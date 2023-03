Latvala unterstützt nächste Beifahrer-Generatiion

Jari-Matti Latvala, Toyota Gazoo Racing-Chef, hatte eine neue Beifahrerin an seiner Seite, als er Ende letzten Monats bei der Kuhmoisten Sora-Ralli in Finnland antrat.

Latvala, ein 18-facher WRC-Rallye-Gewinner, der zum Teamchef wurde, fuhr seinen treuen Toyota Celica ST185, um das Schnee- und Eisfest in Kuhmoinen in Angriff zu nehmen. Aber anstatt vom üblichen Partner Juho Hanninen navigiert zu werden, saß seine finnische Landsfrau Enni Mälkönen auf dem rechten Sitz.

Mälkönen, der letztes Jahr den WRC3-Beifahrertitel gewann, ist normalerweise an Bord des Skoda Fabia RS Rally2 von Sami Pajari in der WRC2 zu finden. Sie ist eine von mehreren Beifahrerinnen, die derzeit die FIA World Rally Championship im Sturm erobern.

Trotz eines Dämpferproblems, das durch eine schwere Landung nach einem Sprung verursacht wurde, zeigte das Debütpaar eine starke Leistung – es gewann alle vier Etappen und holte sich den Sieg mit mehr als zweieinhalb Minuten Vorsprung.

«Ich konnte sofort sehen, wie professionell sie ist», sagte Latvala voller Lob für die 32-jährige Mälkönen. «Die Rallye war ziemlich ereignisreich, da wir technische Probleme hatten, aber wir hatten viel Spaß im Auto. Ich freue mich, immer mehr Beifahrerinnen bei Rallyes zu sehen, und Finnland zeigt definitiv den Weg, nicht nur mit Enni, die sich mit Sami Pajari in der WRC2 zusammenarbeitet, sondern auch mit Reeta Hämäläinen, die in der WRC2 bei Emil Lindholm mitfährt. Beide Crews haben in der vergangenen Saison mit dem Gewinn der WRC3- und WRC2-Meisterschaft geglänzt», fügte er hinzu.

Mälkönen gab bekannt, dass sie Latvala vor der Veranstaltung noch nicht getroffen hatte, war aber sofort beruhigt von der lockeren Art des erfahrenen Stars.

«Ich hatte vorher keinen Kontakt zu Jari-Matti», sagte sie. «Natürlich kannte ich ihn, aber nicht gut. Finnland ist ein winziges Land, und wir können unsere erfolgreichen ganz leicht erkennen. Jari-Matti ist ein erfahrener Fahrer. In diesem Fall ging es vor allem darum, eine schöne Rallye zu haben und Spaß zu haben. So gesehen war es zum Beispiel etwas anders als bei einer WRC-Rallye.»