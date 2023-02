Lettland zählt 2024 zur Rallye-Weltmeisterschaft

Die FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) wird 2024 ein neues Land besuchen, wenn die Tet Rally Lettland, früher bekannt als Tet Rally Liepāja, in den Kalender aufgenommen wird.

Die Entscheidung kommt durch Lettlands langjährigem Erfolg in der FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC) und spiegelt das Engagement des WRC-Promoters wider, mindestens einen Platz im WRC-Kalender für solche Veranstaltungen freizuhalten. Als kommerzieller Rechteinhaber sowohl für die WRC als auch für die ERC ist der WRC Promoter einzigartig positioniert, um Veranstaltungen auszuwählen und zu unterstützen, die das Potenzial haben, zu wachsen und Teil der WRC-Familie zu werden.

Die Tet Rally Lettland findet auf Schotterstraßen statt und hat den Ruf, eine der anspruchsvollsten Rallyes in Europa zu sein, da sie schnelle Strecken nutzt, die von Fahrern und Beifahrern zentimetergenaues Können und Präzision erfordern.

«Es war schon immer unser Ziel, mindestens einen Platz im WRC-Kalender freizuhalten, damit eine Veranstaltung von der ERC zur WRC wechseln kann», erklärte Peter Thul, Senior-Sportdirektor beim WRC Promoter. «Dass die Tet Rally Lettland die erste ist, die diesen Platz erhält, ist eine klare Anerkennung ihrer sportlichen und werblichen Exzellenz und des Engagements der lettischen Regierung für den Rallyesport.»

«Diese Entscheidung unterstreicht die strategische Bedeutung der baltischen Regionen für die WRC. Wir haben eine langjährige Beziehung zum Sendepartner TV3 und freuen uns auf die erweiterte Zusammenarbeit mit ihnen für die Veranstaltung 2024. Dies sowie unser ständig wachsendes Netzwerk von über 50 Sendern in mehr als 150 Ländern machen die WRC zu einer der meistgesehenen Motorsport-Meisterschaften der Welt», fügte Thul hinzu.

Die Organisatoren der Veranstaltung haben eng mit der FIA und dem WRC-Promoter zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass die Veranstaltung den hohen Standards entspricht, die für eine WRC-Runde erforderlich sind. Die Rallye wird ein weites Gebiet Lettlands erreichen, das sich von den Städten Rīga und Liepāja bis zu den Regionen Talsi, Tukums, Kuldīga und Dienvidkurzeme erstreckt.

«Dies ist ein Moment, in dem ein Traum wahr wird. Unsere Arbeit, die vor vielen Jahren begonnen hat, ist endlich mit einem klaren Weg für Lettland abgeschlossen, im Jahr 2024 eine WRC-Veranstaltung auszurichten», sagte Raimonds Strokšs, Direktor der Tet Rally Lettland. «Für RA Events als Veranstalter ist dies ein enormer Meilenstein, der eine große Verantwortung mit sich bringt. Aber wir haben so zuverlässige Partner in der lettischen Regierung, unserer Rallye-Stadt Liepāja, unserer Hauptstadt Rīga und unserem Hauptsponsor Tet – und noch vielen mehr mehr. Dahinter steht ein noch breiteres Team aus begeisterten Menschen, mit denen wir das schaffen und bereit sind, alle vor uns iegenden Herausfordrungen anzugehen.»

Die genauen Termine für die Tet Rally Lettland 2024 werden zu gegebener Zeit bestätigt.

*Vorbehaltlich der Genehmigung durch den FIA-Weltrat.