Latvala/Toyota: «Zuverlässigkeit ist der Schlüssel»

Toyota wird sich mit seinem GR Yaris Rally1 Hybrid neuen Herausforderungen stellen, wenn die Rally México für die dritte Runde der Saison 2023 der FIA Rallye-Weltmeisterschaft mit Spannung erwartet zurückkehrt.

Dies ist der erste Besuch der Meisterschaft in Mexiko und auf dem amerikanischen Kontinent seit 2020. Es ist nicht nur die erste Schotterrunde der Saison, sondern bietet mit Umgebungstemperaturen von bis zu 30 °C einen starken Kontrast zu den winterlichen Bedingungen der Rallye Monte-Carlo und der Rallye Schweden. Die Veranstaltung ist auch ein großer neuer Test für die letzte Generation von Rally1-Fahrzeugen, die letztes Jahr eingeführt wurden.

In den Bergen der Region Guanajuato rund um die Stadt León steigen die Prüfungen zum höchsten Punkt der Saison auf über 2700 Meter über dem Meeresspiegel. In solch großer Höhe kann die dünnere Luft die Leistung von Verbrennungsmotoren um bis zu 20 Prozent reduzieren. Die zusätzliche elektrische Leistung von 100 kW, die von den Hybridaggregaten der Rally1-Fahrzeuge bereitgestellt wird, könnte sich daher als besonders wertvoll erweisen, aber die reduzierte Luft, die zur Kühlung zur Verfügung steht, in Kombination mit den holprigen Schotterpisten, wird die Zuverlässigkeit wie immer auf eine harte Probe stellen. Eine zusätzliche Komplikation ist, dass Tests außerhalb Europas verboten sind, da TGR-WRT kürzlich nach Südspanien gefahren ist, um zu versuchen, die wahrscheinlichen Bedingungen so gut wie möglich zu simulieren.

Das Team hofft, den bahnbrechenden ersten Sieg bei der Rallye Mexiko wiederholen zu können, den es bei seinem letzten Besuch vor drei Jahren mit Sébastien Ogier errungen hat. Der Franzose hat insgesamt sechs Siege in Mexiko vorzuweisen – ein gemeinsamer Rekord –, einschließlich bei jedem der letzten drei Besuche der WRC, und wird nach seinem Sieg bei der Rallye Monte-Carlo in die Aufstellung des Teams zurückkehren, um 2023 seinen zweiten Start zu machen. Er schließt sich den Ganzjahresfahrern des Teams, Kalle Rovanperä und Elfyn Evans, an, die nominiert werden, um Herstellerpunkte zu sammeln, wobei Takamoto Katsuta mit Unterstützung des TGR WRC Challenge-Programms sein mexikanisches Debüt in einem vierten Auto gibt.

Die Rallye findet rund 400 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Mexiko-Stadt statt, und die stets begeisterten lokalen Fans werden am Donnerstagabend bei der beliebten Auftaktetappe in der historischen Stadt Guanajuato mit zwei Läufen für jeden Fahrer durch die gepflasterten Straßen und alten Bergbaustollen präsent sein.

Eine wiederholte Schleife von drei Prüfungen in den Hügeln oberhalb von Guanajuato beginnt am Freitag mit dem bekannten El Chocolate Test. Der Tag endet mit zwei Supersonderprüfungen auf dem Rückweg zum Servicepark in León, darunter die neue Las Dunas-Prüfung, der am Wochenende viermal gefahren wird. Der Samstag konzentriert sich auf die Berge der Sierra de Lobos, wenn eine weitere Schleife von drei Prüfungen in voller Länge zweimal gefahren wird. Das Finale am Sonntag besteht aus vier verschiedenen Strecken, auf Las Dunas folgt der längste Test des Wochenendes: die 35,39 Kilometer von Otates. Die letzten beiden Prüfungen bestehen aus Abschnitten, die beim Derramadero-Test am Samstag bereits zweimal gefahren wurden, wobei die Power Stage am Ende der Rallye über El Brincos gleichnamigen Sprung endet.

Teamchef Jari-Matti Latvala: «Wir freuen uns sehr, nach ein paar Jahren Abwesenheit nach Mexiko zurückzukehren. Dort herrscht normalerweise eine tolle Atmosphäre und die Rallye war schon immer eine schwierige Herausforderung für die Teams und Fahrer. Mit der Hitze und der Höhe muss man viele Dinge meistern können, und wir fahren zum ersten Mal mit diesem Auto nach Mexiko und fahren daher zum ersten Mal die Hybridtechnologie unter diesen Bedingungen. Zuverlässigkeit wird der Schlüssel sein und unser Team hat hart daran gearbeitet, sich so gut wie möglich vorzubereiten. Die Straßenposition ist normalerweise auch ein wichtiger Faktor, aber ich denke, unsere Fahrer sollten am Start gut aufgestellt sein und starke Kampfmöglichkeiten haben. Wir freuen uns darauf und darauf, hoffentlich wieder um den Sieg mitzufahren.»

Titelverteidiger Kalle Rovanperä: «Es ist schön, nach langer Zeit wieder auf Schotter zu fahren, und es ist besonders lange her, seit wir das letzte Mal in Mexiko waren. Ich bin mir sicher, dass es wie immer ein kniffliges Event wird. Mit der großen Höhe ist es eine der spezialisiertesten Schotter-Rallyes im Kalender. Aber es ist wirklich aufregend, dorthin zurückzukehren. Als Team haben wir viel Arbeit geleistet, um das Auto und das Tempo für raue Schotterbedingungen zu verbessern, und es war schön, bereits bei unserem letzten Test in Spanien zu sehen, dass wir uns definitiv in die richtige Richtung bewegen. Ich bin ziemlich froh, in Mexiko nicht als Erster auf der Straße zu starten – nur eine Position kann einen großen Unterschied machen. Im Vergleich zu denen, die hinter uns starten, wird es vielleicht noch hart, aber wir werden natürlich unser Bestes geben.»

Elfyn Evans: «Es ist gut, Mexiko dieses Jahr wieder im Kalender zu haben. Es ist eine Veranstaltung, die im Vergleich zu den ersten beiden Läufen klimatisch immer einen kleinen Kulturschock auslöst und immer wieder eine große Herausforderung darstellt. Dies wird das erste Mal seit ein paar Jahren sein, dass wir wieder in dieser wirklich großen Höhe sind, und wir können immer mit viel Hitze und trockenem Schotter rechnen. Es ist sehr schwierig, diese Bedingungen beim Testen in Europa zu dieser Jahreszeit nachzubilden, aber wir haben versucht, sie so weit wie möglich zu simulieren. Wenn die Straßen trocken und locker sind, ist Traktion entscheidend, und wir haben an allen Bereichen des Autos gearbeitet, um jeden Aspekt zu optimieren und so gut wie möglich zu sein.»

Teilzeit-Pilot Sébastien Ogier: «Als ich wusste, dass die Rallye Mexiko zurückkommt, musste ich sie sofort in meinem Kalender als eine Veranstaltung markieren, die ich gerne wiederholen würde. Dort hat für mich in der WRC alles angefangen, denn dort habe ich 2008 mein Debüt gegeben, und seitdem gibt es dort viele gute Erinnerungen und viele Erfolge. Die Atmosphäre ist immer schön, mit schönen Prüfungen auch. Ich bin seit Portugal letztes Jahr nicht mehr wirklich auf dieser Art von Schotter gefahren, daher war der letzte Test in Spanien wichtig für mich, um das bestmögliche Gefühl zu finden. Es wird interessant sein zu sehen, wie der Hybrid gegen den üblichen Leistungsverlust helfen kann, den wir in großer Höhe spüren. Es könnte mehr denn je wichtig sein, es so effizient wie möglich zu nutzen, da es einen großen Unterschied in der Leistung machen könnte.»

Fahrer-WM Stand nach 2 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Ott Tänak (EE), Ford 41 2 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 38 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 32 4 Elfyn Evans (GB), Toyota 38 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 25 6 Craig Breen (IRL), Hyundai 19 7 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 15 8 Takamoto Katsuta (J), Toyota 8 9 Pierre-Louis Loubet (F), Ford 8 10 Dani Sordo (E), Hyundai 6