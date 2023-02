Fowler/Toyota: «Trotz Schweden weiter zuversichtlich»

Tom Fowler, der technische Direktor bei Toyota Gazoo Racing, sagt, er sei nicht besorgt darüber, dass Toyota beim zweiten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft in Schweden keinen Podestplatz geholt hat.

Toyota, Titelverteidiger der Hersteller, hatte mit einem Doppelsieg bei der Rallye Monte-Carlo mit Sébastien Ogier und Kalle Rovanperä den perfekten Start in die Saison, hat aber dann eine Podiumsplatzierung des Teams m schwedischen Schnee verpasst. Rovanperä war der bestplatzierte Toyota-Pilot auf dem vierten Platz, während Elfyn Evans Mühe hatte, sich in der Rangliste durchzusetzen, und Takamoto Katsuta, erstmals für die Herstellerwertung nominiert, sich nach seinem Unfall wieder nach vorne kämpfen musste.

Fowler wies auf Set-up-Probleme und den Startplatz von Weltmeister Rovanperä am Freitag als Grund für den verpassten zweiten Toyota-Sieg hin. «Wir haben gesehen, wie Kalle am Freitag in einer Etappe mehr als 30 Sekunden verlor», sagte Fowler. «Das lag daran, dass er als Erster auf die Pisten musste. Nimmt man das weg und er ist genau da und ich glaube, er hätte um den Sieg gekämpft. Es war ein bisschen Lotterie, als Kalle als erstes Fahrzeug unterwegs war. Ich akzeptiere es sehr gerne, wenn wir etwas mit dem Auto falsch gemacht haben, aber ich glaube nicht, dass wir es hier getan haben. Wir nicht. Unser Auto ist immer noch stark und wir sind bereit für das nächste Rennen in Mexiko.»

Toyota wird im nächsten Monat (16. bis 19. März) in Mexiko nicht mit der schlimmsten Straßenreinigung auf den Schotterpisten konfrontiert sein, weil M-Sport-Fahrer Ott Tänak die Tabelle anführt, wenn die Serie zum ersten Mal den Atlantik überquert. Rovanperä wird Zweiter auf der Straße, Evans als Vierter und Katsuta als Siebter bei Guanajuato in die Prüfungen am Freitag starten.