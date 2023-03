Tänak: Kroatien-Warm-up in den Ardennen

Ott Tänak wird sich im Ford Puma Rally1 als Vorwagen auf den Asphaltstrecken der belgischen Ardennen-Rallye auf die Rallye Kroatien, dritter Lauf und erste Asphaltrallye in der Weltmeisterschaft, einstimmen.

Als Ott Tänak das letzte Mal in Belgien war, gewann 2022 er den WM-Lauf in Ypern. Dieses Wochenende ist er zurück, aber es wird keine Wiederholung geben. Das liegt daran, dass «Welt» auf der Nennliste gegen «belgisch» eingetauscht wurde, wenn Tänak und Martin Järveoja in Dinant zur Rallye des Ardennes starten, der dritten Runde der diesjährigen Belgischen Rallye-Meisterschaft, die in ihrem Reglement keine Rally1-Hybridautos vorsieht.

Das bedeutet, dass Tänak nur als Vorwagen fahren kann. Aber das ist kein Stress, denn der Weltmeister von 2019 denkt nicht an einen weiteren Sieg in Belgien. Dies alles mit Blick auf Kroatien. Bei dieser Rallye verpasste Tänak im Hyundai i20 Rally1 den letztjährigen Sieg nur um eine Handvoll Sekunden hinter dem späteren Weltmeister Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1).

Die zwölf Prüfungen in den Ardennen plus der Test vor dem Event in Kroatien werden für Tänak der Schlüssel sein, um sich stärker an den Puma Rally1 zu gewöhnen, den er vor zwei Wochen in Mexiko als «Fehlgriff» für ihn bezeichnete und mit dem er sich schwer tun konnte, auch der knochentrockene Asphalt der Rallye Monte Carlo.

«Offensichtlich hatte ich auf Asphalt viel mehr Probleme als auf Schotter», sagte der Schweden-Sieger und Interim-Tabellenführer Tänak, «also ist es durchaus notwendig, mich ein wenig vorzubereiten. Dann machen wir einen kleinern Event in den Ardennen, testen wahrscheinlich nicht zu viel. Ich spule wahrscheinlich nur ein paar Kilometer ab. Aber es gibt zumindest eine Vorstellung für den Testtag.“

Richard Millener, Teamchef von M-Sport, fügte hinzu, dass es für Tänak von entscheidender Bedeutung sei, an der Ardennen-Veranstaltung teilzunehmen, damit er und das Team durchstarten können, wenn sie am offiziellen Pre-Event-Test für Kroatien teilnehmen.

«Seit Anfang des Jahres suchten wir nach einer Gelegenheit, uns mit einer Rallye auf trockenem Asphalt vertraut zu machen, bevor wir unseren vollen Testtag vor dem Event für Kroatien. Die Rallye Ardennes nutzten, ist genau das Richtige für uns», sagte Millener. »Wir sind dieses Jahr mit unseren Testtagen so eingeschränkt, dass wir sie wirklich optimal nutzen müssen. Die Ardennen-Ralye bedeutet, dass wir unter Live-Bühnenbedingungen effektiv einen schnellen Shakedown durchführen können, während Ott sich auf trockenem Asphalt an den Puma Rally1 gewöhnt – dann können sie für ihren offiziellen Testtag voll durchstarten.»

Millener weiter: «Es geht vor allem darum, Kilometer zu sammeln. Da es sich um eine Rallye handelt, haben wir nach dem Start nur sehr wenige Möglichkeiten, viele Änderungen am Auto vorzunehmen, sodass sich dieses Element immer noch auf den Testtag in Kroatien nächste Woche konzentrieren wird. Dies stellt auch für unsere belgischen Fans, die derzeit keinen WRC-Lauf haben, eine großartige Gelegenheit dar, einen Top-Fahrer in erstklassigen Maschinen auf ihren lokalen Straßen zu sehen.»

Tänak ist nicht der einzige Rallye-WM-Star im Einsatz bei der Rallye des Ardennes.

Zu ihm gesellen sich WRC2-Fahrer Georg Linnamäe (Hyundai) und Grégoire Munster von M-Sport auf der Nennliste. Auch Jourdan Serderidis nimmt teil, allerdings nicht an einer Puma Rally1. Stattdessen wird er einen R5 Volkswagen fahren.