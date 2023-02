Wilson/M-Sport: «Deshalb machten wir den Deal»

Nach dem Sieg bei der Rallye Schweden, der zweiten Runde der Weltmeisterschaft, bedankten sich Ott Tänak und M-Sport-Geschäftsführer Malcolm Wilson, das war das Ergebnis harter Arbeit hinter den Kulissen.

Der Brite Wilson lächelte angesichts der Tage und Wochen, die er damit verbracht hatte, den Deal aufzubauen, um den Esten zum dritten Mal in sein Haus zurückzulocken. Es funktionierte. Und es hat sich sehr gelohnt.

«Ich wusste, dass das möglich ist», sagte Wilson. «Von dem Moment an, als wir die Vereinbarung getroffen haben, wusste ich, dass dies möglich ist. Deshalb haben wir den Deal gemacht. Hätte ich gedacht, dass es in Schweden möglich ist? Ich dachte, wir könnten es aufs Podium schaffen, und wenn du auf dem Podium sein kannst, dann hast du auch eine Chance auf den Sieg. Eines ist klar: Ott hat hier den Unterschied gemacht. Er hat diese Rallye für uns gewonnen. Wir wissen, dass es noch mehr Arbeit mit dem Auto zu tun gibt. Wir wissen, was er will, wir wissen, womit er nicht so zufrieden ist, und jetzt müssen wir daran arbeiten, dass wir diese Arbeit meistern und das Auto dorthin bringen, wo er es haben möchte.»

Wilson fügte hinzu, dass Tänaks erster Sieg mit M-Sport seit 2018 – und M-Sports erster Sieg seit der ersten Runde der letzten Saison – eine Absichtserklärung war.

«Wenn wir sehen, was er mit dem Auto machen kann, wenn er damit nicht zufrieden ist», ergänzte Wilson, «ist es wirklich ermutigend zu wissen, was möglich ist, wenn er damit zufrieden ist. Ich möchte sicherstellen, dass wir dort ankommen. Es ist fantastisch für das gesamte Team, wieder ganz oben zu stehen. Ich wusste, dass wir das schaffen können, das ist eine erstaunliche Gruppe von Leuten und ein fantastisches Team. Sie arbeiten jeden Tag für diesen Moment und ich habe nie an der Fähigkeit von M-Sport gezweifelt, dorthin zurückzukehren. So sehr es hier um ein Team und nicht um einen Einzelnen geht, muss ich sagen, was Ott und Martin Järveoja in Schweden geleistet haben, war einfach fantastisch.»