WRC-Piloten unisono: Mexiko eine echte Fahrerrallye

Start in Guanajuato

Auf dem Weg zum Start in Guanajuato

Sebastien Ogier bei seinem siebten Rekordsieg in MNexiko

Die WRC-Stars haben letzte Woche die Rückkehr der Rallye Mexiko in die Weltmeisterschaft, den dritten Saisonlauf, durch die Bank als eine echte Fahrerrallye gelobt.

Die Veranstaltung in León bot ihr übliches Spektakel aus Farbe, Atmosphäre und Action, wobei der zeremonielle Start am Donnerstagabend und die Eröffnungsphase in Guanajuato die Kulisse bildeten.

Der achtmalige Weltmeister Sébastien Ogier ist mit sieben Siegen in Mittelamerika nun der erfolgreichste Fahrer bei der Rallye Mexiko. Seine Wertschätzung für das Ereignis bleibt ungebrochen.

«Es ist immer ein besonderer Ort, um zu kommen und bei dieser Rallye zu starten», sagte Ogier. «Die Fans und die Leute geben hier wirklich eine wirklich nette Atmosphäre und der Donnerstagabend war wie immer großartig.»

Ogiers ehemaliger Teamkollege Dani Sordo schloss sich diesen Kommentaren an und fügte hinzu: «Jeder liebt die Rallye hier. Es gibt so viel Unterstützung für alle Teams und Fahrer und so viele Fans da draußen, es ist immer schön, das zu sehen. Und die Strecken sind auch wirklich toll.»

WRC2-Serienführer Oliver Solberg ist die zweite Generation seiner berühmten Rallye-Familie, die sich Mexiko verschrieben hat.

«Die Atmosphäre bei dieser Veranstaltung ist hier überall fantastisch», erklärte er. «Donnerstagabend ist etwas ganz Besonderes – man fühlt sich wirklich wie ein Rockstar, wenn man dort hinkommt und all die Leute jubeln und durchdrehen. Es ist ein sehr cooler Ort.»