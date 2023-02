Tänak nach Schweden-Sieg mit starkem Saisonstart

Beim zweiten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft in Schweden hätte es für den Sieger Ott Tänak mit der Tabellenführung nicht besser laufen können, in dieser Position ist er meilenweit vom schlechten Start 2022 entfernt.

Es ist erstaunlich, welchen Unterschied 12 Monate machen. Im Jahr 2022 verließ Ott Tänak Schweden mit zwei Nullern, abgesehen von Powerstage-Punkten. Er hatte nur fünf Punkte auf dem Panier. Doch als er letzte Woche dasselbe Ereignis verließ, könnte seine Situation unterschiedlicher nicht sein. Diesmal kassiert mit seinem zweiten Schweden-Sieg volle Punkte und führt die Fahrerwertung mit drei Punkten Vorsprung an. Es ist eine monumentale Wende im Schicksal, und Tänak weiß es.

Er hoffte immer, dass sich der Wechsel zu M-Sport für ihn auszahlen würde. Bevor er überhaupt bestätigte, dass er zu dem M-Sport wechseln würde, sagte er, dass er nur dann wieder in der Meisterschaft antreten würde, wenn er die Chance hätte, um den Titel zu kämpfen. Aber nicht einmal er hätte sich vorstellen können, dass seine Rückkehr zu M-Sport so gut begonnen hätte.

«Es ist ein toller Anfang. Wahrscheinlich mehr als wir erwartet hatten, also ist es in Ordnung», sagte der Champion von 2019 gegenüber Dirtfish. «Mal sehen. Sicherlich können wir uns im Laufe des Jahres stark verbessern, also liegt es an den Jungs, wie schnell wir werden. Aber der Plan ist, sich zu verbessern, also können wir hoffentlich die Dinge ins Rollen bringen, wir können ein bisschen wettbewerbsfähiger sein.»

Was Tänak noch beeindruckender macht, in Schweden die Tabelle zu übernehmen, ist die Tatsache, dass der Puma immer noch nicht das schnellste Rally1-Auto im Feld ist. Tänak war selten der Schnellste auf Schwedens Prüfungen, aber er war nie weit vom Tempo entfernt, und was noch wichtiger ist, er war konstant.

Und er glaubt, dass es die Tatsache ist, dass er das Auto so konstant fahren kann, dass er seine Ergebnisse maximieren kann. «Am Anfang hat es definitiv ein bisschen gedauert, bis ich mich an das Auto gewöhnt habe, und es war ein bisschen herausfordernd», sagte er. «Aber ich würde sagen, dass ich bereits am Samstag verstanden habe, was ich tun musste, um gute Zeiten zu fahren. Nehmen wir an, wir haben nie wirklich Bestzeiten geholt, aber wir waren immer da und es schien, als ob unsere Stärke an diesem Wochenende darin bestand, dass wir unser Durchschnittstempo hoch hielten und auf jeder Prüfung nah an demjenigen dran waren, der dort gewann.»