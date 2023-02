Ott Tänak bei der Ardennen-Rallye

Bei der nächsten Ardennen-Rallye (31. März und 1. April), dem dritten Lauf der belgischen Rallye-Meisterschaft, wird M-Sport ausnahmsweise einen Ford Puma Rally1 mit Ott Tänak als Vorwagen einsetzen.

Drei Wochen vor der Teilnahme an der Rallye Kroatien und nach der Schotterrallye in Mexiko hat Ott Tänak somit die Möglichkeit, seine Erfahrung am Steuer dieses Autos auf Asphalt zu erweitern. Diese Teilnahme wäre ohne das Engagement von Jourdan Sederidis, Privatfahrer bei M-Sport in dieser Saison, aber auch ohne die Unterstützung von Grégoire Munster, der mit einem Ford Fiesta Rally2 in der WRC2 angetreten ist, nicht möglich gewesen. Letzterer wird mit diesem Fahrzeug auch beim Start der Ardennen-Rallye dabei sein.

Jourdan, Sieger der Rallye im vergangenen Jahr mit einem Ford Puma Rally1, wird dieses Mal am Steuer eines VW Polo GTi R5 antreten.

Was das Bayard-Team betrifft, das Organisationsteam der Ardennen-Rallye, so ist Präsident Hugues Henrot sichtlich erfreut. «Es ist großartig für unsere Veranstaltung, die dieses Jahr im BRC stattfindet, Jourdan wollte diese Veranstaltung zum Ereignis der Rallyes in Belgien machen, und dank seiner Unterstützung und unseres Teams, das mehr als motiviert ist, hat er einen guten Start hingelegt hat. Diese Ankündigung mag viele Zuschauer erfreuen, die aber vor allem dafür sorgen sollen, dass die Rallye ein Fest bleibt.»