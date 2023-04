Motorsportl zollt tödlich verunfallten Breen Tribut

Führende Persönlichkeiten der Motorsport-Community haben Craig Breen, der Anfang dieser Woche leider sein Leben verloren hat, ihren Respekt erwiesen.

Der gebürtige Ire aus Waterford, der Anfang Februar gerade seinen 33. Geburtstag gefeiert hatte, überlebte den Unfall, der sich an diesem Donnerstag gegen 12.40 Uhr in Kroatien ereignete, nicht. Nach ersten Informationen prallte der Hyundai i20 N Rally1 Hybrid heftig vorn links gegen einen Pfosten, der Aufprall war tödlich. Sein Beifahrer James Fulton überstand den Unfall unversehrt. Die genaue Unfallursache ist noch nicht geklärt.

Viele Motorsportler würdigen Craig Breen, dessen Karriere im Rallyesport mehr einer Achterbahn glich. Sein größter Wunsch, eine Rallye zur Weltmeisterschaft zu gewinnen, blieb ihm, obwohl öfter davon, leider verwehrt.

Breen, 33, war bekannt für seinen ansteckenden Enthusiasmus und schnellen Witz, der die Herzen von Fans auf der ganzen Welt eroberte. Er begann seinen zweiten Stint bei Hyundai Motorsport Anfang dieses Jahres und hatte bei 82 WRC-Starts beeindruckende neun Podestplätze erreicht. Nach mehrmaliger Führung und mit Spitzengeschwindigkeiten bis zu 200 km/h holte Breen bei der Rallye Schweden im Anfang Februar 2023 hinter Ott Tänak als knapp geschlagener Zweiter sein letztes Podium.

Mohammed Ben Sulayem, Präsident der FIA, drückte sein Beileid aus und sagte: «Im Namen der FIA spreche ich der Familie und den Freunden von Craig Breen mein aufrichtiges Beileid nach seinem Tod bei einem privaten Testunfall aus. Unsere Gedanken und Gebete sind bei ihm Lieben und die Rallye-Community in dieser schwierigen Zeit.»

Hyundai-Teamkollege und enger Freund Thierry Neuville teilte ebenfalls eine herzliche Botschaft in den sozialen Medien mit und sagte: «Heute habe ich einen Teamkollegen verloren, aber vor allem habe ich einen Freund verloren. Craig, deine Leidenschaft für den Rallyesport war unermesslich, deine Freude hinter dem Lenkrad übertraf jede von uns, deine emotionalen Kommentare am Ende der Etappe waren in einer eigenen Liga. All dies wird mir tief in Erinnerung bleiben. Ich werde dich vermissen!»

Kris Meeke, der in seinen frühen Jahren beim Abu Dhabi Total World Rally Team neben Breen im Citroën fuhr, teilte seine Erinnerungen mit und sagte: «Craig, heute Morgen bist du als der glücklichste Mann der Welt aufgewacht und hast deinen Traum gelebt. Meine bleibende Erinnerung an dich wird es nicht Als Rallyefahrer der Extraklasse sein, aber als der Typ, der sich Zeit für meine Kinder genommen und sie mehr zum Lachen gebracht hat als ich. Du warst ein überlebensgroßer Charakter und hast dich mit purer Leidenschaft an die Spitze gekämpft. Ich kann es nicht glauben.»

Breens Tod wurde in führenden Medien auf der ganzen Welt mit Formel 1, Formel E und MotoGP unter den Meisterschaften berichtet, um seiner Familie und seinen Freunden sein Beileid auszusprechen. Eine Reihe von Formel-1-Teams, darunter Alpine und Mercedes, teilten ebenfalls Botschaften.

Formel-1-Fahrer Valtteri Bottas sagte: «Schockierende Neuigkeiten. RIP Craig Breen», während der amtierende Formel-E-Champion Stoffel Vandoorne twitterte: «Unglaublich traurige Neuigkeiten. RIP.»

Malcom Wilson, bei M-Sport nicht nur sein Chef, sondern auch sein Förderer: «Ich bin total, total am Boden zerstört von dieser Nachricht. Ich kenne die Familie Breen schon lange und kann einfach nicht glauben, dass Craig gestorben ist. Meine Gedanken sind bei der Schwester von Ray, Jackie und Craig. Er war ein unglaublich talentierter Fahrer, aber darüber hinaus hatte er eine ansteckende Begeisterung für alle Elemente des Rallyesports mit einem unvergleichlichen enzyklopädischen Wissen über den Sport. Es war seine glühende Leidenschaft für den Sport, die dazu beitrug, das Interesse von Fans auf der ganzen Welt zu wecken. Es sind so herzzerreißende Neuigkeiten.»

Formel 1-Pilot Esteban Ocon: «Ein sehr trauriger Tag. Meine Gedanken sind bei Craigs Familie und Freunden. Ruhe in Frieden.»

Gus Greensmith, 2022 Teamkollege von Breen bei M-Sport: «Ich hätte nie gedacht, dass ich mich so von dir verabschieden würde, mein Freund. Danke für jedes nette Wort, danke für jeden Rat und danke, dass du mein Freund warst. Ich werde dich vermissen, Craig, wir alle werden es tun.»

Jost Capito kannte als Sportchef bei Ford und Volkswagen Breen gut: «Was für ein trauriger Tag für den Motorsport. Wir haben einen großartigen Sportler verloren, aber mehr noch, wir haben einen fantastischen Menschen mit enormem Einfühlungsvermögen und großartigem Charakter verloren. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du nicht mehr bei uns bist. Meine Gedanken und Gebete sind bei deiner Familie und deinen Freunden. Dein Charisma wird weiterleben und wir werden dich so sehr vermissen und du wirst immer in Erinnerung bleiben. RIP Craig, Jost.“

Yves Matton, sein Chef bei Citroën Racing: «Unglaublich schockiert nach dieser verheerenden Nachricht. Ein großer Kummer für uns alle. Ich werde Craigs Freude hinter dem Lenkrad, die wir alle bei Etappenzielen miterlebt haben, nie vergessen, noch die Leidenschaft, Rallyes zu fahren, die sein Vater an ihn weitergegeben hat früheste Kindheit.»

Scuderia-Ferrari: «Wir bei Ferrari sprechen Craig Breens Familie, Freunden und Teamkollegen nach dieser herzzerreißenden Nachricht unser tiefstes Beileid aus.»

Jari-Matti Latvala, Toyota-Teamchef: «Wir sind schockiert und traurig über den Verlust von Craig Breen. Wir möchten seiner Familie und allen bei Hyundai Motorsport im Namen aller beim Toyota Gazoo Racing World Rally Team unser tiefstes Beileid aussprechen.»

Mercedes-AMG PETRONAS F1-Team: «Wir trauern gemeinsam mit der Motorsport-Community um Craig Breen und sprechen seiner Familie, seinen Freunden, Teamkollegen und Fans auf der ganzen Welt unser aufrichtiges Beileid aus.»

Richard Miller, 2022 Teamchef von Breen bei M-Sport: «Es ist unmöglich, meine Gefühle über die Nachrichten heute in Worte zu fassen. Was ich weiß, ist, dass Craig ein unglaublicher Mensch war, der sich so leidenschaftlich für den Rallyesport und alles, was er für den Sport getan hat, sowohl auf als auch außerhalb der Etappen, eingesetzt hat. Heute haben wir jemanden verloren, der für immer ein geschätzter Charakter sein wird und der nur für den Sport gelebt hat, den wir alle weiterhin lieben werden. Ich habe so viele persönliche Erinnerungen an Craig, dass ich gar nicht wüsste, wo ich anfangen soll. Aber heute, genau jetzt, sind meine Gedanken bei seiner Familie und seinen Freunden. Ruhe in Frieden mein Freund.»

Elfyn Evans: «Es ist so schwer, die traurigen Nachrichten heute zu glauben. Craigs Leidenschaft, Enthusiasmus und Liebe für den Sport waren unübertroffen und er wird von vielen Menschen schmerzlich vermisst werden. Die Gedanken sind bei Craigs Familie und Freunden.»