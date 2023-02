Neuville: «Teamorder von Hyundai war klare Botschaft»

Bei der zweiten Runde zur Weltmeisterschaft wollte Craig Breen laut Teamorder seinen zweiten Platz dem Teampartner Thierry Neuville überlassen, wegen dessen Patzer auf der Power Stage ging der Plan nicht auf.

Thierry Neuville glaubt, dass die Entscheidung von Hyundai für eine Teamorder, nach der er und Craig Breen vor der Powerstage der Rallye Schweden die Positionen tauschten, eine Botschaft über die Taktik des Teams in diesem Jahr liefert. Vor der letzten Prüfung des Wochenendes bat Hyundai Breen, absichtlich zu spät für einen Positionswechsel vor der Prüfung einzuchecken, damit er mit einer 10-Sekunden-Strafe belegt würde. Die Strafe bedeutete, dass Breen hinter Neuville auf den dritten Platz zurückfiel, was es Neuville ermöglichte, seine Punktezahl für den Kampf um die Fahrermeisterschaft zu maximieren.

Unglücklicherweise für das Team ging der Plan jedoch schief, weil Breen die Powerstage 1,8 Sekunden schneller als sein Teamkollege beendet hatte, als er nur 0,5 Sekunden hinter der Gesamtwertung lag, was Breen am Ende der Rallye wieder auf den zweiten Platz beförderte. Aber obwohl die Strategie nicht nach Plan verlief, glaubt Neuville, dass sie eine klare Absichtserklärung darüber zeigt, wie Hyundai plant, die Meisterschaft in diesem Jahr zu gewinnen.

«Ich denke, Hyundai hat an diesem Wochenende den Plan und die Botschaft gezeigt», sagte Neuville. «Aber ich denke, am Ende haben wir es vielleicht nicht so gehandhabt, wie wir es hätten tun können. Aber ich bin mit dem dritten Platz zufrieden, und Craig hat seinen zweiten Platz sehr verdient.»

Als er gefragt wurde, was «wir nicht so gehandhabt haben, wie wir es hätten tun können» bedeutete, erklärte Neuville gegenüber DirtFish, dass er und das Team nicht vollständig auf Schweden vorbereitet gewesen seien.

«Im Allgemeinen denke ich, dass wir nicht gut genug vorbereitet waren. Ich hätte besser vorbereitet sein sollen», führte er weiter aus. «Es war ein schwieriger Start in die Rallye, auch für mich lief es nicht so gut, aber so ist es. Als ich mich besser fühlte und die Straßenposition besser war, haben wir es besser gemacht und ein gutes Ergebnis für das Team erzielt.»

Aber während es den Anschein hat, dass Hyundai bei Bedarf während der gesamten Saison gerne wieder Teamorder anordnen wird, hat Kalle Rovanperä (Toyota) gesagt, dass dies ein Ansatz ist, den er bei Toyota lieber vermeiden würde.

Toyota hat bekanntermaßen Teamorder vermieden und sie erst in den letzten Jahren bei der Monza Rallye 2021 eingesetzt, als man Rovanperä bat, sicher zu fahren, um den Herstellertitel zu garantieren, wobei Sébastien Ogier und Elfyn Evans um den Fahrerpreis kämpften.

«Ich denke, es ist ganz klar, dass ihr Team es oft macht», sagte der amtierende Rallye-Weltmeister. «Es ist nicht unser Teamplan, es so zu machen. Wir müssen nur versuchen, gute Arbeit zu leisten und auch Punkte zu sammeln.»

Obwohl Rovanperä unbedingt erklärte, dass er Teamorder nicht befürwortet, weigerte er sich, wenn Druck ist, sie auszuschließen, wenn der Meisterschaftskampf gegen Ende des Jahres wirklich eng wird.

«Das kommt auf die Situation an», erklärte der Tabellenzweite weiter. «Wie wir in ihrem Fall sehen, holen sie dadurch während der Saison immer ziemlich viele Punkte. Wir müssen also auf jeden Fall schauen, ob es irgendwann gebraucht wird, aber ich mache es immer lieber selbst.»