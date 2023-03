Ford-Pilot Ott Tänak auch in Mexiko der Gipfelstürmer

Das M-Sport Ford World Rally Team kehrt auf die anspruchsvollen Schotterpisten der Rallye Mexiko, der dritten Runde der FIA Rallye-Weltmeisterschaft 2023, mit Ott Tänak als Tabellenführer zurück.

Die diesjährige Veranstaltung wird das Nordamerika-Debüt des Ford Puma Hybrid Rally1 erleben, der die einzigartigen Herausforderungen der Rallye Mexiko in den fähigen Händen von Ott Tänak und Pierre-Louis Loubet angeht.

Die Rallye Mexiko, die seit 2020 nicht mehr ausgetragen wurde, ist bekannt für ihre großen Höhen und sengenden Temperaturen, die sowohl für die Crews als auch für die Puma Hybrid Rally1 eine technische und physische Herausforderung darstellen. Mexiko markiert das erste Schotter-Event der Saison 2023, dem häufigsten WRC-Oberflächentyp, und von Anfang an ein konkurrenzfähiges Schotterauto zu haben, war ein Hauptziel für das Team während der Tests.

Nach dem Sieg bei der Rallye Schweden mit Tänak und Beifahrer Martin Järveoja reist das Team gestärkt nach Mexiko und katapultiert sich bei seinem zweiten WRC-Einsatz in einem Puma an die Spitze der Meisterschaftswertung. Tänaks beeindruckende Leistung und Entschlossenheit haben ihn als Top-Anwärter auf die FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2023 positioniert, wobei sein Sieg in Schweden ihm weitere Motivation für den Titel gibt.

Für Pierre-Louis Loubet ist es das erste Mal, dass er bei der Rallye Mexiko antritt. Das Team freut sich darauf, Loubet nach seinen Leistungen auf Schotter im Jahr 2022 in Mexiko zu sehen, bei denen er zum ersten Mal in seiner Karriere eine Rallye anführte und gleichzeitig seine erste WRC-Bestzeit holte.

Tänak und Loubet absolvierten kürzlich einen Höhentest vor dem Event in Spanien, um einige der Bedingungen der Rallye Mexiko zu simulieren. Beide Fahrer genossen problemlose Tage, sammelten wichtige Kilometer und erledigten viel Arbeit am Fahrwerk und an der Getriebeeinstellung.

Adrien Fourmaux und Alexandre Coria bestreiten bei der Rallye Mexiko ihren zweiten WRC2-Auftritt der Saison in einem Fiesta Rally2. Obwohl es die erste Rallye Mexiko der französischen Crew ist, verfügt er über wichtige Erfahrungen und Straßenkenntnisse der Veranstaltung, nachdem sie 2022 bei der Rally of Nations Guanajuato den zweiten Gesamtrang belegt hat.

Richard Millener, M-Sport Ford Teamchef, sagte: «Es ist großartig, dieses Jahr nach Mexiko zurückzukehren, die Veranstaltung hat sich zu einem modernen Klassiker in der WRC entwickelt und wir haben es in den letzten zwei Jahren vermisst, nicht dorthin zu fahren. Aufgrund des Feedbacks der Fahrer und des Testteams sind wir zuversichtlich, dass der Puma die für Mexiko typischen harten Bedingungen bewältigen kann. Otts jüngster Sieg in Schweden hat uns Schwung gegeben und wir sind bereit, das in die kommende Runde mitzunehmen. Wir haben getan, was wir konnten, um die einzigartige Herausforderung Mexikos anzunehmen, die Bemühungen des Teams und das Engagement bei der Vorbereitung der Autos für Mexiko waren unübertroffen, da wir entschlossen sind, an den Erfolg von Schweden anzuknüpfen.»

WM-Leader Ott Tänak meinte: «Beim Testen war ich im Puma Rally1 zum ersten Mal auf Schotter und es war sehr wichtig, so viel wie möglich zu entdecken. Da die meisten Rallyes auf Schotter stattfinden, haben wir uns für zwei Testtage in Spanien entschieden. Das Team arbeitet hart daran, sich weiter zu verbessern, aber um wirklich zu verstehen, wo wir jetzt stehen, müssen wir zuerst eine Schotterrallye fahren. Die größte Herausforderung für Mexiko ist die Kombination aus Höhe und Temperatur. Aufgrund der großen Höhe wird die Leistung reduziert, was das Verhalten des Autos ganz anders macht. Die Straßen in Mexiko machen wirklich Spaß, es gibt Strecken, die sehr technisch sind, und es fühlt sich an, als würden wir sie bei den hohen Temperaturen ewig fahren, aber es gibt auch schnellere Abschnitte mit großen Kompressionen und Sprüngen. Da wir die Meisterschaft anführen, müssen wir bei der Rallye Mexiko zuerst auf der Straße starten, es könnte ein guter Ausgangspunkt sein, wenn es regnet, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich ein so guter (Regen-)Tänzer bin, um den Regen in einen zu bekommen Ort, wo es fast nie regnet!»

Pierre-Louis Loubet führte an: «Es wird das erste Mal sein, dass ich an einer Rallye außerhalb Europas teilnehme, das wird wieder eine neue Erfahrung für mich. Es ist aufregend, wieder auf Schotter zu fahren, da meine Pace auf Schotter gut ist, also ist mein Ziel ein starkes Ergebnis in Mexiko. Ich denke, meine Erfahrungen mit Griechenland und Sardinien im letzten Jahr werden mir helfen; Die Dinge ändern sich von Rallye zu Rallye, aber Erfahrung hilft immer enorm. Die Vorbereitung auf diese Rallye war gut, da sie schon so lange läuft und es da draußen viel Material gibt, das mir hilft, die Straßen zu studieren. Der Test war in Ordnung, ich bin wirklich glücklich darüber, weil ich das Gefühl wiedergefunden habe, das ich letztes Jahr in Griechenland hatte, und das Auto fühlte sich wirklich stark an. Ich denke, wir haben alles, was wir brauchen, um ein paar gute Dinge zu tun, und wir haben das Tempo, also mal sehen.“

Fahrer-WM Stand nach 2 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Ott Tänak (EE), Ford 41 2 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 38 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 32 4 Elfyn Evans (GB), Toyota 38 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 25 6 Craig Breen (IRL), Hyundai 19 7 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 15 8 Takamoto Katsuta (J), Toyota 8 9 Pierre-Louis Loubet (F), Ford 8 10 Dani Sordo (E), Hyundai 6