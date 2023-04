Gelungene WM-Premiere für Fabio Schwarz

Dritter Platz in der Rally3-Klasse für den erst 18-Jährigen, der bisher in der baltischen Rallye-Meisterschaft sowie der deutschen Meisterschaft Erfahrung gesammelt hat.

22. Gesamtplatz im knapp 70 Autos großen Starterfeld, persönliche Bestzeit in Wertungsprüfung 13, das ist das Fazit von Fabio Schwarz, dem Sohn von Armin Schwarz, und seinem Beifahrer Tim Rauber bei der Jungfernfahrt in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) in Kroatien mit dem Ford Fiesta Rally3.

Bei seinem WRC-Debüt holte Fabio Schwarz zusammen mit seinem Beifahrer Tim Rauber einen hervorragenden dritten Platz in der Rally3-Klasse und einen 22. Gesamtplatz in dem fast 70 Autos großen Starterfeld. «Wir sind Dritte in der Rally3 geworden. Das ist ein geniales Resultat für meinen ersten Start in der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft», strahlt der erst 18-jährige Sohn von Rallye-Legende Armin Schwarz am Ziel.

Es war zudem auch das erste Mal, dass Fabio bei der als besonders schwierig bekannten Rallye Kroatien am Start stand, die mit 20 Wertungsprüfungen rund um die Hauptstadt Zagreb am Wochenende ausgetragen wurde. In den Tagen zuvor hatte Fabio zusammen mit seinem Techniker Günther Aschacher bereits in seinem nagelneuen Ford Fiesta Rally3-Auto von PSH Motorsport getestet, um so viele Erfahrungen wie möglich zu sammeln und sich auf seine erste Rallye in der FIA-Weltmeisterschaft mit der Weltspitze vorzubereiten.

Am Freitag begann die Rallye-Premiere mit insgesamt acht Prüfungen. «Am Freitag sind wir noch ein wenig verhalten in die Rallye gestartet, weil wir wussten, dass das Risiko, einen Platten zu bekommen, auf diesem Asphalt hier in Zagreb sehr groß ist. Auch sind die Prüfungen an sich sehr schwierig», berichtet Fabio von seinem ersten Tag, den er auf dem 7. Platz in seiner Klasse ohne Fehler beendete.

Am Samstag standen weitere acht Wertungsprüfungen auf dem Programm, die Fabio hervorragend meisterte. «Nachdem es am ersten Tag super gelaufen ist, haben wir am Samstag noch mehr darauf geachtet, auf dem zum Teil sehr splittrigen und rutschigen Asphalt keine Fehler zu machen. In der 13. Prüfung fuhr ich eine persönliche Bestzeit, die nur drei Sekunden von der Klassenspitze entfernt war. Dadurch konnten wir Platz 4 in der Rally3-Wertung einnehmen», so Fabio über seinen zweiten Tag.

Nachdem am Sonntagmorgen ein Mitbewerber ein Problem mit der Technik hatte, fuhren Fabio und Tim auf Platz 3, den sie bis ins Ziel fehlerfrei und ohne jeglichen Kratzer am Auto verteidigen konnten. «Wir sind sehr stolz auf dieses Ergebnis, ich freue mich sehr», fasst Fabio sein Debüt in der Rallye-WM zusammen. «Ein dritter Platz in meiner Klasse, gegen die Besten der Welt, das ist unglaublich. Wir sind auch sehr froh, dass wir bei meiner ersten Rallye in der FIA-Weltmeisterschaft ohne Fehler oder Schäden am Auto ins Ziel gekommen sind, vor allem, weil viele Mitbewerber Unfälle, Platten oder andere Schäden am Auto hatten. Das zeigt deutlich, wie schwierig diese Rallye auf diesem ziemlich schmutzigen und unebenen Asphalt war. Zudem habe ich unheimlich viel gelernt, weil ich beobachten konnte, wie die Weltspitze eine Rallye angeht. Ich freue mich schon sehr auf den nächsten Lauf», so Fabio am Ende der Rallye Kroatien.

Vom 1.-4. Juni bei der Rallye Sardinien rund um Olbia geht es dann erstmals auf Schotter. Diese Rallye ist ebenfalls Teil der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft, bei der das Team von Armin Schwarz Driving Experience erneut in der Rally3-Klasse starten wird.

Rallye-Programm 2023

Rallye Kroatien: 20. – 23.04. (WM/Rally3)

Rallye Sardinien: 01. – 04..06. (WM/Rally3)

Rallye Mittelrhein :09. – 10.06. (DRM/Rally2)

Rallye Liepaja: 16. – 18.06. (EM/Rally4)

Rallye Estland: 20. – 23.07. (WM/Rally3)

Rallye Akropolis: 07. – 10.09. (WM/Rally3)

Rallye Stemweder Berg: 29. – 30.09. (DRM/Rally2)