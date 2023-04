Stopp des VW-Engagements bremst nicht Polo

Volkswagen Motorsport wurde 2020 offiziell aufgelöst und damit jegliche Fahrzeugentwicklung gestoppt, allerdings will Wevers Motorsport (NL) den Polo aus eigener Kraft weiter entwickeln.

Als Volkswagen Motorsport 2020 offiziell aufgelöst wurde, sah die Zukunft des Polo GTI R5 ungewiss aus. Auch wenn Volkswagen deutlich machte, dass Ersatzteile weiterhin verfügbar sein würden, und im Juni 2021 das niederländische Unternehmen Wevers Sport als offiziellen Lieferanten auswählte, bedeutete das Entwicklungstempo bei Rally2, dass eine offensichtliche Frage offen blieb. Wie lange bleibt der Polo konkurrenzfähig?

Diese Saison ist vielleicht die erste, in der der VW zumindest auf den Startlisten der Rallye-Weltmeisterschaft immer seltener zu finden ist. Einschließlich der Rallye Kroatien nächste Woche gab es 2023 durchschnittlich einen Polo R5 pro WRC-Lauf, und während der letzte WRC2-Sieg des Polo (Teemu Suninen in Finnland) im vergangenen Jahr beliebter war, liegt er nun 18 Monate zurück.

Mit dem Ford Fiesta Rally2, der vor kurzem ein bedeutendes Upgrade erfuhr, dem Citroën C3 Rally2, der von der gleichen Behandlung profitieren wird, Hyundai i20 Rally2 und natürlich Škoda, der mit seinem Fabia RS Rally2 das Niveau noch einmal anhebt, scheinen die glorreichen Tage des Volkswagen vorbei zu sein.

Nun, anscheinend nicht.

Viele gingen davon aus, dass der Polo stehen bleiben würde, sobald VW Motorsport seine Pforten schließt, und um fair zu sein, es ist ein Beweis dafür, wie gut das Auto ist, dass es seit Jahren konkurrenzfähig bleibt. Aber Wevers Sport-Chef Erik Wevers bringt sich selbst ins Spiel und erklärt, dass sein Unternehmen tatsächlich die Kapazität hat, den Polo zu entwickeln, und dieser Prozess dauert an.

«Wir schauen uns noch einige Dinge an und verbessern sie, und wir können Teile und alles homologieren», sagte Wevers zu DirtFish. «Im Moment ist es ziemlich brisant, aber wir müssen noch einige Dinge am Motor und an der Aufhängung tun, also machen wir weiter.»

Obwohl keine neuen Autos gebaut werden können, sagte Wevers, dass die Aufrüstung nicht schwierig sei, da die meisten Teile, die Volkswagen ursprünglich zur Herstellung des Autos verwendet habe, von Drittanbietern stammten.

«Wir haben alles übernommen, aber es gab überhaupt keine Überraschungen, weil 80 % ihrer Lieferanten die gleichen wie unsere sind, weil sie nichts selbst hergestellt haben» so Wevers. «VW hat das Engineering und die Bestellung der Teile durchgeführt und die Teile dann im Auto zusammengebaut. Wir machen immer noch die gleichen Dinge. Wir haben einen Mann, der nur den Einkauf erledigt und den ganzen Tag nur Teile kauft.»

Der Polo soll also noch schneller werden. Aber Wevers ist nicht überrascht, dass es immer noch so schnell ist wie heute. «Der Motor ist sehr nah am Škoda-Motor und auch am neuen Skoda-Motor. Also gibt es nicht viel, weil die Regelung in Bezug auf Begrenzer und Getriebe ziemlich gleich ist. Der Unterschied zu den Ergebnissen wird beim Fahren gemacht.»