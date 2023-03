Hyundai erlebte beim dritten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft auf mexikanischem Schotter ein «Finale furioso», mit viel Risiko und auf der letzten Rille erkämpft Thierry Neuville für Hyundai den Ehrenrang.

Hyundai Motorsport hat nach einem inspirierenden Wochenende für das Team einen zweiten Platz bei der Rallye Mexiko, der dritten Runde der FIA Rallye-Weltmeisterschaft 2023 (WRC), gefeiert. Thierry Neuville jagte den zweiten Platz bis zur Power Stage und sicherte sich damit seinen dritten Podestplatz in Folge in dieser Saison. Er erzielte dabei sechs Bestzeiten. Dani Sordo beendete die Veranstaltung auf dem fünften Platz, nachdem Esapekka Lappi am Samstagmorgen wegen eines Unfalls ausgeschieden war, als er die Rallye eindrucksvoll anführte.

Der Belgier Neuville war seit Samstag in einen spannenden Kampf um Platz zwei mit Elfyn Evans verwickelt. Der fesselnde Wettkampf ging am Sonntag weiter, wobei sich die beiden Fahrer auf jeder der letzten vier Prüfungen nichts schenkten. Neuville und Beifahrer Martijn Wydaeghe behielten im Hyundai i20 N Rally1 Hybrid die Nerven, holten zwei weitere Bestzeiten und fuhren bis auf den letzten Metern der Power Stage im Kampfmodus. Die hartnäckige Herangehensweise zahlte sich aus, als sie den zweiten Platz um nur 0,4 Sekunden vor Evans erreichten. Ihre Teamkollegen von Hyundai Motorsport, Dani Sordo und Cándido Carrera, deren Rallye am Freitagnachmittag durch einen Reifenschaden behindert wurde, beendeten die Veranstaltung auf einem wertvollen fünften Platz in der Punktewertung.

Die Route am Sonntag begann auf vertrautem Terrain mit dem vierten Lauf des kurzen Las Dunas Superspecial (SS20, 3,53 km). Neuville setzte seine fünfte Bestmarke an diesem Wochenende, die elfte des Teams, und verkürzte den Rückstand auf Evans auf nur 4,1 Sekunden. Auf der längsten Prüfung der Rallye, Otates (SS21, 35,63 km), waren alle Augen auf die beiden Konkurrenten gerichtet, als sie darum kämpften, die Oberhand zu gewinnen.

Die Leistungen beider Crews sorgten für verblüffende Zuschauer, da sie über einen Großteil der Entscheidung Kopf an Kopf blieben. Nur eine halbe Sekunde trennte ihre jeweiligen Zeiten nach der Zwischenzeit von 30 km, aber Evans baute seinen leichten Vorsprung im fliegenden Ziel aus, um einen Vorsprung von 5,8 Sekunden in die letzten Etappen zu übernehmen: San Diego (SS22, 12,62 km) und die El Brinco Power Stage (SS23, 9,59 km).

Das Pendel schlug in San Diego mit einer weiteren Bestzeit wieder zu Gunsten der Belgier aus, die den Rückstand bei weniger als zehn verbleibenden Kilometern noch einmal auf 2,7 Sekunden verkürzten. Eine typisch entschlossene Leistung von Neuville in der Power Stage ließ ihn jede verfügbare Gelegenheit nutzen, und letztendlich tat er genug, um in den Schlussmomenten der Rallye den zweiten Platz zu erobern.

Für Hyundai Motorsport war die Rallye Mexiko ein ermutigendes Ereignis, bei dem Esapekka Lappi am Freitag auf beeindruckende Weise startete. Der Finne machte Schlagzeilen, als er die Rallye anführte, bevor er auf der ersten Entscheidung am Samstagmorgen ausfiel. Von da an übernahm Neuville nahtlos den Mantel, um die Etappenergebnisse des Teams fortzusetzen. Alle drei Hyundai Motorsport-Crews fuhren in Mexiko die schnellste Zeit, insgesamt 12 von 22 möglichen (die 15. Prüfung am Samstag wurde abgesagt) und zeigten das Siegespotenzial des Hyundai i20 N Rally1 Hybrid auf holprigen, harten Schotterstraßen.

In der Meisterschaft trennen die drei besten Fahrer nur vier Punkte, wobei Neuville mit 53 Punkten auf den zweiten Platz vorrückt, drei von der Spitze entfernt. Inzwischen hat Hyundai Motorsport die 100-Punkte-Marke im Herstellertitel erreicht und liegt nach drei Runden auf dem zweiten Platz.

Neuville sagte: «Ich war das ganze Wochenende über auf Hochtouren und freue mich sehr, unser drittes Podium bei drei Rallyes zu holen. Wir hatten das ganze Wochenende hart versucht, das Auto zu verbessern. Das Feeling wurde immer besser. Mit unserer Straßenposition am ersten Tag war es hart. Wir beendeten den Freitag fast 40 Sekunden hinter der Spitze. Seit Samstag lief es besser und langsam konnten wir Elfyn einholen. Er hat es uns nicht leicht gemacht, also mussten wir bis zum Schluss hart kämpfen. Nach der langen Prüfung Otates war ich etwas enttäuscht, da ich wegen ein paar Hunden auf der Straße langsamer fahren musste. Das hat uns Zeit gekostet, aber ich bin ruhig geblieben und habe in der Power Stage eine Chance gesehen. Ich habe so hart wie möglich gepusht, ohne unnötige Risiken einzugehen. Der zweite Platz ist eine tolle Belohnung für das ganze Team.»

Sordo meinte: «Ich habe gemischte Gefühle, weil ich mich einerseits freue, dass wir einige gute Punkte für die Meisterschaft sammeln konnten, aber es gibt auch ein bisschen Frust. Der Reifenschaden, den wir am Freitag hatten, hat uns daran gehindert, mehr in den Kampf einzugreifen. Wir hatten höhere Erwartungen an diese Veranstaltung. Die Konkurrenz ist hart und es gibt viele starke Fahrer an der Spitze. Wir haben gut daran getan, das Auto in die Punkte nach Hause zu bringen, und ich bin sicher, dass wir bei unserer nächsten Rallye einen ebenso guten Job machen können. Es war großartig, auf fantastischen Straßen wieder in Mexiko zu sein, vor all diesen unglaublichen Zuschauern, die der WRC so viel Liebe und Unterstützung entgegenbringen. Ich habe es genossen und ich denke, wir haben unser Potenzial gezeigt.»

Cyril Abiteboul, Teamchef von Hyundai Motorsport, erklärte: «Der zweite Platz ist ein großartiges Gefühl und eine fantastische Belohnung für das gesamte Team, das alle großartige Arbeit geleistet hat, um ein konkurrenzfähiges und absolut zuverlässiges Auto für die Herausforderung der Rallye Mexiko vorzubereiten. Esapekka von der Rallye am Samstagmorgen zu verlieren, war hart, nachdem er eine so beeindruckende Pace gezeigt hatte, aber wir konzentrierten uns weiterhin auf die anstehende Aufgabe. Thierry litt ein wenig unter einer ungünstigen Straßenlage sowie unter einem Hybridproblem nach einem Sprung in der Ortega-Etappe, der ihn Zeit kostete. Trotzdem zeigte er seine Belastbarkeit und schlug sich brillant. Er war leidenschaftlich und entschlossen und griff an, wenn es darauf ankam, den Job zu erledigen. Dadurch hat er sich in der Fahrerwertung einen Platz gut gemacht, von dem wir wissen, dass es in dieser Saison unglaublich eng werden wird. Alles in allem habe ich das Gefühl, dass wir ein Auto, Crews und ein Team haben, das in allen Situationen konkurrenzfähig sein kann. Ich bin gespannt, wie wir in Kroatien abschneiden – das wird der nächste Lackmustest auf Asphalt.»

Endstand nach 23 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Ogier/Landais (F), Toyota 3:16:09,4 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 27,5 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 27,9 4 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 1:56,3 5 Sordo/Carrera (E), Hyundai + 2:58,8 6 Greensmith/Andersson (GB/S), Skoda + 12:31,5 7 Lindholm,/Hämälainen (FIN), Skoda + 13:04,4 8 Solberg/Edmondson (S/GB), Skoda + 13:37,7 9 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 15:19,6 10 Kajetanowicz/Szczepaniak (PL), Skoda + 15:56,6

Fahrer-WM Stand nach 3 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Sébastien Ogier (F), Toyota 56 2 Thierry Neuville (B), Hyundai 53 3 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 52 4 Ott Tänak (EE), Ford 47 5 Elfyn Evans (GB), Toyota 44 6 Craig Breen (IRL), Hyundai 19 7 Dani Sordo (E), Hyundai 17 8 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 15 9 Gus Greensmith (GB), Skoda 8 10 Takamoto Katsuta (J), Toyota 8