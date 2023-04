Tänak möchte gegen Ogier um den Titel kämpfen

Wenn das kein Wunsch speziell für die Fans ist: Ott Tänak hat seinen ehemaligen Teamkollegen Sébastien Ogier aufgefordert, zu bleiben und um gegen ihn um die diesjährige Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) zu kämpfen.

Tänak und Ogier teilten sich 2017 das M-Sport Ford World Rally Team und blieben gute Freunde, aber auch erbitterte Rivalen. Nachdem Tänak gesehen hatte, wie der Franzose in Mexiko seine zweite Rallye der Saison gewann, gab er zu, dass er im Rest der Saison gerne mehr vom aktuellen Meisterschaftsführenden sehen möchte.

Nach dessen Anwesenheit in der WRC gefragt, grinste der Este. «Es ist fair zu sagen, dass er nie richtig weg war», sagte er und verwies auf Ogiers Starts bei fünf der letzten sechs WRC-Läufe. Ich schätze, er hat seit Ende letzten Jahres fast jede Rallye absolviert, er war immer dabei. OK, er war wahrscheinlich schlau, Schweden zu verpassen, um in Mexiko eine gute Straßenposition zu haben. Aber wenn er in der WRC bleibt, ist das für mich das Beste, für die Meisterschaft und den Rallyesport an sich. Ich würde ihn gerne dabei haben und auch für uns die Straße säubern sehen.»

Die Haltung des Toyota-Stars bleibt entschlossen. «Ich beantworte diese Frage noch einmal», sagte der 57-fache Gesamtsieger Ogier. «Ich arbeite mit dem Team zusammen, um die besten Rallyes für sie und mich auszuwählen. Ich bin hier, um Spaß zu haben und den Teams so viele Punkte wie möglich zu geben. Das ändert sich nicht.»

Hier ist noch eine interessante Tatsache: Nimmt man die Punkte aus den letzten drei Runden des letzten Jahres und addiert sie zu den ersten drei aus diesem Jahr, wer führt diese Sechs-Runden-Meisterschaft 2022/23 an? Ogier. Mit vier Punkten Vorsprung auf Thierry Neuville.