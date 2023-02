Solberg: «Mein Selbstvertrauen hat nie nachgelassen»

Obwohl Oliver Solberg nach der Entlassung bei Hyundai in dieser Saison in die WRC2-Kategorie zurückgekehrt ist, hat er behauptet, dass sein Selbstvertrauen nie nachgelassen hat.

Anfang dieses Monats errang Solberg im Skoda Fabia RS Rally2 beim zweiten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft in einer schwedischen Heimat einen überzeugenden Sieg. Er schlug Ole Christian Veiby um 42,3 Sekunden, nachdem er die erste Support-Kategorie praktisch von Anfang bis Ende angeführt hatte.

Es war der erste Wertungslauf des 21-Jährigen in dieser Saison, nachdem er zuvor die Rallye Monte-Carlo im Januar als Lernerfahrung genutzt hatte, ohne sich für Punkte anzumelden. Die in Monaco gesammelten Erfahrungen scheinen sich ausgezahlt zu haben.

Solbergs Sieg in Schweden war aus mehreren Gründen bedeutsam. Es war eine Art Comeback für den Youngster, der in der vergangenen Saison aus Hyundai Motorsports Top-Line-up in der WRC gestrichen wurde.

Der Abstieg in die zweite Liga der Meisterschaft war in Solbergs Augen nur ein kleiner Rückschlag und sein Selbstvertrauen war nie gering. «Ich hatte immer den Glauben, etwas Gutes tun zu können», betonte der Sohn des Weltmeisters Petter Solberg. «Ich wusste immer, dass wir es schaffen können, wenn alles funktioniert, wenn alles rundherum gut ist und wir ein gutes Gefühl haben, in die gleiche Richtung zu arbeiten. In Monte-Carlo habe ich das schon gemacht, und jetzt, wo ich in Schweden Punkte geholt habe, war es wichtig, konstanter zu sein, aber immer noch das Tempo zu haben. Das habe ich im Rallyesport noch nie gemacht.“

Solbergs schwedischer Erfolg war eine Absichtserklärung, da der Youngster in dieser Saison um den Meistertitel kämpft. Sein nächster geplanter Einsatz, der noch auf die Bestätigung wartet, soll die Guanajuato Rally México (16. - 19. März) sein.