Das Mexiko-Desaster von M-Sport am Freitagmorgen

Das M-Sport Ford World Rally Team überstand eine harte und schwierige Rallye Mexiko, bei der Ott Tänak stark kämpfte, um den neunten Gesamtrang und den zweiten in der Power Stage zu retten.

Der dritte Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft hatte einen großartigen Start für Tänak im Ford Puma Rally1 in der historischen und farbenfrohen Stadt Guanajuato. Der Schweden-Sieger und damit Tabellenführer holte mit zwei aufeinanderfolgenden Bestzeiten auf den Straßen der Stadt, die voll von Mexikos leidenschaftlichen Rallye-Fans waren, die Führung.

Das Ergebnis sollte für den Esten leider nicht von Dauer sein. Als er am Freitagmorgen in den ersten vollen Aktionstag startete, musste die estnische Crew aufgrund eines Turboschadens vorübergehend auf der Prüfung anhalten, bevor sie mit stark reduzierter Leistung weiterfuhr. Tänak humpelte mit seinem Puma Rally1 zurück in den Mittagsservice, fest entschlossen, nicht aufzugeben. Der Fokus des gesamten Teams verlagerte sich dann auf den Schadensbegrenzungsmodus und tat alles, um den Puma mit der Nummer acht wieder in die Gesamtwertung auf eine Position in den Meisterschaftspunkten zu bringen.

Ausgerüstet mit einem neuen Turbo kehrte Tänak ins Geschehen zurück, landete fehlerfrei konstante Top-5-Zeiten und machte nach jeder Prüfung Positionen gut. Nachdem Tänak auf den 29. Gesamtrang zurückgefallen war, erreichte er am Freitag den 17. Platz. Am Samstag entdeckte er mehr Tempo und holte zwei Bestzeiten, weswegen er den Tag auf dem 11. Platz beendete.

Am Sonntag schaltete Tänak noch einen Gang höher, raste auf den neunten Gesamtrang und startete, Augen darauf gerichtet, jede Gelegenheit für Punkte zu maximieren, in die Power Stage. Der Este ließ nichts auf dem Tisch liegen und nutzte jeden verfügbaren Zentimeter von Mexikos Schotterstraßen mit einer atemberaubenden aggressiven Fahrweise, die ihm den zweiten Platz auf der Powerstage und weitere vier Punkte für die Meisterschaft einbrachte.

Pierre-Louis Loubet kam nach Mexiko, nachdem er noch nie zuvor außerhalb Europas an Wettkämpfen teilgenommen hatte, mit dem Ziel, die Erfahrung zu sammeln und sein Handwerk als Fahrer weiterzuentwickeln. Eine beeindruckende Top-3-Shakedown-Zeit bei seinem ersten Durchgang war ein ermutigender Start vor der ersten Runde. Leider endete Loubets Rallye, sobald die eigentlichen Prüfungen am Freitagmorgen begannen. Die harten und felsigen mexikanischen Pisten erzwangen nach einem starken Heckschaden einen frühen Feierabend am Freitag.

Als er am Samstag wieder an den Start ging, lag ein schwieriger Tag vor ihm, da der junge Franzose unter Bedingungen mit wenig Grip durchhalten musste, während er die Straße für alle anderen Crews reinigte. Als er auf der 17. Prüfung in einer schnellen Kurve zu weit fuhr, traf Loubet einen großen Felsen in einem Graben, wodurch erneut die Aufhängung brach und er leider erneut nicht in der Lage war, die zweite Etappe des Events zu beenden. Loubet kehrte am Sonntag zurück, um die Rallye zu beenden, und sammelte weitere wertvolle Kilometer. Trotz einiger sehr harter Lektionen im Laufe der Veranstaltung werden sie alle dazu beitragen, ihn zu einem stärkeren Fahrer zu machen.

Jourdan Serderidis schloss sich M-Sport für die Rallye Mexiko an, eine Veranstaltung, an der er begeistert und gerne teilnahm, was durch seinen Enthusiasmus beim spektakulären zeremoniellen Start der Rallye in Guanajuato und den Super Special Stages unterstrichen wurde. Ein kleiner, aber kostspieliger Fehler dank Mexikos rauer und unversöhnlicher Natur führte dazu, dass Serderidis am Freitag für diesen Tag aufhörte. Am Samstag kehrte er zu seiner Form zurück, lief den Rest der Rallye ohne Probleme und beendete die Veranstaltung erfolgreich nach einem beeindruckenden Lauf durch die El Brinco Power Stage.

Auch Fourmaux im Pech

Adrien Fourmaux trat für sein zweites Event in der WRC2 an und hob von Anfang an das Tempo der Fiesta Rally2 hervor, indem er mit gut gemessenen und konstanten Top-3-Zeiten um die Führung kämpfte. Ein starker zweiter Platz schien am Sonntagmorgen wahrscheinlich, solange es keine Dramen gab, aber Pech wartete

auf die französische Paarung. Auf der zweiten Entdseidung des Tages beschädigte ein Stein den Keilriemen der Lichtmaschine, was zunächst dazu führte, dass sie zehn Kilometer lang die Servolenkung verloren hatten und dann, als die Batterie leer wurde, sie gezwungen waren, mitten auf der Etappe anzuhalten, um das Auto zu reparieren. Fourmaux und Beifahrer Coria arbeiteten tadellos, um den Riemen bei heißen und anspruchsvollen Bedingungen auszutauschen, und verloren trotz aller Schwierigkeiten nur 17 Minuten. Ihre Reparaturen reichten aus, um ihre Chancen auf WRC2-Punkte am Leben zu erhalten, obwohl ein wohlverdienter Podiumsplatz grausam geraubt wurde. Fourmaux machte den verlorenen Boden wieder gut und zeigte auf der Powerstage eine außergewöhnliche Leistung, er fuhr schneller als jeder andere WRC2 und sicherte sich drei zusätzliche Meisterschaftspunkte, während er eine Top-Ten-Gesamtzeit aufstellte.

Teamchef Richard Millener sagte: «Auf dem Papier sind die Ergebnisse an diesem Wochenende für uns enttäuschend, daran besteht kein Zweifel. Ich muss sagen, dass ich unglaublich stolz darauf bin, was das Team getan hat, um Otts Ergebnis umzukehren, aber es hat sich von einem Ruhestand zu einem Kämpfer weiter entwickelt und ist über das hinausgegangen, was wir am Freitag im Dienst für möglich gehalten haben. Dieser Teamgeist hat uns geholfen, Ott wieder in die Top Ten zu bringen und in eine Position zu bringen, die stark genug ist, um Power-Stage-Punkte zu sammeln. Ott ist auch großartig gefahren, er ist wieder einmal eine saubere Rallye mit null Fehlern gefahren und das hat sich in der Powerstage gezeigt - unsere Meisterschaftsposition ist immer noch ziemlich solide.»

Millener weiter: «Pierre-Louis hatte ein sehr charakterbildendes Wochenende, aber diese Wochenenden braucht man, um sich als Fahrer weiterzuentwickeln und aus seinen Fehlern zu lernen. Der Fokus für Pierre-Louis liegt nun darauf, nach Kroatien zu blicken, eine Rallye, die er schon einmal gefahren ist und bei der er letztes Jahr eine gute Pace hatte. Adriens zweiter WRC2-Auftritt in diesem Jahr hatte einen großartigen Start, er kämpfte mit großem Tempo um die Führung und war bemerkenswert konstant. Er hat am Samstagabend einen Fehler gemacht, der ihn etwa 11 Sekunden gekostet hat, aber er hat es sehr gut gemacht, ihn zu retten und im Spiel zu bleiben. Am Sonntag wurde schließlich ein Großteil seiner harten Arbeit zunichte gemacht, denn unverschuldet musste er in der Etappe einen Keilriemen wechseln, was selbst bei einem Routine-Service eine langwierige Arbeit ist. Sein Kampfgeist zeigte sich hier, als sie die Reparatur durchführten und weitermachten und dann die Powerstage in der WRC2 gewannen.»

Ott Tanak, Neunter der Gesamtwertung, führte an: «Ich bin froh, die Ziellinie zu überqueren, wir hätten von hier aus nichts mehr mitnehmen können. Trotzdem ist es positiv, zumindest ein paar Punkte mitzunehmen, denn am Freitag sah es nicht so aus, als könnten wir Punkte holen. Die Leistung des Autos ist da, es war schon immer da, nur ich und das Auto passen ein bisschen nicht zusammen, was schwierig ist, aber mal sehen, was wir in den nächsten Wochen erreichen können.»

Pierre-Louis Loubet meinte: «Es war mit Sicherheit ein hartes Wochenende. Ein paar Fehler beim Fahren, das ist so. Wir können Erfahrung sammeln und ich weiß, dass es gut für die Zukunft sein wird. Ich bin sicher, dass wir einige bessere Tage haben werden.»

Elfyn Evans, lange Zeit Zweiter, wurde am Ende Dritter und der amtierende Weltmeister Kalle Rovanperä hinter ihm Vierter.

Endstand nach 23 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Ogier/Landais (F), Toyota 3:16:09,4 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 27,5 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 27,9 4 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 1:56,3 5 Sordo/Carrera (E), Hyundai + 2:58,8 6 Greensmith/Andersson (GB/S), Skoda + 12:31,5 7 Lindholm,/Hämälainen (FIN), Skoda + 13:04,4 8 Solberg/Edmondson (S/GB), Skoda + 13:37,7 9 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 15:19,6 10 Kajetanowicz/Szczepaniak (PL), Skoda + 15:56,6

Fahrer-WM Stand nach 3 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Sébastien Ogier (F), Toyota 56 2 Thierry Neuville (B), Hyundai 53 3 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 52 4 Ott Tänak (EE), Ford 47 5 Elfyn Evans (GB), Toyota 44 6 Craig Breen (IRL), Hyundai 19 7 Dani Sordo (E), Hyundai 17 8 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 15 9 Gus Greensmith (GB), Skoda 8 10 Takamoto Katsuta (J), Toyota 8