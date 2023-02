Schweden/WP 11: Breen mit 200 km/h an der Spitze

Das Duell der Teamtauscher Craig Breen und Ott Tänak setzt sich auch zur Mitte der Rallye Schweden, der zweiten Station der Weltmeisterschaft, zu Gunsten von Breen fort.

Craig Breen fühlt sich auf den Pisten in den verschneiten Wäldern Schwedens pudelwohl. Bei seinem elften Start in Schweden verteidigte Breen, 2018 Zweiter im Citroën hinter Thierry Neuville (Hyundai), zur Rallyemitte bei seiner Jungfernfahrt im Hyundai i20 Rally1 seine Führung knapp um 2,6 Sekunden gegen Ott Tänak (Ford Puma Rally1).

Breen meinte begeistert: «Das war geil. Mit 200 km/h durch den Wald zu fahren, das ist der Stoff, aus dem Träume gemacht sind.»

Obwohl die Rallye Schweden wieder auf verschneiten und auch teils vereisten Waldwegen ausgetragen wird, zählt sie zu den schnellsten Wettbewerben im Kalender. Der Schnitt überschreitet öfter die geduldete 120 km/h-Grenze. Die mit Spikes (384 pro Reifen) ausgerüsteten Fahrzeuge können wegen des Grips durch die 20 mm langen Nägel und mit Anlehnen an die Schneebänke Spitzengeschwindigkeiten von 200 km/h erreichen.

Rang drei (+ 17,3) behauptete Huyndai-Neuling Esapekka Lappi: «Ganz okay, es war gut. Sicherlich haben wir bei den ersten beiden Prüfungen zu viel Zeit verloren, aber diese war schon besser. Heute Nachmittag bei der zweiten Passage wird es sehr hart für die Reifen.»

Tänak, Sieger 2019 in Schweden im Toyota, führte an: «Die letzte Prüfung war besser. Sie war nicht so schnell und wir konnten es etwas besser angehen.»

Der Vorjahressieger Kalle Rovanperä, der am Freitag im Toyota GR Yaris Rally1 wegen der Tabellensituation als erstes Fahrzeug auf die Pisten musste, hat sich inzwischen auf den vierten Platz vorgekämpft.

Der Titelverteidiger erklärte: «Jetzt haben wir einige neue Änderungen an den Streckennoten vorgenommen, was ein bisschen besser war. Am Anfang hätte ich besser sein können. Der Grip war sehr gering und ich bin stellenweise etwas zu viel gerutscht.»

Hinter ihm kämpften Thierry Neuville im Hyundai i20 Rally1 und Toyota-Pilot Elfyn Evans, Schweden-Sieger von 2020, verbissen um den fünften Platz, den sich Neuville (+ 33,3) anz knapp um vier Zehntelsekunden vor Evans sichern konnte.

«Ich habe versucht, eine saubere Prüfung zu absolvieren und ein bisschen Spaß zu haben. Es ist eine etwas technischere Strecke und viel angenehmer als die anderen Etappen heute Morgen», merkte Neuville an.

In der WRC2 führte weiter der Einheimische Oliver Solberg im Skoda Fabia RS Rally2 30,4 Sekunden vor dem Norweger Ole-Christian Veiby im VW Polo GTi R5 und 51,7 Sekunden vor seinem finnischen Markenkollegen Jari Huttunen.

Stand nach der 11. von 18 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Breen/Fulton (IRL), Hyundai 1:22:49,9 2 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 2,6 3 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 17,3 4 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 27,0 5 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 33,3 6 Evans/Martin (GB), Toyota + 33,7 7 Loubet/Gilsoul (F/B), Ford + 1:59,9 8 Solberg/Edmondson (S/GB), Skoda + 4:29,4 9 Veiby/Eriksen (N), VW 10 Huttunen/Linnaketo (FIN), Skoda

