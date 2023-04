Servus TV bei der Hetzjagd auf kroatischem Asphalt

Die Rallye-Weltmeisterschaft startet mit dem vierten Lauf in Kroatien in dieser Saison erstmals auf Asphalt, Servus TV ist, wie gehabt, auch diesmal mit Livestreams dabei.

Überschattet wird die vierte Runde der Rallye-Weltmeisterschaft in Kroatien vom Tod von Craig Breen, der am vergangenen Donnerstagmittag im Test mit dem Hyundai i20 Rally1 tödlich verunglückt ist.

Die erste Asphaltrallye des Jahres wird am Freitagmorgen, 21. April, um 07:00 Uhr in der kroatischen Hauptstadt Zagreb gestartet und endet dort nach 1649 Gesamtkilometern und 20 Prüfungen (= 301 km) am Sonntag, 23. April, gegen 15:15 Uhr. Am Start ist auch der achtfache Weltmeister Sébastien Ogier bei seinem dritten Saisonstart im Toyota GR Yaris Rally1. Ogier führt nach zwei Saisonsiegen die Tabelle mit 56 Punkten und drei Zählern vor Thierry Neuville (Hyundai i20 Rally1) und vier Punkten vor seinem Teamkollegen, dem Titelverteidiger und Vorjahressieger Kalle Rovanperä, an.

Servu TV ist natürlich bei den Entscheidungen auf den tückischen Asphaltpisten Kroatiens dabei und schaltet sich am Samstag, 22. April, ab 09:00 Uhr live zur Übertragung von der zehnten Prüfung, der 8,78 km langen «Vinski Vrh – Duga Resa 1», ein. Um 17:00 Uhr steht der zweite Durchgang dieser Prüfung als WP 14 an.

Beim Kroatien-Finale mit vier Entscheidungen am Sonntag schaltet sich Servus TV am 08:30 Uhr zur Übertragung der 14,09 km langen Prüfung «Zargoska Sela – Kumrovec 1» ins Live-Geschehen ein. Ab 13:00 Uhr sind die Fans auf Servus TV mit der Power Stage wieder live dabei.

Rallye Kroatien auf Servus TV:

Samstag, 22. April 2023:

09:00 Uhr: WP 10 (8,78 km)

17:00 Uhr: WP 14 (8,78 km)

Sonntag, 23. April 2023:

08:30 Uhr: WP 18 (14,09 km)

13:00 Uhr: WP 20 (Power Stage/14,09 km)

Fahrer-WM Stand nach 3 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Sébastien Ogier (F), Toyota 2 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 3 Elfyn Evans (GB), Toyota 4 Thierry Neuville (B), Hyundai 5 Ott Tänak (EE), Ford 41 6 Craig Breen (IRL), Hyundai 38 7 Dani Sordo (E), Hyundai 32 8 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 38 9 Gus Greensmith (GB), Skoda 25 10 Takamoto Katsuta (J), Toyota 8