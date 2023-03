Ogier widmet Mexiko-Sieg verstorbenen Tim Lobinger

Sébastien Ogier hat seinen siebten Sieg bei der Guanajuato Rallye Mexiko seinem kürzlich verstorbenen Freund und Trainer Tim Lobinger gewidmet.

Lobinger war ein ehemaliger olympischer Stabhochspringer und ein angesehener Leichtathletiktrainer in München, wo Ogier lebt. Er starb am 16. Februar im Alter von 50 Jahren, nachdem er tapfer gegen eine Krankheit gekämpft hatte. Ogier, der am Sonntagnachmittag als Rekord zum siebten Mal in Mexiko triumphierte, widmete seinen Erfolg dem Deutschen, mit dem ihn eine starke berufliche und persönliche Verbundenheit verbindet.

«Er war mein Trainer in Deutschland», erklärt Ogier. «Sein Name war Tim Lobinger. Er hatte leider Leukämie, mit der er sechs Jahre lang gekämpft hat und die leider vor nicht allzu langer Zeit zu Ende war. Es war ein trauriger Moment, weil ich offensichtlich viel Zeit mit ihm verbracht habe und wir gute Freunde geworden sind, auch weil er einen gleichaltrigen Sohn hat. Wir haben ihm das Versprechen gegeben, dass er immer bei uns sein wird und dass wir den Kleinen auch wie unser eigenes Kind behandeln werden.»

Der achtmalige WRC-Champion beschrieb Lobingers Belastbarkeit und Positivität trotz der Herausforderungen, mit denen er konfrontiert war.

«Er war wirklich erstaunlich, dass er so lange gekämpft hat und immer so positiv war. Er hat es immer geschafft, mich zu fragen, wie es mir geht – als ich nach ihm sah, fragte er, wie es mir geht. Daraus kann man immer etwas lernen. Wie ich schon sagte, wir haben ihn im Moment in unseren Herzen und wir haben an ihn gedacht. Dies war die erste Rallye, seit er uns verlassen hat, und es ist für mich selbstverständlich, ihm diesen Sieg zu widmen. Ich bin sicher, er hat das gesehen , und er ist glücklich», sagte Ogier.

Ogier und Beifahrer Vincent Landais werden bei der Kroatien-Rallye im nächsten Monat, die vom 20. bis 23. April stattfindet, wieder für Toyota Gazoo Racing im Einsatz sein. Das französische Duo führt nun die Meisterschaft nach Runde drei von 13 an.