem großartigen Team und Auto zurück zu sein.»

Neuville führte an: «Nach einem schwierigen Freitag, an dem wir als einer der Ersten unterwegs waren, habe ich mit diesem tollen Ergebnis nicht gerechnet. Unsere Vorbereitungen für die Veranstaltung waren begrenzt, da ich für den Test vor der Veranstaltung krank war, daher ist es unglaublich, wieder auf den dritten Platz zu kommen. Es war eine starke Rallye für unser Team, bei der alle drei Crews großartige Leistungen und Geschwindigkeit gezeigt haben. Mit Craig/James auf dem zweiten Platz und Esapekka/Janne mit fünf Power Stage-Punkten können wir aus dem Wochenende eine hervorragende Bilanz ziehen.»

Lappi meinte: «Es gibt viele positive Dinge, die man aus diesem Wochenende mitnehmen kann. Wir hatten eine gute Vorbereitung auf die Rallye und obwohl das Ergebnis nicht das war, was wir wollten. Das Tempo war da. Platz zwei wäre für uns an diesem Wochenende möglich gewesen, damit müssen wir zufrieden sein, vor allem nach dem, was gestern passiert ist. Wir haben die schnellste Zeit in der Power Stage anvisiert. Ich dachte, wir hätten nicht genug getan, aber am Ende haben wir es geschafft und einige Extrapunkte gesammelt. Darauf müssen wir für Mexiko aufbauen, auch wenn es eine ganz andere Rallye wird.»

Cyril Abiteboul, Teamchef von Hyundai Motorsport, erklärte: «Dies war eine großartige Möglichkeit für uns, die Rallye Schweden zu beenden, die gelinde gesagt ereignisreich war. Wir hatten am Donnerstag einen schwierigen Start, haben dann aber ab Freitag eine tolle Dynamik aufgebaut. Wir haben 10 von 18 Bestzeiten erzielt, was zeigt, dass unser Team, unser Auto und unsere Crews sehr konkurrenzfähig waren. Der Wendepunkt war leider die 13. Etappe am Samstag, wo wir die Chance auf ein Podium durch einen Zwischenfall verpassten, der auch Craig verlangsamte. Wir haben die Strategie von diesem Punkt auf die Power Stage verlagert, und es war großartig zu sehen, wie sich dieser Plan heute entfaltet und er die maximale Punktzahl erzielt. Gleichzeitig hatten wir die Gelegenheit, Thierry in der Gesamtwertung nach oben zu bringen. Wir haben diese Strategie unterstützt, indem wir uns für einen Elfmeter für Craig entschieden haben. Es hat nicht wie geplant geklappt; die ‚Gods of Speed’ haben anders entschieden und wir respektieren das voll und ganz. Wir alle lächeln immer noch, einschließlich Thierry, der ein fantastisches Comeback hingelegt hat. Er war aus vielen Gründen von Anfang an im Rückstand, daher ist es eine großartige Geschichte für ihn, wieder auf dem Podium zu stehen. Craig war das ganze Wochenende einfach mega, was seine Geschwindigkeit und Leistung betrifft, aber auch seine Einstellung, die Teamsituation zu verstehen. Insgesamt ein tolles Mannschaftsergebnis.»

Endstand nach 18 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Tänak/Järveoja (EE), Ford 2:25:54,5 2 Breen/Fulton (IRL), Hyundai + 18,7 3 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 20,0 4 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 25,1 5 Evans/Martin (GB), Toyota + 1:24,0 6 Loubet/Gilsoul (F/B), Ford + 5:59,0 7 Lappi/Ferm (FIN), + 7:42,4 8 Solberg/Edmondson (S/GB), Skoda + 7:48,1 9 Veiby/Eriksen (N), VW + 8:30,4 10 Pajari/Mälkönen (FIN), Skoda + 9:03,2

Fahrer-WM Stand nach 2 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Ott Tänak (EE), Ford 41 2 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 38 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 32 4 Elfyn Evans (GB), Toyota 38 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 25 6 Craig Breen (IRL), Hyundai 19 7 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 15 8 Takamoto Katsuta (J), Toyota 8 9 Pierre-Louis Loubet (F), Ford 8 10 Dani Sordo (E), Hyundai 6

Hersteller-WM Stand nach 2 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Toyota Gazoo Racing WRT 80 2 Hyundai Shell Mobis WRT 66 3 M-Sport Ford WRT 51

Die Rallye im Video: https://www.servustv.com/sport/v/aaum3yv9q4iyb25ngzcp/