Abiteboul/Hyundai: «Team auf Schotter sehr stark»

Hyundai Motorsport bereitet sich auf die Rückkehr der Rallye Mexiko vor, die erste Schotterveranstaltung der FIA Rallye-Weltmeisterschaft 2023 (WRC), die den dritten Lauf der Saison bildet.

Da die Veranstaltung seit 2020 nicht mehr stattgefunden hat, wird sie zum ersten Mal nach den neuen Hybridvorschriften der WRC durchgeführt. Hyundai Motorsport wird drei Crews in seinem Hyundai i20 N Rally1 Hybrid einsetzen: Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe, Esapekka Lappi/Janne Ferm und Dani Sordo/Cándido Carrera.

Nach seinem doppelten Podiumsplatz im Schnee der Rallye Schweden begibt sich Hyundai Motorsport am nächsten Wochenende (16. bis 19. März) zum völligen Kontrast zur Rally Mexiko, bereit, die zermürbenden bergigen Pisten in Angriff zu nehmen, um an die Spitze aufzusteigen. Die WRC kehrt nach zweijähriger Abwesenheit für die dritte Runde der Saison mit Spannung nach Mexiko zurück. Es wird das erste Mal sein, dass sich die Hybrid-Herausforderer den einzigartig herausfordernden Bedingungen der Veranstaltung stellen müssen. Die malerischen Berge Sierra de Lobos und Sierra de Guanajuato werden erneut die Kulisse bilden, in der Autos auf bis zu 2.700 m über dem Meeresspiegel gegeneinander antreten werden.

Die Auswirkungen der Höhenlage in Kombination mit sengenden Temperaturen belasten die Motoren enorm, einige verlieren bis zu 20 % ihrer Leistung. Hier können die Hybridaggregate der Rally1-Autos eine noch bedeutendere Rolle spielen, wobei die richtige Strategie und der Einsatz des Hybrid-Boosts den Crews helfen, das Problem zu entschärfen.

Erinnerungen an Mexiko

Die Veranstaltung nimmt einen besonderen Platz in der Geschichte von Hyundai Motorsport ein, da das Team 2014 bei seiner erst dritten Veranstaltung das erste WRC-Podium errang. Der dritte Platz von Thierry Neuville war jedoch nicht vollständig in Stein gemeißelt. Auf der Schlussetappe erlitt der Belgier einen Schaden an seinem Auto, wodurch sein Kühler undicht wurde. Um den Servicepark sicher zu erreichen, nutzte Neuville seine Feierflasche Corona-Bier gekonnt als Kühlmittel um – so konnte er nach León zurückkehren und den Podiumsplatz bestätigen. Hyundai Motorsport hat bei früheren Besuchen bei der Rallye Mexiko insgesamt vier Podestplätze erreicht. Neuville wurde 2014 und 2017 Dritter, Dani Sordo fuhr 2018 ein Jahr später auf den zweiten Platz, während Ott Tänak 2020 in Reichweite des Siegers landete.

Vorausschauen

Bei der Schotter-Rallye am kommenden Wochenende am Steuer des Hyundai i20 N Rally1 Hybrid werden Neuville und Beifahrer Martijn Wydaeghe, Esapekka Lappi und Janne Ferm sowie Sordo mit Cándido Carrera antreten. Die belgische Crew wird versuchen, ihren 100-prozentigen Top-3-Rekord im Jahr 2023 zu halten. Die neuesten Rekruten des Teams, Lappi und Ferm, wollen ihre Erkenntnisse aus den ersten beiden Runden der Saison in einen lohnenden Podiumsplatz umsetzen. Sordo und Carrera kehren für ihr zweites Event des Jahres zurück, fest entschlossen, zu ihrer starken Form auf Schotter zurückzukehren.

Cyril Abiteboul, Teamchef von Hyundai Motorsport, sagte: «Nach einem hauptsächlich asphaltierten Event und einem weiteren auf Schnee und Eis nehmen wir es in dieser Saison nun zum ersten Mal mit Schotter auf. Das Team hat in der vergangenen Saison auf diesem Untergrund sehr gute Leistungen gezeigt, also haben wir uns vorgenommen, dies 2023 fortzusetzen. Alle drei Fahrer haben Erfahrung mit der Rallye Mexiko und den Auswirkungen der Hitze und der Höhe auf sich selbst und ihre Autos. Dieses Jahr wird eine andere Herausforderung bieten, da die neuen Hybrid-Antriebseinheiten zum ersten Mal während der Veranstaltung laufen werden, sodass wir die Möglichkeit haben, mit unserem Setup einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Die Crews sind zuversichtlich, genau wie ich, also sollten wir in der Lage sein, unseren ersten Sieg in Mexiko ins Visier zu nehmen.»

Neuville meinte: „Die Rallye Mexiko ist eine schöne Veranstaltung und immer einer meiner Höhepunkte der Saison. Es ist ein wunderschönes Land mit fantastischen Straßen, und es gibt immer viel Unterstützung. Es wird jedoch aus mehreren Gründen herausfordernd: Es ist die erste Schotterrallye der Saison, es wird heiß und die Höhenlage setzt den Autos zu. In diesem Jahr wird es wichtig sein, das Hybrid-Mapping richtig hinzubekommen und diese zusätzliche Leistung zu nutzen. Das Auto so abzustimmen, dass es eine gute Traktion hat, und dann präzise zu fahren, wird auch sehr wichtig sein, damit wir gut abschneiden. Unser Ziel für das Wochenende ist es, zu den schnellsten Crews zu gehören und um ein weiteres Podium zu kämpfen.»

Lappi führte an: «Mexiko ist immer eine besondere Rallye. Die Motorleistung sinkt normalerweise aufgrund der großen Höhe und der heißen Temperaturen, daher wird es interessant sein zu sehen, wie sich das mit den neuen Hybridsystemen anfühlen wird. Die Prüfungen sind fast das Gegenteil von Schweden. Sie sind viel langsamer und sehr technisch. Aufgrund der kleinen Schicht aus losem Kies kann es auch ziemlich rutschig sein, was bedeutet, dass der Grip am Hinterrad besonders wichtig ist. Unser sechster Startplatz sollte ein Vorteil sein, da es einige sauberere Linien geben sollte, nachdem die ersten Autos den Weg freigemacht haben. Wir wollen ein beständiges und starkes Wochenende haben, da ich denke, dass wir es nach den ersten beiden Veranstaltungen verdient haben. Insofern sollten wir fest im Kampf um das Podest dabei sein.»

Sordo erklärtge: «Die Rallye Mexiko ist eine tolle Veranstaltung mit wirklich schönen Strecken. Die Fans und Zuschauer dort haben viel Energie und Leidenschaft, was eine tolle Rallye-Atmosphäre schafft. Es ist auch einzigartig, da die Höhe dazu führt, dass die Autos weniger Leistung haben, wodurch sie sich ein bisschen anders anfühlen. Körperlich muss man bereit sein, da der Mangel an Sauerstoff und Wärme den Körper sehr fordert; das macht definitiv müder. Unser Ziel für die Rallye ist es, so hoch wie möglich ins Ziel zu kommen, und wir hoffen, dass das nahe der Spitze ist. Wenn wir es richtig machen, glauben wir, dass wir um den Sieg kämpfen können, aber wir wollen mindestens auf dem Podium stehen.»

Fahrer-WM Stand nach 2 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Ott Tänak (EE), Ford 41 2 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 38 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 32 4 Elfyn Evans (GB), Toyota 38 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 25 6 Craig Breen (IRL), Hyundai 19 7 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 15 8 Takamoto Katsuta (J), Toyota 8 9 Pierre-Louis Loubet (F), Ford 8 10 Dani Sordo (E), Hyundai 6