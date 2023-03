Harley Harrod/M-Sport: Deswegen mag sie Rallyeautos

Harley Harrod ist eine junge Junior-Technikerin bei M-Sport, sie mag Rallyeautos und spricht über ihre Arbeit an den Rally2-Fahrzeugen von M-Sport.

Als Junior-Techniker ist Hayley für die Vorbereitung und Wartung der Rally2-Autos von M-Sport bei der Veranstaltung verantwortlich. Sie stellt ein konstant hohes Qualitätsniveau sicher und arbeitet eng mit ihren Technikern und Ingenieuren zusammen, um Leistung und Zuverlässigkeit zu liefern. Obwohl sie einen Abschluss in Motorsporttechnik hat, bevorzugt Hayley die praktische Arbeit und ist am glücklichsten, wenn sie sich bei der Arbeit an den Rallyeautos die Hände schmutzig macht.

Während ihres Studiums an der Coventry University produzierte sie ein Jahr lang PS-starke Motoren für den Einsatz in der Schifffahrt und im Bergbau und betrieb einen BMW 330i im 750 Motor Club, bevor sie nach Cumbria zog und sich M-Sport-Familie anschloss. Für die Zukunft ist es ihr Ehrgeiz, weiterhin von ihren erfahrenen Kollegen zu lernen und ihr eigenes Wissen und Können zu erweitern, mit dem ultimativen Ziel, eine leitende Technikerin zu werden.

«Ich bin zu praktisch für einen Bürojob und liebe es, mir die Hände schmutzig zu machen, während ich an den Rallyeautos arbeite», sagt sie. «Das Wichtigste an diesem Job ist die Lernbereitschaft. Die Motorsportbranche bewegt sich so schnell, dass es immer etwas Neues zu bewältigen gibt, und das Selbstvertrauen, Fragen zu stellen, macht den Unterschied, wenn es darum geht, das eigene Wissen zu erweitern und ein besserer Techniker zu werden.»