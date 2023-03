Probleme für Hybrid-Fahrzeuge in der großen Höhe?

Mexiko ist in diesem Jahr nicht nur die erste Schotterrallye der Weltmeisterschaft (WRC) 2023, sondern auch die erste Rallye für Hybrid-Fahrzeuge in großer Höhe. Sind deswegen Probleme zu erwarten?

Die Rally1-Hybrid-Autos werden zum ersten Mal seit ihrem Start in der Rallye-Weltmeisterschaft 2022 mit den atypischen Bedingungen Mexikos konfrontiert.

Nach der Pandemie war Mexiko seit 2020 nicht mehr im WRC-Kalender vertreten, kehrt diese Rallye an diesem Wochenende mit ihren Unsicherheiten auf die Weltbühne zurück. Aufgrund seiner Höhenlage bis auf 2.700 Meter N.N. und über 2.000 Meter während der gesamten Rallye sowie der hohen Temperaturen steht das erste Schottermeeting des Jahres im wahrsten Sinne des Wortes im Kontrast zu den bisher ausgetragenen Winterrallyes und verlangt den Teams eine sehr gezielte Vorbereitung ab.

Durch den höhenbedingt geringeren Sauerstoffgehalt der Luft verlieren die Autos oder neuerdings auch die WRC Plus rund 25 % ihrer Leistung. Mit rund 520 PS, davon 130, die von den Elektrobatterien unbeeinflusst von Höhenmetern geliefert werden, dürfte der Rally1 also logischerweise das Tempo gegenüber seinen Vorgängern steigern können.

«Es wird interessant mit der Leistung», sagte Hyundai Motorsport-Fahrer Thierry Neuville. «Wir werden auf jeden Fall einen kleinen Schub spüren, also muss alles bereit sein, um den Hybrid und die zusätzliche Leistung voll auszunutzen. Mit dem Boost sollten wir die stärksten Autos haben, die wir je in Mexiko gefahren sind. Allerdings wird es eine große Herausforderung, denn es ist das erste Mal, dass wir diese Autos in solche Höhen bringen und es ist auch die erste Schotter-Rallye der Saison.»

Wenn der Beitrag der elektrischen Leistung ein wichtiger Faktor sein sollte, könnte die geringe Luftdichte dem Rally1 noch einige Probleme bereiten.

«Man sollte annehmen, dass wir hier mehr Leistung haben sollten als zuvor», meinte Tom Fowler, Technischer Direktor von Toyota Gazoo Racing. «Die elektrische Energie wird nicht wie ein herkömmlicher Verbrennungsmotor durch die Höhe beeinflusst, aber wir müssen bedenken, dass das Auto und die Batterie in diesen Höhen durch weniger dichte Luft gekühlt werden. Mit dieser dünneren Luft wird die Kühlung nicht so effizient sein, also wird es interessant sein zu sehen, was passiert.»