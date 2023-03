So fuhr Ogier zu seinem Rekordsieg in Mexiko

Ein Sieg bei der Guanajuato Rallye Mexiko ist für Sébastien Ogier immer etwas Besonderes, hier begann seine WM-Karriere, der siebte Rekorderfolg war ein weiterer Meilenstein für den Franzosen.

Niemand hat jemals an Ogiers Geschwindigkeit gezweifelt, und das hat er letzte Woche gekonnt bewiesen, aber er hat auch die wichtuge Fähigkeit gefunden, Vorgänge zu kontrollieren.

Esapekka Lappi hatte am Freitagabend 5,3 Sekunden Vorsprung. Als der Hyundai-Pilot von der Straße abkam, lag Ogier fast eine halbe Minute vor seinem Teamkollegen Elfyn Evans. 30 Sekunden in Mexiko sind ein verteidigungsfähiger Vorsprung. Aber bequem ist es auf keinen Fall. Dennoch gelang es Ogier, sich zemlich sicher zu fühlen.

Über seine Herangehensweise an die Veranstaltung sagte er: «Um ehrlich zu sein, habe ich mich am ersten Tag auf mich selbst konzentriert. Ich wusste, dass ich mit meiner Startposition (Anmerkung: Fünfter auf der Straße) ein gutes Paket hatte, um konkurrenzfähig zu sein. Ehrlich gesagt blieb ich ruhig und sah die Zeit von Esapekka Lappi und ich wusste, dass das Wichtigste war, mich auf mich selbst zu konzentrieren und einen guten sauberen Tag zu haben.»

Ogier weiter: „Er war schneller, aber trotzdem spreche ich in diesem Moment sage ich zu Vincent (Landais, sein Beifahrer]: ‚Nun, ich denke nicht, dass wir unsere Herangehensweise ändern sollten, weil es noch ein langer Weg vor uns ist’. Ich wollte das Auto gut kontrollieren und mehr machen. Leider ist Lappi am Samstag auf der ersten Prüfung des Vormittags ausgeschieden. Das hat mir keinen Spaß gemacht, weil ich diesen Kampf weiterführen wollte. Ich war ein Teamkollege von ihm im letzten Jahr und ich schätze ihn. Es ist eine Schande, dass es so passiert ist, aber das ist Rallye.»

«In diesem Moment hat sich meine Herangehensweise natürlich noch mehr verändert. Wir wurden vorsichtiger, aber ich musste trotzdem den Rhythmus halten, weil die anderen Jungs nicht weit dahinter waren und es sehr leicht war, schnell Zeit zu verlieren. Ich denke, wir haben es sehr gut geschafft, aber ich hatte Angst, dass am Sonntag die härteste Runde des Wochenendes mit der längsten Prüfung war. Ich fühlte mich gerade etwas entspannter, als wir bei diesem die Ziellinie überquerten.»

Und diese überquerte er im Toyota GR Yaris Rally1 mit seinem siebten Rekord-Triumph in Mexiko, mit seinem zweiten Volltreffer beim zweiten Einsatz in diesem Jahr und mit seinem 57. Gesamtsieg sowie als erneuter Tabellenführer.