Mikkelsen 2024 wieder in der Königsklasse?

Der einstige WRC2-Champion und Ex-Europameister Andreas Mikkelsen wird in diesem Jahr ein Kurzprogramm in der WRC2 bestreiten, um sich damit für ein Rally1-Cockpit in der nächsten Saison zu empfehlen.

Der Norweger, ehemaliger Werksfahrer bei VW und Hyundai, verpasste ein drittes WRC2-Programm mit Toksport, nachdem eine mögliche Rückkehr in die Top-Liga mit Hyundai gescheitert war. Als der Fahrer, der einen Großteil der Entwicklung des Fabia RS Rally2 von Skoda leitete und dem Auto sein Wettbewerbsdebüt gab, ist Mikkelsen verständlicherweise sehr daran interessiert, in dieser Saison mit einem Fabia zu starten.

«Ich möchte die Leute daran erinnern, wozu ich fähig bin», sagte Mikkelsen. «Letztes Jahr bin ich, glaube ich, so gut gefahren wie noch nie in meiner Karriere, aber dieser eine Fehler in Griechenland hat mich etwas gekostet. Ich möchte kommen und vielleicht drei oder vier WRC2-Rallyes bestreiten, bei denen wir wissen, dass die Besten dort sein werden. Ich muss gegen sie antreten und sie schlagen, und das will ich tun.»

Mikkelsens Programm startet voraussichtlich bei der Rallye Portugal, ein Event, das Esapekka Lappi (EP) vor zwei Jahren erfolgreich nutzte, als er nach seinem Ausscheiden bei M-Sport Ford Ende des Vorjahres einen Volkswagen Polo GTI R5 zu einem souveränen Sieg fuhr in der ersten Support-Kategorie.

«EP hat diese beiden Veranstaltungen in der Arktis und in Portugal absolviert und das war wirklich genug, um ihn zurück zur Rally1 zu bringen», sagte Mikkelsen. «Ich konnte letztes Jahr wegen COVID nicht nach Portugal, aber ich möchte das tun, was Lappi getan hat.»

Für Mikkelsen begann seine Saison 2023 letzte Woche mit einem ersten Einsatz in der Rallye-Meisterschaft im Nahen Osten in Katar. Er führte die Veranstaltung an, bevor er vor dem Lokalmatador und jetzt 17-fachen Katar-Sieger Nasser Al-Attiyah und seinem norwegischen Landsmann Mads Östberg Dritter wurde.