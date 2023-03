Ott Tänak und das Wunder von Mexiko 2015

Vom 16. bis 19. März 2023 kehrt die Rallye Mexiko als dritter Lauf in die Weltmeisterschaft zurück. Für den aktuellen Tabellenführer Ott Tänak und den Beifahrer Raigo Mölder gab es 2015 das Wunder von Mexiko.

Bei der Guanajuato Rally Mexiko im Jahr 2015 widersetzte sich das M-Sport Ford-Team von Ott Tänak allen Erwartungen, indem es der Ford Fiesta RS WRC des Esten rettete, nachdem es in einen Stausee gelandet war. Dies ist die Geschichte von Titanak.

Nur 2,6 km nach Beginn der Eröffnungsetappe Los Mexicanos am Freitag kam Tänak im Fiesta RS WRC von der Schotterpiste ab und rollte an der Außenseite einer Linkskurve eine Anhöhe hinunter, bevor er in einen fünf Meter tiefen Stausee stürzte. Als Hayden Paddon als Nächster auf der Straße am Ende der Etappe ankam, ohne ein Zeichen von Tänaks angeschlagenem Auto zu sehen, wurde schnell ein Einsatzfahrzeug entsandt. Es wurde bald bestätigt, dass sowohl Tänak als auch der damalige Beifahrer Raigo Mölder unverletzt waren, aber das Auto tief unter Wasser getaucht war.

Die Wiederherstellung

Tänak und Mölder wurden mit dem Helikopter zurück in den Service geflogen, um sich routinemäßigen Kontrollen zu unterziehen, bevor dieser mit dem langwierigen Prozess begann, seine Aufschriebe Seite für Seite zu trocknen. Später am Tag, sieben Stunden nach dem ersten Vorfall, wurde die Prüfung geschlossen und ein Bergungsteam geschickt, um den Fiesta aus dem Reservoir zu bergen. Es wurde auf einen Abschleppwagen verladen und zum Servicepark zurückgebracht, wo die Mechaniker von M-Sport Ford mit der Begutachtung des Schadens begannen.

Trotz der umfangreichen Schäden entschied sich das Team, die Mammutaufgabe der Reparatur des Autos zu übernehmen, in der Hoffnung, dass Tänak am Samstagmorgen wieder starten kann. Dafür blieben ihnen nur drei Stunden. Die Mechaniker sprangen in Aktion und zerlegten den Fiesta innerhalb der ersten 25 Minuten bis auf eine nackte Hülle, während sie das stehende Wasser aus dem Cockpit entfernten. Der Motor musste von überschüssigem Wasser abgelassen werden, und sogar der Motorblock musste repariert werden.

Erstaunlicherweise hatte der Zusammenbau zwei Stunden vor Schluss begonnen. Fast alle ausgebauten Teile, außer Sitze, Gurte, Motorhaube und Bordwerkzeug, wurden neuwertig ersetzt. Eine Stunde vor Ablauf der Frist kurbelten die Techniker den Motor für den Öldruck an, und schließlich, 25 Minuten vor Schluss, erwachte das Auto wieder zum Leben. Nach ein paar letzten Kontrollen – und sogar einer schnellen Politur – fuhren Tänak und Mölder das Auto zum Parc Fermé.

Mehr Dramatik

Das Drama ging weiter, als Tänak am Samstagmorgen den Fiesta vom Parc Fermé abholen wollte und der Motor immer wieder ausfiel. Es wurde wieder in Betrieb genommen, wo das Team die Spulen und Zündkerzen ersetzte, um es wieder zum Laufen zu bringen. Kurz darauf ging das Auto jedoch beim Tanken wieder aus und Tänak wurde als Ausfall eingestuft. Wieder in Betrieb, ersetzten die M-Sport-Mechaniker die Öl- und Kraftstoffdrucksensoren, den Motorbaum und die ECU. Endlich war das Auto bereit für den Neustart am Sonntag.

Mission erfüllt

Am Sonntag hatte Titänak fast zwei Stunden Rückstand und lag auf dem zweiundzwanzigsten Gesamtrang, aber der Ford schaffte es über die Ziellinie. Mit Taucherbrillen winkten er und Mölder fröhlich von der Rampe und feierten damit eines der bemerkenswertesten und unwahrscheinlichsten Rallye-Ende aller Zeiten.

Die unglaubliche Geschichte von Tänaks Unfall, Flucht und anschließender Rückkehr wurde von Nachrichtenorganisationen auf der ganzen Welt berichtet und machte Schlagzeilen in Print und Online von Europa und den USA bis nach Neuseeland und Thailand.