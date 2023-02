Ott Tänak pusht M-Sport Ford zu neuen Höhen

M-Sport-Eigner Malcolm Wilson hat über die positive Einstellung gesprochen, die Ott Tänaks Schweden-Sieg dem britischen Team im Hinblick auf die Rallye Mexiko (16. bis 19. März) im nächsten Monat gebracht hat.

Tänaks Erfolg in Umeä kam nur einen Monat nach seinem ersten Auftritt an Bord eines von M-Sport gebauten Ford Puma Rally1 Hybrid und noch bevor Wilson es realistisch für möglich gehalten hatte. Erwartet oder nicht, der Dominoeffekt war im gesamten Werk von M-Sport in Dovenby Hall zu spüren.

«Als wir Ott zum ersten Mal unter Vertrag genommen haben, haben wir angefangen, über Siege nachzudenken», sagte Wilson. «Das ist natürlich, wenn man einen Fahrer seines Kalibers mitbringt, und ja, ich glaube, wir haben ursprünglich an einen Sieg in Schweden gedacht. Aber Ott identifizierte einige Bereiche des Autos, an denen man nach Monte-Carlo arbeiten sollte, und danach dachten wir vielleicht eher an ein Podium, wir würden das Auto nicht über Nacht komplett für ihn ändern können.»

Wilson weiter: «Was er in Schweden geleistet hat, was er und Martin Järveoja in Schweden geleistet haben, war fantastisch und wir alle spüren den Schub und den Nutzen davon. Von dem Moment an, als wir ankündigten, dass Ott zu uns zurückkommen würde, konnte man einen elektrischen Funken sehen, der durch das Team ging. Es war dasselbe, als wir den Leuten erzählten, dass wir Sébastien Ogier verpflichtet hatten, oder als wir darüber sprachen, dass Sébastien Loeb für uns fährt.»

Wilson schließt: «Diese Art von Fahrern bringt ein gewisses Maß an Erwartung mit sich, und wenn sie von ihrer Seite liefern, wie es Ott in Schweden getan hat, kann man den Stolz im Team spüren. Das haben wir in Schweden gespürt, und wir haben das gespürt, als das Team nach Dovenby zurückgekehrt ist. Dieses Gefühl bringt zweifellos mehr Selbstvertrauen mit Blick auf Mexiko und den Rest der Saison.»