Rovanperä in der europäischen Drift-Meisterschaft

Kalle Rovanperä wird dieses Jahr neben seiner Titelverteidigung in der Rallye-Weltmeisterschaft an vier europäischen Drift-Events teilnehmen.

Der Toyota-Fahrer wird am Steuer seines GR Supra an zwei Dritteln der «Drift Masters European Championship» teilnehmen, mit seinem ersten Event in Schweden vom 9. bis 10. Juni. Er wird auch Läufe in seiner Heimat Finnland, Deutschland und Polen bestreiten. Rovanperä gab letztes Jahr sein professionelles Drift-Debüt im gleichen Auto und in der gleichen Meisterschaft, als er im Mondello Park in Irland antrat, wo er es unter die letzten 16 schaffte.

Vizepräsident von Drift Masters, Arkadiusz Dudko, freut sich, den Rallye-Weltmeister in diesem Jahr in der Welt des Driftens willkommen zu heißen.

Dudko sagte: «Wir freuen uns sehr, dass Kalle bei der Meisterschaft 2023 zu uns kommt. Seine unglaublichen Fähigkeiten machen ihn zur perfekten Ergänzung unseres bereits beeindruckenden Fahrerfeldes, und wir sind sicher, dass er in dieser Saison eine Kraft sein wird, mit der man rechnen muss. Kalle ist ein unglaublich talentierter Fahrer, der in der Lage ist, die Grenzen sowohl seines Autos als auch der Strecke zu erweitern, und wir freuen uns sehr, dass er 2023 zu uns kommt.»