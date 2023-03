Die WRC-Bewerbung der USA schreitet voran

Das Ziel, die Rallye-Weltmeisterschaft in die USA zurückkehren zu sehen, scheint nach der Bestätigung einer in diesem Jahr organisierten Demonstrationsveranstaltung mehr denn je auf dem richtigen Weg zu sein.

Bereits im vergangenen Januar erwähnt, ist eine Rallye in den USA seit der Ankündigung einer Prüfungsveranstaltung ab dem kommenden Jahr ein ernstzunehmender Kandidat für die Integration in den WRC-Kalender.

Nach ersten Informationen wurde die Stadtin Tennessee (zwischen Nashville und Atlanta) ausgewählt, um vom 7. bis 8. April eine Demonstrationsveranstaltung auszurichten, gefolgt von einer voraussichtlich im September organisierten Testrallye. Laut lokalen Medien würde die Veranstaltung in Chattanooga stattfinden und unbefestigte Wege im Cherokee National Forest sowie im Gebiet des Ocoee River in Polk County nutzen.

«Wir wollen wieder internationale Rallyes organisieren und wir müssen die Vereinigten Staaten wieder in diesen Wettbewerb einbeziehen», sagte Barry White, Präsident von Chattanooga Tourism Co, in einem Artikel der Chattanooga Times Free Press. «Die Demonstrationsrallye wird dieser Region erneut zeigen, was Rallyesport ist, und dann werden wir im September eine Testveranstaltung organisieren, um es der WRC und den FIA-Behörden zu zeigen. Die WRC versucht, sie zurück in die Vereinigten Staaten zu bringen, und wir arbeiten seit anderthalb Jahren mit ihnen zusammen.»

«Wir begrüßen die in Chattanooga gemachte Ankündigung. Der WRC-Promoter war daran interessiert, in die Vereinigten Staaten zurückzukehren, ein Land, in dem zwischen 1973 und 1988 gelegentlich WRC-Veranstaltungen stattfanden», fügte WRC-Veranstaltungsdirektor Simon Larkin hinzu.

Nach der im Februar erfolgten Ankündigung der Integration Lettlands in die WRC, des amerikanischen Projekts, von Saudi-Arabien und einer möglichen Rückkehr von Großbritannien könnte 2024 durchaus einen beispiellosen Kalender bieten.