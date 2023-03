Ogier feiert mit Toyota seinen siebten Mexiko-Triumph

Toyota hat bei der Rückkehr der Rallye Mexiko als dritter Lauf in die Weltmeisterschaft einen hervorragenden Sieg und einen doppelten Podiumsplatz errungen, Sébastien Ogier feiert seinen siebten Rekordsieg in Mexiko.

Elfyn Evans, lange Zeit Zweiter, wurde am Ende Dritter und der amtierende Weltmeister Kalle Rovanperä hinter ihm Vierter.

Nachdem Ogier und Beifahrer Vincent Landais von der ersten Prüfung am Samstagmorgen geführt hatten, kamen sie mit einem Vorsprung von 35,8 Sekunden ins Finale am Sonntag, ein Polster, das es ihnen ermöglichte, sicher an die Prüfungen des Morgens heranzugehen, darunter auch die längste des Wochenendes, die 35,63 Kilometer langen Otates. Ogier lieferte dann eine unglaubliche Leistung ab und besiegelte den Sieg mit der schnellsten Zeit auf der abschließenden Powerstage der Rallye und sicherte sich eine maximale Punktzahl, die ihn mit drei Punkten an die Spitze der Meisterschaftswertung bringt, obwohl er nur zwei der drei ausgetragenen Veranstaltungen bestritten hat bis jetzt.

Mexiko ist Ogier-Land

Dieser jüngste Rekord von Ogier (der vor drei Jahren den ersten Sieg im Toyota Yaris in Mexiko errungen hatte) kommt, nachdem er mit seinem neunten Triumph im Januar auch eine neue Benchmark für die Anzahl der Siege bei der Rallye Monte-Carlo gesetzt hatte. Es setzt auch den großartigen Start seiner Zusammenarbeit mit Landais fort, der zum ersten Mal in Mexiko an den Start ging.

Das Team kam einem Doppelsieg quälend nahe, wobei Evans auf der letzten Prüfung den zweiten Platz nur um 0,4 Sekunden hinter Thierry Neuville (Hyundai) verfehlte. Evans und Beifahrer Scott Martin begannen den Tag gut und schlugen ihre Rivalen mit der schnellsten Zeit in Otates, um ihre Position auf dem zweiten Platz zu festigen. Nachdem sie einen Aufhängungsschaden erlitten hatten, führten sie Reparaturen am Straßenrand durch, die es ihnen ermöglichten, den Kampf fortzusetzen, aber sie mussten sich nach einer kämpferischen Fahrt mit der dritten Stufe des Podiums zufrieden geben.

Rovanperä und Halttunen nahmen auf dem vierten Platz weitere starke Punkte für ihre Meisterschaftsverteidigung mit, nachdem sie den Freitag bereits eine Minute hinter der Führung beendet hatten und sie sich durch die losen Schotterpisten effektiv den Weg frei gemacht hatten. Rovanperä hat in der Power Stage auf der Suche nach Bonuspunkten hart gepusht und die viertschnellste Zeit gefahren, nachdem er in einem Moment den Heckflügel seines Autos beschädigt hatte. Er ist nun Tabellendritter, vier Punkte hinter Ogier.

Takamoto Katsuta erreichte das Ziel seiner allerersten Rallye Mexiko und fuhr mit Unterstützung des TGR WRC Challenge Program einen vierten GR Yaris Rally1 Hybrid. Er und Beifahrer Aaron Johnston kehrten am Samstag gemäß den Neustartregeln zum Einsatz zurück, nachdem sie am Freitag durch einen Dreher von der Straße abgekommen waren.

Teamchef Jari-Matti Latvala: «Das ist ein tolles Ergebnis für uns. Letztes Jahr waren wir bei Rallyes auf heißem und ruppigem Schotter wie dieser ziemlich weit von der Pace entfernt, und alle hatten einige Zweifel, wie wir hier in Mexiko zurechtkommen würden. Aber all die Arbeit, die unsere Entwicklungsingenieure vor diesem Event geleistet haben, hat das gewendet, sodass wir das Auto hatten, um die Rallye zu gewinnen und die Power Stage zu gewinnen. Ich bin so glücklich und stolz auf das Team. Es gab so viele Emotionen in dieser letzten Etappe und was Sébastien erreichen konnte, war unglaublich. Elfyn hatte am Ende etwas Pech, aber wieder auf dem Podium zu stehen, gibt ihm gutes Selbstvertrauen für die Zukunft, während Kalle auch einen guten Job gemacht hat, wenn er an die Meisterschaft und die Punkte denkt.»

Sieger und WM-Leader Sébastien Ogier: «Es war ein fantastisches Wochenende und ich freue mich sehr über diesen Sieg. Wir sind mit dem klaren Ziel hierher gekommen, diese Rallye zu gewinnen. Das Auto war an diesem Wochenende großartig. Es war ein fehlerfreies Wochenende für uns und ein starkes Wochenende für das Team, also vielen Dank an sie, dass sie dies möglich gemacht haben. Wenn du am Ende 30 Punkte sammelst, ist es wirklich ein perfektes Wochenende. Wir hatten eine tolle Pace, wenn wir sie brauchten, und auch ein tolles Management, wenn es nötig war. Es ist nicht einfach, wenn man so eine Lücke bewältigen muss, und ich denke, heute war die härteste Runde des Wochenendes. Ich konnte es mir leisten, etwas Zeit zu verlieren, aber es war wichtig, konzentriert zu bleiben. Ich hatte das Gefühl, dass ich es in der Power Stage versuchen musste, weil ich diese Strecke liebe und es wichtig ist, die Punkte zu holen, auch für das Team. Rekorde und Zahlen sind immer schön und natürlich bin ich stolz darauf, aber das Wichtigste für mich ist dieser Sieg.»

Dritter Elfyn Evans: «Wir hatten einen ziemlich guten Start in den letzten Tag, aber leider haben wir uns kurz vor dem Ende der langen Prüfung einen Schaden an einem Querlenker zugezogen. Wir könnten den auf dem Straßenabschnitt reparieren, aber ich hatte das Gefühl, dass ich auf den letzten beiden Etappen versuchen musste, damit umzugehen, und wir konnten Thierry nicht ganz auf Distanz halten. Am Ende war es sehr knapp, aber es hat einfach nicht gereicht. Insgesamt war es aber ein solides Wochenende. Ich denke, wir hatten den Speed, um Zweiter zu werden, und das Positive ist, dass wir nach einer gefühlt sehr langen Zeit wieder auf dem Podium stehen. Damit bin ich zufrieden und jetzt auch mit dem Gefühl im Auto auf Schotter.»

Vierter Kalle Rovanperä: «Es war kein einfaches Wochenende für uns. Wir haben am Freitag verloren, als wir den Weg frei gemacht haben, und dann waren wir im Kampf um den Rest des Wochenendes etwas zurückgeblieben. Ich hatte gehofft, dass wir auf der Power Stage noch ein paar Punkte holen könnten; Wir haben wirklich hart gepusht und alles versucht, was wir konnten, aber wir haben den Heckflügel verloren, als wir in einer Kurve zu weit nach außen fuhren, und danach konnte ich ohne diesen Abtrieb nicht mehr so viel pushen. Aber von unserer Startposition aus Gesamtvierter zu werden, gibt uns einige ordentliche Punkte. Herzlichen Glückwunsch an Sébastien, der an diesem Wochenende einen tollen Job gemacht hat.»

Endstand nach 23 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Ogier/Landais (F), Toyota 3:16:09,4 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 27,5 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 27,9 4 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 1:56,3 5 Sordo/Carrera (E), Hyundai + 2:58,8 6 Greensmith/Andersson (GB/S), Skoda + 12:31,5 7 Lindholm,/Hämälainen (FIN), Skoda + 13:04,4 8 Solberg/Edmondson (S/GB), Skoda + 13:37,7 9 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 15:19,6 10 Kajetanowicz/Szczepaniak (PL), Skoda + 15:56,6

Fahrer-WM Stand nach 3 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Sébastien Ogier (F), Toyota 56 2 Thierry Neuville (B), Hyundai 53 3 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 52 4 Ott Tänak (EE), Ford 47 5 Elfyn Evans (GB), Toyota 44 6 Craig Breen (IRL), Hyundai 19 7 Dani Sordo (E), Hyundai 17 8 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 15 9 Gus Greensmith (GB), Skoda 8 10 Takamoto Katsuta (J), Toyota 8