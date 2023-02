Tänak mit erstem Puma-Sieg und zweiten Schweden-Hit

Ott Tänak und Martin Jarveoja holen ihren ersten Sieg im Ford Puma Rally1 von M-Sport im winterlichen Schweden, Schauplatz des zweiten Laufes zur Rallye-Weltmeisterschaft.

Bei seinem erst zweiten Einsatz im Ford Puma in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft holt Tänak seinen zweiten Sieg bei der Rallye Schweden und seinen ersten Sieg mit M-Sport seit 2017. Für M-Sport ging mit dem 93. Ford-Triumph eine elf Jahre dauernde Durststrecke zu Ende. Den letzten Ford-Sieg in Schweden holte 2012 Jari-Matti Latvala, heute Teamchef bei Toyota, im Ford Focus WRC.

Das estnische Paar führt nun sowohl die Fahrer- als auch die Beifahrer-Meisterschaft an, nachdem ihr historischer Sieg dazu beigetragen hat, dass sie in der dramatischen letzten Power Stage zwei zusätzliche Punkte holten. Der Traumsieg für das M-Sport-Team kommt nach einer starken Leistung von Tänak, der das ganze Wochenende über in einem engen Kampf um den Spitzenplatz blieb und kein einziges Mal unter den zweiten Gesamtrang fiel.

Tänak, der am Freitagmorgen die Rallye-Führung übernahm, schwankte nie, obwohl er immer noch die Wege seines neuen Autos in den kniffligen Prüfungen lernte, und besonders im rauen zweiten Durchgang. Er stellte sein Talent unter Beweis und holte seine erste Bestzeit am Steuer des Ford Puma Hybrid Rally1 in der WP7, wobei ihn die aufgerissenen Oberflächen der Nachmittagsrunde nicht im Geringsten zurückhielten.

Am Samstag jagte die estnische Paarung mit einen Rückstand von 2,6 Sekunden Breen. Auf der WP 14 war Täank fast 14 Sekunden schneller als Breen, aber ein Reifenschaden gegen Ende der Prüfung behinderte seinen ansonsten perfekten Lauf. Trotz der Probleme reichte seine Geschwindigkeit immer noch aus, um am Ende des vorletzten Rallyetages die Führung zu übernehmen.

Am Sonntagmorgen baute Tänak seinen Vorsprung auf komfortable 11,6 Sekunden aus, was ihm erlaubte, den Spitzenplatz vor der Power Stage zu halten und den Sieg für das M-Sport-Team nach Hause zu bringen.

Bei ihrem erst zweiten gemeinsamen Event nach der Rückkehr hat Tänaks Sieg dem Team einen ganz besonderen Sieg beschert. Tänaks Leistung am Wochenende spricht nicht nur für sein eigenes, unbestrittenes Talent, sondern auch für die Kraft und Fähigkeiten des Ford Puma Hybrid Rally1.

Tänaks Teamkollege Pierre-Louis Loubet machte beeindruckende Fortschritte auf einem ihm sonst unbekannten Untergrund. Mit konkurrenzfähigen Zwischenzeiten am Freitag, die in einer fantastischen zweitschnellsten Zeit in der WP 5 gipfelten, baute das junge französische Talent im Verlauf der Rallye auf Schnee und Eis weiter Selbstvertrauen auf. Ein technisches Problem auf der letzten Power Stage bedeutete, dass er die Zeit verlor, aber immer noch auf dem sechsten Platz blieb und einige verdiente Punkte erzielte, um seinen Meisterschaftsangriff wieder auf die Strecke zu bringen.

In der hart umkämpften WRC2-Kategorie zeigte Robert Virves bei seinem ersten Einsatz bei der Fiesta Rally2 mit M-Sport ein sehr beeindruckendes Tempo, ein sehr starker Start in die Kampagne seines JWRC-Preisträgers.

Sieger Ott Tänak: «Es war ziemlich beeindruckend, gar nicht so schlecht. Als wir zu der Rallye kamen, wussten wir nicht wirklich, was uns erwarten würde. Im Vorfeld der Rallye war uns klar, dass wir niemals die Schnellsten sein würden, aber wir sind froh, dass wir unser Durchschnittstempo ziemlich hoch und neben den anderen Jungs gehalten haben. Als Team haben wir darauf geachtet, dass wir keine schlechten Prüfungen hatten und nirgendwo Zeit verloren haben. das war der Schlüssel. Schweden ist einzigartig, wir treffen uns hier nur einmal im Jahr. Das Gleiche gilt für Mexiko, und die Öffnung des Weges dorthin kann kein großer Vorteil sein! Es ist ein großartiger Start in die Meisterschaft, wahrscheinlich mehr als wir erwartet hatten. Sicherlich können wir uns stark verbessern, und der Plan ist, das Tempo zu erhöhen.»

Pierre-Louis Loubet: «Zunächst möchte ich Ott, Martin und dem Rest des Teams ganz herzlich gratulieren. Dieses Wochenende war ein großer Erfolg für M-Sport und ich bin sehr froh, ein Teil davon zu sein. Ich denke, ich kann aus diesem Wochenende viele positive Dinge mitnehmen. Freitag war ein guter Tag und wir haben viel Zeit mit dem Tempo der Jungs an der Spitze verbracht. Wir haben auch eine zweitschnellste Zeit gefahren, und da ich nicht viel Erfahrung auf Schnee und Eis habe, denke ich, dass wir damit sehr zufrieden sein können. Manchmal fehlte uns das Selbstvertrauen, mit dem Auto richtig zu pushen, und hier haben wir etwas Zeit verloren, aber insgesamt bin ich zufrieden. Es war eine Herausforderung, aber wir haben viel gelernt und freuen uns jetzt auf eine andere Herausforderung in Mexiko.»

Teamchef Richard Millener: «Dieses Wochenende war wieder eines dieser Traumwochenenden. Hierher zu kommen und sich nicht sicher zu sein, wo wir platziert werden, und von diesem Event mit dem Sieg wegzugehen, ist etwas ganz Besonderes für uns alle. Das Tempo aller Crews an diesem Wochenende war so eng, dass der Gesamtsieg das Ganze zu etwas ganz Besonderem macht. Wir alle wussten, dass Ott und Martin zu dieser Geschwindigkeit und diesen Ergebnissen fähig waren, daher ist es noch aufregender zu sehen, wie es beim zweiten Event der Saison zum Tragen kommt. Ich kann das nächste Event in Mexiko kaum erwarten.»

Endstand nach 18 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Tänak/Järveoja (EE), Ford 2:25:54,5 2 Breen/Fulton (IRL), Hyundai + 18,7 3 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 20,0 4 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 25,1 5 Evans/Martin (GB), Toyota + 1:24,0 6 Loubet/Gilsoul (F/B), Ford + 5:59,0 7 Lappi/Ferm (FIN), + 7:42,4 8 Solberg/Edmondson (S/GB), Skoda + 7:48,1 9 Veiby/Eriksen (N), VW + 8:30,4 10 Pajari/Mälkönen (FIN), Skoda + 9:03,2

Fahrer-WM Stand nach 2 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Ott Tänak (EE), Ford 41 2 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 38 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 32 4 Elfyn Evans (GB), Toyota 38 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 25 6 Craig Breen (IRL), Hyundai 19 7 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 15 8 Takamoto Katsuta (J), Toyota 8 9 Pierre-Louis Loubet (F), Ford 8 10 Dani Sordo (E), Hyundai 6

Hersteller-WM Stand nach 2 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Toyota Gazoo Racing WRT 80 2 Hyundai Shell Mobis WRT 66 3 M-Sport Ford WRT 51

Die Rallye im Video: https://www.servustv.com/sport/v/aaum3yv9q4iyb25ngzcp/