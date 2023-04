Kroatien: Neuville gedenkt mit Tagessieg an Breen 21.04.2023 - 18:45 Von Toni Hoffmann

© Hyundai Thierry Neuville © Croatia Rally Elfyn Evans © M-Sport Ott Tänak

Thierry Neuville, Zweiter in der Rallye-Weltmeisterschaft, gedenkt mit seinem Sieg am ersten Wettbewerbstag in Kroatien an seinen im Vor-Test tödlich verunglückten Teamkollegen Craig Breen.