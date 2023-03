Mexiko: Wie gehabt: Sébastien Ogier dominiert

Der achtfache Champion Sébastien Ogier dominiert erneut die Rallye Mexiko, den dritten Lauf zur Weltmeisterschaft (WRC), und hat Kurs auf seinen siebten Triumph in Mittelamerika genommen.

2020 war Ogier bei der wegen der Pandemie verkürzten Ausgabe der Rallye Mexiko der letzte WRC-Sieger. Doch das soll es aber noch nicht für den Toyota-Teilzeitpiloten bei seinem zweiten Saisoneinsatz gewesen sein. Der 56fache Gesamtsieger ist zur Mitte der zweiten von drei Etappen auf Kurs zu seinem siebten Volltreffer im Land der Azteken, wobei er aber auch vom Pech des zuvor führenden Esapekka Lappi profitiert. Und Toyota feiert bis dahin mit Elfyn Evans (+ 28,5) eine Doppelführung. Allerdings steht Evans im Kampf um den Ehrenrang im Kreuzfeuer von Thierry Neuville, der im Hyundai i20 Rally1 nach der 14. von 23 Prüfungen bis auf 8,7 Sekunden zu Evans aufschloss.

Drama um Lappi

Drama auf der elften Prüfung der Rallye Mexiko: Rallye-Leader Esapekka Lappi ist bei Kilometer 10,01 von der Straße abgekommen. Sowohl er als auch Beifahrer Janne Ferm sind unverletzt, aber ihr Hyundai i20 N hat Feuer gefangen. Damit übernahm der sechsfache Mexiko-Sieger Sébastien Ogier im Toyota GR Yaris Rally1 die Führung. Die Prüfung wurde abgebrochen. Alle WRC2-Fahrzeuge wurden gestoppt und wurden zum Start der 14. Prüfung umgeleitet, womit ein konkretes Gesamtergebnis nicht möglich ist.

Ogier, der 2008 in Mexiko seine WM-Karriere im Citroën Saxo begonnen hatte, meinte: «Ich fahre jetzt noch sicherer. Es ist keine große Lücke, aber wir versuchen, jeden Stein zu vermeiden und so sicher wie möglich zu sein.»

Evans sagte: «Am Ende hatte ich einen ziemlich guten Lauf, aber am Anfang war ich viel zu vorsichtig. Wenn es gut läuft, nktioniert alles ganz gut.»

Neuville möchte weiter im Angriffsmodus bleiben: «Das Ziel ist es, so schnell wie möglich zu fahren, aber wir müssen auch clever sein, wir müssen das Auto auf der Straße halten. Ich habe versucht, die Geschwindigkeit hier zu kontrollieren, aber es ist nicht einfach. Der Grip ändert sich ständig.»

Mit einem Abstand von schon 36,6 Sekunden hinter Neuville folgte der Titelverteidiger Kalle Rovanperä im dritten Toyota Yaris, 43,1 Sekunden vor Dani Sordo im zweiten Hyundai i20 Rally1.

